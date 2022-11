Publicisztika, Anyaország :: 2022. november 14. 20:01 ::

Megint kevesebb joga lesz a magyar dolgozónak

Azt gondolom, sok kommunikációs blöfföt fel lehet sorolni, amely az orbáni, ne azt nézzétek, amit mondok, hanem azt, amit teszek elvet támasztja alá. Az egyik legjelentősebb, amit LMBTQ-ügyben csinál a kormány, de van egy másik, legalább ugyanilyen jelentőségű ügy is. Ez pedig emberek millióinak ténylegesen befolyásolja a mindennapi életét: a magyar dolgozók helyzete.



Illusztráció: Getty Images



Ilyen volt például 2014-ben a tusványosi beszéde is, ahol Meglátásom szerint a Fidesz által kiépített rendszer nélkülözi a megértés mélyebb fokát mindaz iránt, amely alatt dolgozói társadalmat értünk. Egy úgynevezett urambátyám világot hoztak létre, éles az ellentét egy valódi munkaalapú, szociális állam és köztük, fő mozgatóerejük pedig a multik, a globális nagytőke kiszolgálása. Ennek ellenére természetesen Orbán Viktornak nem esik nehezére mást állítani, mint a valóság.Ilyen volt például 2014-ben a tusványosi beszéde is, ahol elmondta : a munkaalapú állam korszaka következik.

Az azóta eltelt 8 év azonban élesen megcáfolta ezt a gyakorlatban. Szakszervezeti jogok nyirválása, multik szája íze szerint fogalmazott túlóra-törvény, továbbra is alacsony bérek és rossz körülmények, és annak hangoztatása , Magyarország számára az a jó, ha olcsó munkaerőt tudunk biztosítani a multik számára, nyár óta pedig munkavállalási engedély nélkül jönnek a harmadik világból az indiaiak, filippínók és hasonló jövevények, akik méginkább letörik a magyar béreket.

Ezeket azért volt érdemes felidézni, mert mennek tovább ezen az úton.

Ugyanis a Munka törvénykönyvének (Mt.) tervezett módosítása szerint megtagadhatják a munkáltatók a szabadság kiadását, valamint akár végkielégítés nélküli felmondásra kényszeríthetik a megváltozott munkaképességű dolgozókat. A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) szerint ez súlyosan sérti a munkavállalók jogait és tiltakoznak a tervezett változtatások bevezetése ellen. Van néhány gondosan elrejtett csapda a Munka törvénykönyvének legújabb tervezetében, mint például az a rendelkezés, amely felhatalmazza a munkáltatót, hogy bizonyos esetekben megtagadja a fizetett szabadság kiadását a munkavállaló által kért időpontban – írta meg a Piac és Profit.

Egyelőre arra nem térnek ki, mit érthetnek "bizonyos esetek" alatt, de nem nehéz elképzelni, hogy kellően rugalmasan értelmezhető lesz ahhoz, hogy a gyakorlatban az a helyzet álljon elő, a munkavállaló semmilyen tekintetben nem rendelkezhet a szabadságával. Azt sem tartom óriási összeesküvés-elméletnek, hogy ezt a módosítást is a multik óhajára valósítják meg.

- Ez a módosítás nemcsak a munkavállalói jogok korlátozását jelenti, hanem munkáltatói visszaélésre is lehetőséget ad - jelentette ki a MASZSZ elnöke, Zlati Róbert. Éppen ezért a MASZSZ felszólítja a kormányt, ne a munkavállalók kárára módosítsa a törvényt, és főleg ne úgy, hogy azzal megfosztja a munkavállalókat a szabadsággal való önálló rendelkezés jogától.

A másik különösen felháborító passzus, a végkielégítés intézményét is nyirbálnák. De, hogy mi vezette őket arra, hogy a megváltozott munkaképességű alkalmazottakat lehessen végkielégítés nélkül utcára tenni, az döbbenetes kérdés. Bár itt e ponton teszem hozzá, nagyon sok esetben a gyakorlatban már így sem járt végkielégítés, mert ilyen-olyan módszerekkel rábírják a kirúgott dolgozót arra, hogy "neki is jobb", ha "közös megállapodás" keretében mondják fel a munkaszerződést.

Tökéletesen illeszkedik tehát ez a lépés is az elmúlt 12, de összességében az elmúlt 32 év tendenciájába. De ameddig olyan rendszer regnál, amelynek nincsenek elvi, eszmei alapjai a magyar dolgozót illetően, addig mindig is ki lesznek szolgáltatva a profitéhségnek, illetve a globális nagytőke lobbijának, amelynek akár a Fidesz, akár a balliberális kormányok rendre eleget is tesznek.

Lantos János - Kuruc.info