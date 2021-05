Publicisztika, Külföld :: 2021. május 25. 11:27 ::

Rövid séta Karma utcában

Több mint valószínű, hogy a minap lelőtt BLM-aktivistát, Sasha Johnsont a saját "elvtársai" lőhették fejbe Dél-Londonban. Miután mindenki elmorzsolta a krokodilkönnyeket és megosztotta a Pray for Sasha Johnson-képeket Facebookon, jusson eszünkbe, hogy ugyanez a nő korábban Defund the Police-t akart játszani, amely dióhéjban a rendvédelmi intézmények teljes visszaszorítását, szerintük "átalakítását" jelenti. Hogy is nézne ki egy általa megálmodott világ?



Köszi, szerintem inkább kihagyjuk! (forrás: Taking The Initiative Facebook-oldal)

A jelek szerint Johnson tényleg "elhozta Afrikát Európába", ugyanis ott nem számít különösebb kuriózumnak, ha hasonló körökben valaki "baráti tűz" áldozata lesz. Lehet, hogy csak kicsit többet ittak a kelleténél, vagy unalmukban fegyverekkel múlatták az időt, mindenestre maximálisan kimerítették az "óhaza" törvényeit és szokásait. Sasha Johnson világában viszont itt le is zárulna a történet, esetleg talán kórházba elszállították volna, de azt is jó későn, ha egyáltalán eljutottak volna odáig. A lezüllesztett rendőrség sem ment volna ki a helyszínre, a Scotland Yard pedig végképp nem nyomozna az ügyben. Lehet, hogy így is kellett volna csinálni? Elvégre ő kampányolt folyamatosan értük.

Egyébként 2020 augusztusában még azt mondta, hogy "No justice no Peace" (nincs igazság, nincs béke), valamint tudós oldalát is megcsillogtatva közölte, hogy "változik a történelem". Ezenfelül ígéretet tett, hogy "a fehérek nem egyenlők lesznek velük, hanem rabszolgák" (ez minden további nélkül megjelenhetett a Twitter-felületén). Sokszor az ember joggal érezheti, hogy a Nyugat szellemi- és morális szintjét elnézve utóbbira még esély is van, ám Sasha Johnson nagy valószínűséggel ezt már nem fogja megélni, így eggyel kevesebb személynek "számítanak majd a fekete életek".



Ha meg is valósul a terv, Sasha Johnson vélhetően ebből nem sokat lát majd (forrás: Twitter)

A Defund the Police mozgalomnak köszönhetően rohamosan csökken a közbiztonság azokban a régiókban, ahol a programot támogató Black Lives Matternek, illetve a vele szövetséges liberális erőknek nagy a lobbierejük. A meghirdetett "észszerűsítés" és "megreformálás" nem jelent mást, mint a teljes lezüllesztést, a rendvédelmi dolgozók jogkörének végzetes torzítását, amely egyértelműen magában hordozza a szisztematikus leépülést. Ebben az általuk kívánt új világban Sasha Johnson fejlövése csak egy napi rutin (ahogy ugye Afrika legtöbb részén tényleg az), amely valahol a "minek ment oda" és a "nincs itt semmi látnivaló" örök klasszikus mondatok között helyezkedik el. Ha az illető pedig túl is éli, felvetődik az érdekes kérdés, hogy továbbra is onnan folytatja-e, ahonnan abbahagyta (ha egészségi állapota egyáltalán engedni fogja).

Nemrég egy ismerősömmel arról beszélgettünk, hogy földi létükben mennyire igazságosan, vagy nem igazságosan "méri meg az élet" az egyes embereket a tetteik, cselekedeteik alapján. Már csak a "kis magyar valóság" miatt is hajlamosak lehetünk azt hinni, hogy a legtöbb rossz cselekedet következmények nélkül marad, ahogy sokszor a jót sem hálálja meg senki. Azonban az ilyen eseteknél mindig elgondolkozik az ember, főleg, hogy az utóbbi időben nem Johnson volt az egyetlen, aki ilyen ironikus véget ért. A 23 éves María del Valle González López az egyik legismertebb argentínai abortuszpárti aktivista volt, aki mindent megtett az abortusz legalizálásáért az országban. Célját elérte, tavaly ugyanis a politika fejet hajtott és engedélyezték az abortuszt. Végül López lett az első ismert áldozat, aki legális magzatelhajtás miatt hunyt el Argentínában.

Ilyen ez a Karma utca.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info