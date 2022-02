Publicisztika, Tudomány és technika :: 2022. február 9. 10:30 ::

Ködös jövő - bevezetés a metaverzum világába (I. rész)

Ezúttal egy olyan témával foglalkozunk, amely minden bizonnyal sem eltűnni, sem megsemmisülni nem fog a jövőben, sőt, a jelek szerint a (közel)jövőnk egyik gyakori, visszatérő eleme lesz. A valóság és a virtuális világ összemosása ugyan nem új keletű elképzelés, de ami a mostani időket megkülönbözteti az eddigi álmodozásoktól, az pontosan a megfoghatóság. Ha úgy tetszik, a metaverzum eljövetele itt kopogtat az ajtónkon, hétről hétre egyre többet olvasni, hallani róla. Ennek (baljós) jelentőségét ma még kevesen fogják fel, ezért is tartom úttörőnek és példamutatónak Toroczkai László munkásságát, aki politikai, irányadó beszédeiben is kitér a metaverzum jelentőségére és veszélyeire. Nem ehhez a komoly, előremutató mentalitáshoz szoktunk Magyarország levitézlett politikai szereplőitől.

Természetesen a metaverzum témaköre még a radikális jobboldalon is csak bontogatja szárnyait, de jó szokásunkhoz híven ismét fényévekkel a mainstream előtt járunk, ezzel együtt pedig a metaverzum veszélyeivel is tisztában vagyunk, s azokra fel is hívjuk, fel is fogjuk hívni a figyelmet a jövőben is. Főleg azért, mert eddig minden jel arra mutat, hogy a metaverzum és a rohamléptékekben fejlődő technika a 21. század egyik fő gócpontja lesz, annak veszélyeivel, s pozitívumaival együtt. Nem gondolom, s szerintem józan ember nem is gondolhatja, hogy ez a folyamat megállítható. A technikai fejlődésnek nem lehet gátat szabni, de egészséges mederbe terelni lehet(ne). Ahogy az ipari forradalom idején sem értek semmit a nyers géprombolással, úgy hosszútávon azok sem fogják tudni tartani a lépést, akik teljességgel elzárkóznak a rohamosan fejlődő technikától. Ez nem jó, vagy rossz dolog, hanem tény. Félreértés ne essék, jelen sorok írója egyáltalán nem örül ennek az egyre atomizáltabb, szürkébb világnak, ahol a (számítás)technikai vívmányok egy része lényegében kiszívja az ember lelkét, megölve a valódi emberi kapcsolatokat és sok minden mást is. Ám a fejlődési folyamat – mint már mondottam – nem állítható le, csak – jó esetben – némiképp befolyásolható. Ehhez azonban ismernünk kell azt, főleg, hogy a közösségi média ellenséges a szélsőjobboldallal szemben, s a világ urait ismerve ez a metaverzumban sem lesz másképp. Jelen írás célja igazából annyiban áll, hogy felhívja a figyelmet erre az új témakörre, amelyről kedves olvasóink is sokat fognak hallani a jövőben. Ehhez segítségül pár olyan közelmúltbeli hírrel is foglalkozunk majd, amelyek ilyen-olyan módon, de a metaverzum(ok)hoz kapcsolódnak.

Előrebocsájtom, hogy az egyik legfőbb tanulság az összes hír alapján az lesz, hogy a metaverzum(ok) fejlesztése még a legnagyobb techcégeknél is gyerekcipőben jár. Hosszútávú hatásai éppen ezért szinte megjósolhatatlanok, a legrosszabbtól a kevésbé rosszon át a jóig bármi megtörténhet (utóbbira sajnos minimális esélyt látok). Arra is, hogy a metaverzum eltűnik a süllyesztőben, ahogy az egyébként történt sok más „reményteli” technikai ugrással, fejlesztéssel is a hosszú évszázadok során. Persze ez sem lehetetlen.

A másik, hogy a metaverzum nem feltétlenül azért rossz, mert metaverzum. Sőt, egyáltalán nem erről van szó. A jelenség kizárólag azért aggasztó, mert azoknak a globális erőknek a markában van, akik nem éppen a mi boldogságunkat tűzték zászlajukra. Ezzel együtt érdemes elgondolkozni azon is, vajon most hol tartanánk technikai szinten, ha a második világháborút a tengelyhatalmak nyerik meg, az akkora technikai vívmányok terén fényévekkel a világ előtt járó Németországgal az élen. Ám erről majd máshol, egy teljesen másik alkalommal.

Beszélni fogunk még arról is, hogy mi is valójában a metaverzum. A valóság és a virtuális világ összemosása nyilvánvalóan nem írja le teljesen a jelenséget, de közelít hozzá. Sőt, annyira új dologról beszélünk, hogy igazából helytállóan definiálni is nehéz. Ahogy Amerika felfedezésénél sem tudhatták, mi lesz a „végeredmény”, úgy itt is nehéz azt meghatározni, de még az eredeti célok is ködösek és homályosak.

Nem hiába hoztam ezt a példát. A nagy földrajzi felfedezések alapjaiban változtatták meg a világ, különösen Európa sorsát, ahogy a fentebb említett ipari forradalmak is. Egyértelmű, hogy a legnagyobb ugrások manapság a számítástechnikához, a technológiai forradalmakhoz köthetőek, de ezek már az egyént is fokozottabban érintik (példának okáért, mire a nagy földrajzi felfedezések társadalmi hatásai széles körben érintették az embertömegeket is, arra majdnem egy évszázadot kellett várni). Felgyorsult a világ, így az újítások, forradalmak is gyorsabban követik egymást. Hogy ennek zászlóshajója, egyszerűbben mondva "A" forradalom végül a metaverzumhoz lesz-e köthető? Nos, erre jó eséllyel pályázik.

Végül szeretném még egyszer méltatni Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk Mozgalom elnökét és kormányfőjelöltjét, amiért – a magyar politikai palettán egyedülálló módon – beszédeiben, videóiban bevezette a szélesebb köztudatba a metaverzum létezését. Ez tovább segíti az amúgy is rendszeresen messze mások előtt járó radikális jobboldalt abban, hogy megfelelően és egységesen tudjon viszonyulni a 21. század egyik nagy kérdőjeléhez. Már amennyire ez jelen helyzetben egyáltalán lehetséges.

Folytatása következik!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info