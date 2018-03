Publicisztika :: 2018. március 23. 15:37 ::

Hantz Péter: Istenek és emberek

Mint egy görög eposzban, Magyarország népe kettészakadt magukat istenségeknek képzelőkre és egyszerű emberekre.

A hetvenes évek elején egy pszichológiai kísérlet tette hírhedtté a Stanford Egyetem alagsorát. Önkéntes diákok “foglyok” és “őrök” szerepét játszották el. A kísérletet hat nap után meg kellett szakítani, mert a minden hatalmat és befolyást magukénak képzelő őrök szadista és megalázó módon kezdtek bánni az egyre beletörődőbb “foglyokkal”.

Aki az elmúlt években nem ismerte meg testközelből a magyar valóságot, vagy csak a sikerpropagandává züllesztett médiából tájékozódik, talán még nem vette észre, hogy egy hasonló kísérlet zajlik Magyarországon, csak társadalmi méretekben. Adná Isten, hogy a folyamatot végre megszakíthassuk.

Mint egy görög eposzban, az ország népe kettészakadt magukat istenségeknek képzelőkre és egyszerű emberekre. Az istenségek a NER (Nemzeti Együttműködés Rendszere) érdemtelen, de a Párthoz végtelenül lojális szerencselovagjai. Ők azok, akik összeharácsolhatják az ország vagyonának jelentős részét. Ők azok, akik lépten-nyomon éreztetik, hogy a nemzet érdekeivel szemben a józan észt is felülírhatják. A halandók meghallgatását pedig csak a látszat kedvéért játsszák el. Aki nem hallgat, az könnyen megütheti a bokáját, szabad préda lehet belőle.

Egy másik pszichológiai kísérletben azt vizsgálták, hogy egy vezető utasítására, magasabb érdekre hivatkozva hajlandóak-e a résztvevők akár halálos áramütést is mérni egy másik emberre. A résztvevők kétharmada hajlandó volt. A Fidesz pedig arctalan, pusztítandó szörnyetegnek állít be minden magyart, aki felemeli a szavát az országot legyengítő, elszigetelő és erkölcsi válságba sodró korrupció és abszurditások ellen.

Lassan a tizenöt millió nemzetáruló nemzete leszünk. A magyar fiatalok jelentős része inkább elvándorol. Tapasztalatból tudom, hogy a kivándorlás vezető oka a reménytelenség, amit a mérhetetlen megalázottság táplál: a néhány tízezernyi NER-lovagnak minden sikerül, ők fényűző életet élhetnek, és lépten-nyomon azt látjuk, hogy rájuk nem vonatkoznak a törvények, büntetlenül lophatnak és csalhatnak. Aki “csak” tehetséges és szorgalmasan dolgozik, az ritkán jut egyről a kettőre, sőt, az arrogáns hatóságok bármikor tönkretehetik a munkája gyümölcsét. Különösen ha azt egy NER-lovag úgy kívánja.

Míg a többi V4-ország és Románia népességfogyása lelassult, Magyarországon ez gyorsulni látszik. A legalizált korrupció ugyanis válságba taszította az országot, amit törvényszerűen egy lassú gazdasági leszakadás is követ. Szlovákia és Szlovénia már jóval magasabb életszínvonalat biztosít polgárainak, és a fizetések vásárlóerejében Románia is lehagyta hazánkat, legutóbb az orvosok bérét emelték négyszeresére. Az egy főre jutó GDP terén a V4-es sort már mi zárjuk (Lengyelország az Orbán-rezsim alatt előzött meg minket). Nyolc éve Kelet-Magyarország fejlettebb volt a Partiumnál. Mostanra fordult a kocka. Míg a román vagy lengyel termelékenységi mutató - az életszínvonalat meghatározó legfontosabb paraméter - jelentősen javul, a magyar a harsogó propaganda ellenére stagnál.

