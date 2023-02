Publicisztika :: 2023. február 18. 17:41 ::

Csak nem jönnek le róla: antifa=náci

Megszokhattuk már, hogy a fideszes sajtóban mantrázzák, a szélsőjobboldal és a szélsőbaloldal valójában ugyanaz, Bayer Zsoltnak is a nácik jutottak eszébe az antifa támadásokról, ez a lemez került feltételre a Hír TV Vezércikk c. műsorában is.

A teljes műsor (a videó első részében foglalkoznak vele:

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója úgy látja, bár Budapest védőire lehetne emlékezni, de az már negatívum, hogy erre „neonácik ráépülnek". Majd a következő bravúros érveléssel él, hogy a „neonácik szervezett megjelenése" okozza az antifák érkezését is. Azon lendüljünk is túl, hogy az antifáknak mindenki náci, akire ők rámondják, tehát teljesen értelmetlen is lamentálni felette, hogy nácik vannak-e itt vagy sem, de főigazgató gondolatmenete tehát arra enged következtetni, hogy nem kell megemlékezést szervezni, és akkor nincs szélsőbalos terror. Igazi meghunyászkodás.

Az igazság kedvéért azért le kell szögezni, hogy M. Kovács Róbert műsorvezető igyekszik abba az irányba terelni a beszélgetést, hogy felhívja a figyelmet a kettős mércére, felteszi, mi lett volna akkor, ha például szélsőjobboldaliak követték volna el ezeket a támadásokat? Vélhetően akkor már Brüsszelben is ezzel foglalkoznának, így viszont nagy hallgatás van. De vajon a többi vendég vette-e a lapot?

Nem igazán.

Ifj. Lomnici Zoltán ugyanis egyből rázendített: 2010 után a belügyminiszter úr határozottan meg akarta akadályozni, hogy szélsőjobboldali csoportok Magyarországon felvonulhassanak. Külön kiemelte, milyen pozitív, hogy a Fidesz megakadályozta, hogy a Hősök terén tarthassák a Becsület Napját. Valóban, 2010 után már egyetlen alkalommal sem sikerült. Majd elő is húzta a kalapból a „csodafegyvert”, valójában a balliberálisok „tartják fent a neonácikat”.

– Mint ahogy az SZDSZ is, aki Adolf Hitlerrel kampányolt Magyarországon – mutatott rá, nem bontotta ki, itt pontosan mire gondolt, de e ponton már kezdett teljes bohózatba fordulni a műsor, ugyanis az alaptéma az antifa volt, de nagyjából a 10. percre már sikerült teljesen átcsapni egy – valóban SZDSZ-es ízű – nácizásba...

Ha az ember megnéz egy-egy ilyen műsort, a szándékuktól eltérően nem azt bizonyítják, hogy a „szélsőjobboldal egyenlő a szélsőballal”, hanem, hogy a jobbliberális tábor közös tőről fakad a balliberálissal... Nácizásban legalábbis már jól megértik egymást.

L. J. – Kuruc.info