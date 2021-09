Publicisztika :: 2021. szeptember 17. 13:54 ::

A pécsi Pride és a kétharmados nemzeti-keresztény kurzus

Bizonyára nagyon jó anyagok fognak készülni a kormánypárti médiában a Pécsi Pride-ról, tehát az ottani homokos felvonulásról. Mert immáron nemcsak hazánk fővárosát szomorítják a természetellenes fajtalankodók, hanem egy szép vidéki városunk utcáit is szennyezik. Minden bizonnyal a momentumos Fekete-Győr András képét is viszontláthatjuk majd a képernyőkön, akár Bayer Zsolt is szörnyülködni fog, de…

De nincs itt valami ordító ellentmondás, amit fel kéne oldani? Nemhogy nincs, de akkora, hogy a szemünket kiüti! Az elmúlt 12 év kudarca, hogy mind a mai napig gyakorlatilag zavartalanul szennyezhetik utcáinkat, tereinket, a deviáns sátánisták. Igen, azok, mert ha még következetesek volnának magukhoz, akkor sem vonulnának ki provokálni. Mert mint mondják, a szexualitás magánügy. Ha pedig így van, akkor miért jönnek elő állandóan, egyre agresszívebben? Ezzel egyébként még azoknak a homoszexuálisoknak is megnehezítik az életüket, akik történetesen saját nemükhöz vonzódnak, de ez csak egy szegmense az életüknek, ezt nem hirdetik úton-útfélen.

De nem, ezek abból élnek, és erre nincs jobb szó, minthogy ők buzik. Hivatásos közbuzik.



Kép: Budapest Pride

De itt a fő kérdés, mint fentebb írtam, hogy a fenébe lehetséges az, hogy az úgynevezett keresztény-nemzeti kurzus ez ellen nem tesz semmit? Igen, semmit, mert nagyon úgy tűnik, az nem érdemi tevékenység, hogy a kommunikációs térben vívnak egy állóháborút, ahol maga a harc a lényeg, de nem a megoldás.

Nem akarják megoldani, csak felhasználva szinten tartani, mert tökéletesen felmérték a társadalomban, hogy erre igény van, ezért beszélnek róla folyton. De e mögött nem sok az elvi meggyőződés, mert akkor megpróbálnák csírájában elfojtani. De nem ez történik, hanem városról városra terjed a vonaglás.

Pedig akár a budapesti, akár a pécsi vonulás betiltásához már törvényi eszköz is lenne a kezükben, a gyermekvédelmi törvény, amely alapján egy tollvonással meg lehetne tiltani. De nem teszik. Nekünk viszont van dolgunk, a nemzeti ellenállásnak az utcán kell lennie Pécsen is, tiltakoznunk kell, mi a problémát megoldani akarjuk, nem csak látszatháborút vívni ellene!

Lantos János – Kuruc.info