A cikkem elején említett kísérletben hat nap elegendő volt, hogy a túlzott hatalmat kapott őrök kiforduljanak önmagukból. Ki csodálkozik hát a Fidesz vezetőinek és lojális sleppjüknek évek óta tartó, egyre elvetemültebb flancolásán, és az országot tönkretevő eszement döntésein és harácsolásain? Vagy az egyszerű emberek megfáradt beletörődésén? Megtörténhetne mindez Erdélyben, ahol a sajtó nem egyetlen érdekcsoport kezében van, és ahol lépten-nyomon tartóztatják le a korrupt politikusokat? A számos visszataszító példa közül, melyek jól mutatják, hogy egy ideológiamentes rablóbandával állunk szemben, csak keveset tudok itt felsorolni. De ha valaki igényli, mindegyikhez bőséges háttér-dokumentációval szolgálhatok.



Hantz Péter biofizikus, a Bolyai Egyetem újraindításáért szerveződött mozgalom vezetője

Farkas Flórián milliárdokat elsíboló, a Fidesz képviselőjeként a Parlamentben ülő roma (a szerző szóhasználata - a szerk.) politikus, aki érettségijét is gyanús körülmények közt szerezte. A munkahelyteremtési pályázatokból tízmilliókra vett luxusautókat, haverjai között több pénzt osztott szét egy év során, mint amennyi tucatnyi tanár átlagfizetése egy évtized alatt. Neki már Göncz Árpád is megkegyelmezett amikor lopás miatt le akarták csukni. És őt Orbán Viktor is megvédi, akármilyen orcátlanul is semmizi ki azokat, akiket képviselnie kellene: szavazatokat hoz, ugye... Amikor ezt fölemlegettem a köztársasági elnöknek, cinikusan csak annyit mondott: “mindez csak egy gyanú”.

Mészáros Lőrinc, a gázszerelőből lett milliárdos (magyarán: az ország lerablásából szerzett vagyon egy részének strómanja), pénzt oszt, mint egy földesúr: a lassan szitokszóvá váló Felcsút faluban élő fiatal házaspárok otthonteremtését segíti 100 millió forinttal. Ez nagyon szép, de amíg az országot tömegével hagyják el a fiatal orvosok, inkább őket kellene segíteni állami pénzekből.

A drága szivarokat rágó, az ország arcába röhögő producer, Andy Vajna Orbán egyik bizalmasa, és mint ilyen, a legtöbb kaszinó üzemeltetési jogát ő kapta meg. Ezzel az ország egyik leggazdagabb emberévé vált, újabban még a turizmushoz és a gyémántokhoz is ért (utóbbiak kis helyen elférnek, és jól lehet őket hozni-vinni). Évente több milliárd forintnyi közpénzt tesz zsebre. Vajon mennyit keres egy gyerekorvos? Fiatal felesége két kézzel szórja a pénzt: hetvenmilliót (egy tanár húszévnyi fizetése!) érő luxusautóval száguldozik Budapest belvárosában, ajándékba kapott milliós ékszereivel henceg közösségi oldalakon.

A helikopterezés a közpénzen megtollasodott, újgazdag NER-elit egyik státusszimbólumává vált. Miközben a Mentőszolgálat a működőképesség határán van, a luxusmárkákkal villogó Rogán miniszter helikopterrel jár szórakozni, letagadja, aztán beismeri. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, akinek nemzetpolitikai kérdésekben mutatott inkompetenciájáról személyesen is meggyőződhettem, helikopterrel szállíttatja a külföldön elejtett háziállatait, és azzal védekezik, hogy nem ő helikopterezett, hanem a szarvas. Az érdemtelenül (a lojalitás és a kontrollálhatóság következtében) milliárdossá lett Mészáros Lőrinc helikopterrel közelíti meg Békés megyei vadászkastélyát, mert körülötte rosszak az utak. És magánrepülővel utazik focicsapatának meccseire.

A foci és a stadionépítések őrülete egyre jobban megcsapolja az ország erőforrásait. 2016 végén újabb (!) 37 milliárd forintot költött a kormány stadionépítésekre és focira. Ez az agyrém a határon túli magyarságot érintő támogatásokra is kihat. A döntéshozók józan eszének elvesztését mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 8 milliárd forint jutott határon túli fociakadémiák támogatására. Erdélybe legalább másfél milliárd került: ez az összeg a Sapientia Egyetem éves költségvetésének nagyságrendjébe tartozik. A foci, mert az a Vezér hobbija, fontosabb lett mint a felsőoktatás.

