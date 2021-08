Publicisztika :: 2021. augusztus 20. 10:54 ::

Őseink nyomában

Az elmúlt hétvégén rendezték meg Bugacon az Ősök Napja lovas hagyományőrző rendezvénysorozatot. Hivatalosan most nem így nevezték, de sokan Kurultájként is emlegetik, mely ugyebár az egykori sztyeppei lovas népekhez kötődő esemény, gyűlés. Volt szerencsém kilátogatni, s az ott átélt élmények egy-két gondolat lejegyzésére ösztökéltek.

Nem is elsősorban a programokat szeretném részletezni, rendkívül sokrétű volt, számos érdekes előadást, lovas-harci bemutatót láthatott a közönség, színvonalas, profi volt a szervezés. Mónus Józsefet azonban ki kell emelenem, aki a tradicionális íjászat királya világszerte, azt lehet mondani, minden kategóriában csúcstartó, megkérdőjelezhetetlen ebben a közegben a neve. Született tehetség, aki akár egy kilométeres távolságba is el tudja lőni a nyílvesszőt. Nos, ő is tartott egy kis ízelítőt, bemutatót. Ha valaki követi a munkásságát, tudja, hogy gyakran elmondja: ő hittel céloz. Valóban, a saját készítésű íjait gyakorlatilag földi halandó meg sem tudja feszíteni, ehhez több kell, mint fizikai erő.

Mielőtt leadott néhány lövést, a közönség előtt megosztott néhány gondolatot a magyarságról, hazaszeretetről, gyermekeink neveléséről és nemzetünk jövőjéről. Elementáris volt. Számomra lenyűgöző. Ha valaki hallgatta, rögvest tudta, mit jelent az, hitből célozni… Amint a beszéd csúcspontján tenyerével megérintette a bugaci magyar földet, hogy ez az a föld, amelyet őseink szereztek, és amelyet gyermekeinkre kell hagyni és nevelni kell őket hazaszeretetre, és mindenkinek a maga őrhelyén meg kell tennie történelmi feladatát a magyarságért, nem véletlenül váltott ki osztatlan tapsot több ezer emberből.

Én azt gondolom, Mónus József esetében nem üres frázis, hogy a hit hegyeket képes megmozgatni. Hatalmas tisztelet neki, hogy ilyen hírünket viszi a világban.

De engedje meg a kedves olvasó, hogy most, augusztus 20-a alkalmával valamiképpen „összeméricskéljem” a két dolgot, tehát a Kurultájt és az államalapítás ünnepét. Nyilván, mondhatná bárki, miért hasonlítom a körtét az almához, de mindjárt megadom a választ.

A bugaci esemény bizonyos fokig az őstörténetünkről szól (elég csak a hunok hagyatékáról szóló antropológiai kiállításra gondolni, mely szintén megtekinthető volt), élesen fogalmazva a kereszténység felvételét megelőző időszakunkról, míg augusztus 20-a, Szent István napja a kereszténység befogadásáról, ha úgy tetszik, ahogy mondani szokás, a Nyugathoz való csatlakozásunkról.

Van-e, kell-e hogy legyen itt bármiféle összeférhetetlenség? Nincs, a leghatározottabban nincs. Épp ellenkezőleg, e kettősség a magyarság különös ismertetője volt és lesz mindig, ez a mi egyik büszkeségünk. Büszke vagyok ázsiai gyökereinkre, a szittya-hun eredetünkre, az ebből folyó kulturális mivoltunkra. De éppúgy tisztában vagyok azzal, hogy a magyarság európaivá vált itt a Kárpát-medencében, az európai kultúrkör mérhetetlenül volna szegényebb nélkülünk, mi több, mi voltunk évszázadokon át Európa és a kereszténység védőbástyája.

Kelet és Nyugat (már amennyiben természetesen ez alatt a valódi európaiságot értjük, nem azt, amit ma e fogalom alá igyekeznek betuszkolni), ezek vagyunk mi, a szintézis neve pedig az eurázsiai gondolat, melyet nevezhetünk északi civilizációnak is.

Isten áldja a több mint ezer esztendős Magyarországot, tegyünk érte, hogy örökké fennmaradjon!

Lantos János – Kuruc.info