A felsőoktatás, mint az életszínvonalat hosszú távon alapvetően meghatározó másik terület, Magyarországon is mostohagyereknek számít. A 2017/18-as tanévben az összes képzésben összesen 283.000 hallgató vesz részt, ami több ezerrel kevesebb, mint az előzőben. Utoljára az 1998/99-es tanévben jártak ilyen kevesen felsőfokú szakképzésre, főiskolára, egyetemre vagy doktori képzésre. Bár nyilvánvaló hogy magas életszínvonal csak a jól képzett munkaerővel valósítható meg, a Fidesz egyik alelnöke, egy birkózó egyenesen kirohanást intézett a felsőoktatás ellen. Hogy a közoktatás milyen tragikomikus bábokra volt bízva és hova züllött, annak mindenki könnyen utánanézhet.

Nemrég bizalmas vonalon 37 milliárd forint érkezett Erdélybe. Nemes gesztus és számos égető problémát orvosló, sőt az anyaországi vállalatok piacait is bővítő lépés lenne mindez, ha értelmesen költenék el. De sajnos Székelyföld továbbra is Románia egyik legszegényebb, a kivándorlás és az elnéptelenedés által leginkább sújtott régiója. Az illetékes magyar kormányzati és a székelyföldi döntéshozóknak, gazdasági vezetőknek pedig a leghalványabb fogalmuk nincs úgy összességében a székelyföldi gazdaságról, vagy akár a fontosabb iparágakról. Mindez akkor derült ki számomra, amikor civil kezdeményezésként próbáltunk megszervezni egy székely gazdaságfejlesztési szervezetet.

Rengeteg pénz érkezett Magyarországra a “gonosz” EU-ból, csakhogy a pénzek sok esetben el lettek herdálva, hiszen útjukat korrupció övezte. Az aktuális oligarcháknak mindent szabad. Így eshetett meg, hogy Orbán vejének cége rossz minőségű közvilágítást sózott rá, súlyos százmilliókért, több vidéki városra. A panaszokat Zalaegerszegen már nem lehetett a szőnyeg alá söpörni. Korrupt, olykor már a szervezett bűnözés gyanúját fölvető közbeszerzések miatt az országnak tízmilliárdos büntetéseket kell fizetnie.

Kányádi Sándor szavaival élve “Lopni erény. Az boldogul, ki hazudik. A becsület lassan némává szótlanul”. Egyik ismerősöm magáncége részére közbeszerzést kellett szervezzen. Meg is jött az állami illetékes, és diszkréten megkérdezte hogy a közbeszerzést kinek kell megnyernie. Hát annak, aki a legjobb. Jó, jó, de mégis kinek? Uram, hát nem érti? A cég az enyém, nekem tényleg a legjobb ajánlattevő kell! Az állami tisztviselő szerint ez volt pályafutása egyetlen tisztességes közbeszerzése.

A határon túli magyarság jogaiért való kiállás, Kárpátalját leszámítva, inkább szimbolikus, mint hatékony. Tavaly Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is jelen volt a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem tanévnyitóján, és „Románia legnagyobb és legjobb egyeteméről" szónokolt. Miközben ott vannak az általam közel tizenkét éve kiszegezett, és az azonnal levert magyar feliratok nyomai a "multikulturális" egyetem falain. A Ceausescu által megszüntetett Bolyai Egyetem újraindítása lekerült a realitások napirendjéről, akárcsak a Székelyföld autonómiájának kérdése.



Hantz Péter magyar feliratot helyez el a Babes-Bolyai Tudományegyetemen - a románok a táblákat eltávolították

Miközben milliárdok folynak el értelmetlenül olyan látszattevékenységet folytató intézményekre, mint a Szász Jenő által vezetett Nemzetstratégiai Kutatóintézet vagy a Csóti György által irányított Kisebbségi Jogvédő Intézet. Szász Kövér László haverjaként, Csóti meg egy macska kilenc életét lepipáló túlélőként állami finanszírozású intézmények vezetői lettek, és ostobaságokra meg a nemzetstratégiával köszönő viszonyban sem levő, ötletszerűen válogatott helyi érdekű rendezvényekre szórják a pénzt. Mindeközben a magyarságukért meghurcolt helyi vezetőket senki nem támogatja, a határon túli magyarság érdekében tett lépések pedig nincsenek összehangolva. Sőt, amit tesznek, az gyakran meggondolatlan, a Felvidék esetében például súlyos következményekkel, megosztottsággal járt.

És ami a legfurcsább: a határon túli magyarságot érő jogsértések nincsenek dokumentálva, rendszerezve és lefordítva. A nemzetközi sajtót nem tájékoztatják ezekről, gyakran még kérésre sem. Talán nem véletlenül. Európa semmit nem tud a gondjainkról. Teljesen szétverték azt a hálózatot, amely a civil diplomácia eszközeivel tudta volna tájékoztatni és befolyásolni a világ közvéleményét és döntéshozóit, és amely nagyságrendekkel több cikket helyezett el a világsajtóban a magyarság érdekében, mint a milliárdokkal kistafírozott, de tehetségtelen “haverek”, Csóti és Szász által vezetett intézmények.

A kormány a magyarság nemzeti értékeit is fura módon kezeli. Ennek elrettentő példája a hungarikum bizottság, amely a magyarság csúcsteljesítményének tekint egy kozmetikumcsaládot (!) vagy egy adatmentési módszert. De nem tekinti hungarikumnak sem a Rubik-kockát, sem a C-vitamint. A döntéseket sok esetben a hungarikum státussal járó pénzforrások mozgatják. Értékeink nemzetközi megjelenítése katasztrofális, elég ha a kürtőskalács körüli hercehurcára utalok.

Ha egy Fidesz-vezetőnek vagy NER-lovagnak valami megtetszik, azt büntetlenül elorozhatja. És tönkre is teheti. És meg is ideologizálhatja, hogy akitől elvették az rossz, az ellenség, az “Vogelfrei”! Es mit érhet el egy halandó egy képzelt istenséggel szemben? Így járt a budapesti Székely Fesztivál megálmodója és szervezője, a (nemcsak Erdélyben) köztiszteletnek örvendő Lukács Csaba haditudósító, aki a Magyar Nemzetnél dolgozik, tehát Simicska, tehát ellenséges tárgy, amely áramütéssel sújtható. Így járt a Welt2000 szoftvercég is, amelyik nagy pénzügyi műveleteket bonyolító programokat készített. A cég egyik tulajdonosa aznap halt meg, amikor aláíratták vele a céget a kormánynak átadó szerződést.

A teljes gátlástalanság az élet minden dimenziójában teret hódít. Kerényi Imre egykori színrendező ámokfutását a kormány tízmilliókkal támogatja. Ennek egy groteszk megnyilvánulása egy ízléstelen és vulgáris bértollnok, Bayer Zsolt műveinek a magyar irodalom nagyjai melletti kiadása. A rendszer egy másik üdvöskéje egy 1956-os szabadságharcos nevét cserélte ki az óriásplakátokon. Minden visszaélésből és abszurditásból nem robban, nem robbanhat ki botrány.

Pedig sajnos az ország vezetői csak ebből értenek. Ha egyszerű, szegény emberek tesznek panaszt, annak a legritkábban van hatása. A felelős, gondolkodó tisztségviselők helyett megfélemlített bólogatójánosokat kedvelő államigazgatás tragikomikus húzásai bőven szolgáltatnák a muníciót ezer botrányhoz, hiszen a korrupció és a felelőtlenség tekintetében lassan gyurcsányi magasságokban leszünk. A vizes VB-re sokszorosan túlárazva építettek egy csermelyen átívelő hidat.

Egy másik szomorú példa a trafikmutyi: a két világháború között tényleg csak a rászoruló árvák és rokkantak kaptak trafikjogot. Most meg, ahogy egy bennfentes elmondta nekem, “a helyi embereink mind rávetették magukat”. A kétharmadot nyert Fidesznek történelmi lehetősége lett volna kinevelni egy felelősen gondolkodó magyar államigazgatást, kiirthatta volna a korrupciót, és nekiállhatott volna egy, a saját sorsát aktívan és bölcsen irányító magyar nemzet kineveléséhez. Ennek homlokegyenest az ellenkezője történt és történik.

A kevésbé tájékozott népességet aljas szándékkal félrevezetik. Orbán rájött arra is, hogy Magyarországnak nincs szüksége minőségi médiára, mert az veszélyezteti a hatalmát. Csak népmesékre, amit a bulvár jól kiszolgál. Ezért is fél a Nyugat-Európában dolgozó, világot látott honfitársainktól. A nem kellően tájékozott határon túli magyarságot, a felvidékiek kivételével, fillérekért megveszik Fidesz-szavazónak, akárcsak a roma (sic!) lakosságot. Sajnos sokan csak azt látják, hogy jön néhány stadionnyi pénz, és Orbán szépen beszél. Annak perspektívája, hogy közben Magyarország lassan leszakad és kiürül, fel sem merül. Fideszes véleményvezéreknek van képük azt mondani, hogy a korrupció jó dolog, mert kialakul egy nemzeti tőkés réteg. Amikor fölvetettem, hogy torz piaci viszonyok között felhízott vállalatok pillanatok alatt tönkremennek, ha éles helyzetbe kerülnek, továbbá a rossz, például pusztán politikai kapcsolatokra építő menedzsment életveszélyes, a pénzt pedig a mérnöki képzés megerősítésére és a nagy hozzáadott értéket termelő vállalatok megerősítésére kellene fordítani, sértetten faképnél hagytak. Azt meg sem hallgatták, hogy a NER-oligarchák által felhalmozott, százmilliárd forintot is meghaladó rossz hitelállomány az egész magyar bankrendszert is a padlóra küldheti.

Soros a mumus, mint Lázár Ervin meséiben a pomogácsok. De Soros érveit a bevándorlás fokozására évekkel az inkriminált cikke előtt is hallottam, egy vezető svájci gazdasági szakembertől. Akit semmi más nem érdekelt, csak a biznisz, a munkaerőhiány enyhítése, és a helyi vásárlóerő növelése. Az évezredes európai kultúra várható pusztulása nem zavarta. Ha valakinek fontos a magyarság fennmaradása, csak helyeselheti a tömegesen beáramló migránsok távol tartását. Egyébként épp az Orbán kormány volt az, amelyik sokkal több migránst fogadott be az előírtnál. Orbán maga pár éve még világkvótákat szorgalmazott, az iszlámot méltatta, és a bankároknak a sariával példálózott a magas kamatok miatt. És ne feledjük azt sem, hogy Magyarországot nem a kerítés, hanem relatív szegénysége védi meg a migránsoktól. Akárcsak az egész kelet-európai régiót. Romániában sincsenek migránsok.

“Féltem - azért harcoltam a haddal a jog s a szabadság ellen Irun falain. S így is elért a halál”. Ez a József Attila-idézet jutott eszembe, amikor egy állami tisztségviselőt arra kértem, segítsen nekem egy közérdekű erdélyi ügyben a józan ész pártját fogni, és nemet mondott, mondván hogy fél: el kell tartsa a családját és félti az állását. Rá pár napra dobták az illetőt, mint egy használt papírzsebkendőt. Lám, néha a lojalitás sem véd meg mindentől, de a kisebb-nagyobb fideszesek pénzéhségének és bosszújának már kisemberek is áldozatul esnek.

A NER-lovagok nevetve mondják, hogy ha a nagyoknak szabad, nekik miért lenne tilos? Hiszen ők is istenségek. Hogy közben az ország morális alapjai megrendülnek, az őket nem érdekli. Tragikomikus, hogy nem egyszer helyzetben levő kormánypártiak mesélik szabadkozva, hogy mennyi ostobaságot sikerült megakadályozniuk. Az már kevésbé vicces, hogy néhány NER-es ember arcán olyan páni, gyöngyöző félelmet látok, ha velem találkozik, mint amit Kolozsváron tapasztaltam sokakon, miután kiszegeztem a magyar feliratokat. Az sem, hogy volt olyan újságíró, aki miattam került bajba. Elküldtem neki egy cikket egy visszaélésről, lehozta. Ő a magyarság érdekében a bőrét sokszor vásárra vivő, a nemzeti sajtó által hősként kezelt, és a külhoni magyar állampolgárságot kérő okmányokat elsőként benyújtó fiatal tudósként tartott számon.

Sokan kérdik, hogy ki lehet az alternatíva. A válaszom az, hogy leszerepelt politikusoknak semmiképpen ne szavazzunk bizalmat. Számomra érthetetlen, hogy egy olyan "gazállat", mint Gyurcsány, egyáltalán politizálhat még. Az is szomorú, hogy a tájékozatlan emberek nem veszik észre, hogy a fideszes "gazállatok" narcisztikus, arrogáns és egyre nagyobb károkat okozó ámokfutása csak erősödni fog. De ha az államigazgatást nem fejezik le főosztályvezetői szintig minden egyes kormányváltás alkalmával, az országot bármelyik, parlamenti szerepre esélyes, keletről és nyugatról is zsarolhatatlan 21. századi párt sokkal jobban elvezetné. Fontos nekem, hogy miként fog az ország kikecmeregni jelenlegi helyzetéből, mert a helyzet csak romlani fog. Ezrével állnak sorba azok, akik NER-szerencselovagokká akarnak válni. És azok, akik már megszedték magukat, de az emberi természet jellegéből fakadóan csak még többet akarnak majd lenyúlni. És az olyanok, mint Gyurcsány, akik szerencsére kiestek a pikszisből, de az ország immunrendszere nem elég erős ahhoz hogy a politikától végleg távol tartsa őket.

Ne feledjük, hogy a kettős állampolgárságot sem a Fidesz kezdeményezte, hanem az MDF. A határon túli magyarságot megillető kisebbségi jogok mellett az összes tisztességes 21. századi párt kiállt. Az ellenzék demokratikus pártjainak felelőssége annak tisztázása, hogy miként fognak össze annak a mérhetetlen gazdasági és morális csapdahelyzetnek a felszámolása végett, amibe az ország és a nemzet került. Első lépésként csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez, amelytől a korrupt kormánypárt úgy fél, mint az ördög a tömjénfüsttől. Azt a kérdést is föl kell tenni, hogy miért nem volt képes ellenállni az ország sem Gyurcsány, sem Orbán manipulációjának. És annak garantálása, hogy háttéralkuk helyett mindenkit felelősségre vonnak azok közül, akik az elmúlt huszonegynéhány évben visszaéltek a nemzet bizalmával. Ha a most folyó harácsolás még gátlástalanabbá válik, a döntések még inkább nélkülözik majd a szakmaiságot, akkor Magyarország még inkább leszakad, kivándorló országgá válik, és lemarad az EU-tag szomszédaihoz képest.

Ezt előbb-utóbb az erdélyi magyarság is megsínyli. Fontos lesz tehát megmutatni, hogy az erdélyi magyarság nem áll egységesen a jelenlegi korrupt és önkényeskedő rezsim mellett, és remélem elkerülhető, hogy az előbb-utóbb bekövetkező fordulat esetén Orbán utolsó csatlósaként álljanak rajtunk bosszút.

A szerző biofizikus kutató. 2003 és 2010 között az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) vezetőségi tagja, a 2012-es parlamenti választásokon az EMNP szenátorjelöltje. A Bolyai Egyetem újraindításáért szerveződött mozgalom vezetője, 2006 novemberében magyar feliratokat szegezett ki a Babes-Bolyai Egyetem falaira, amely után egyetemi oktatói állásából elbocsátották. Azóta rangos külföldi kutatóintézetek és egyetemek munkatársa. Több delegációt is vezetett, melyek nemzetközi szervezeteknél a magyar kisebbségek jogainak érvényesítése mellett szálltak síkra. A magyar nemzeti értékek nemzetközi megismertetésével, és Székelyföld gazdasági fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket is irányít.

(A szerző cikke a Transindex.ro erdélyi hírportálon jelent meg)