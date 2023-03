Publicisztika :: 2023. március 10. 11:23 ::

Forró tavaszi hangulatban falja fel gyermekeit a baloldali forradalom

Remek időzítés, remek meccslabda. Úgyis itt a tavasz, ráadásul nőnap is most volt, amely még az eredeti, Clara Zetkin-féle, már abban a formájában sem elfogadható üzenettől is egyre távolabb sodródik, és a „transz nők”, meg a mindenféle teljesen elvont jogi harcok színtere lett. No, de most evezzünk akkor a vidámabb vizekre, Gyurcsány Ferenc és Ráczné Földi Judit románca felé.



Az internet népe sem háborodott fel túlságosan, a legtöbben poénra vették az esetet. Íme a kedvenc mémem a románcról (forrás: Facebook/KonVerzió)

Ráczné Földi Judit politikai karrierje nem volt zökkenőmentes, az offshore-botránnyal a háta mögött több baloldali párt szemét is szúrja, akik végül el sem mentek a beiktatására. Persze ezzel semmit nem értek el, meg amúgy is, Gyurcsány – a maga és pártja szemszögéből – abszolút jól csinálja. A saját embereit, még ha botrányba keverednek is, megvédi, majd oldalvonalon visszahozza őket a politikába. Ezt olyannyira komolyan gondolja, hogy a mindenki szemébe örökké beleégett Gréczy-ügy másnapján konkrétan ki is jelentette – mármint Gyurcsány –, hogy Gréczy kicsit pihen, de majd visszahozzuk. Így is lett.

Szóval mindezek után a DK elnöke meglehetősen érdekes módon üdvözölte újdonsült képviselőtársát – mint már írtam, elvégre tavaszodik, ilyenkor jóval többen „pörögnek fel”, vagy lehet, hogy aznap kicsit túl sok Baileys került a reggeli kávéba –, ez tipikusan az az eset, amin az ember nevet egy jót, aztán ugrik tovább. Nem így lett. Mármint részemről igen, de nem mindenkinél.

A Momentum sokadik látható kísérletét teszi arra, hogy baloldali összefogás ide vagy oda, jól el tudja magát különíteni a DK-tól, ami egy közös választási harc után meglehetősen lehetetlen feladat, de azért rajta vannak az ügyön. Erre kiváló alkalmat szolgáltatott ez az ominózus jelenet, Orosz Anna, a Momentum országgyűlési képviselője pedig nők „széles körű elnyomását” vizionálta az üdvözlésbe (mondjuk az egészből nekem még mindig az volt a legviccesebb, hogy a hölgy szerint „egy férfiból is lehet csodálatos óvodapedagógus”). Nos, igen, ha van bármiféle különbség a baloldali pártok között, akkor generációs szinten ez annyit jelent, hogy az „új hullám” még több embert akar „felszabadítani” és még több dolgot akar „megreformálni”, mint az előző brigád. Gyurcsány felfogása már túlságosan „macsós” Oroszéknak, az esetet pedig arra is fel felehetett használni, hogy megmutassák, azért valamennyire igyekeznek különbözni a DK-tól (mondjuk a legtöbb kérdésben még így is együtt mozognak, szóval mindegy is).

Egyébként én tényleg nem értem ezt a haladó logikát. Eddig nem azért ment a sírás, hogy még több nő üljön a parlamentben, a szélsőségesebb progresszívek szerint akár kvóta alapon? Amely persze egyenesen nevetséges, de komolyan Ráczné Földi Juditot kellene sajnálni, aki innentől kezdve minimum 3 évig bent ül az Országgyűlésben álomfizetésért? A magyarországi nőtársadalom, a bántalmazott nők (akik közül sokan jó eséllyel néhány százezer forintért dolgoznak három műszakban valami multinál) egy emberként emelik fel a fejüket és sírnak, mert Ráczné Földi Juditot kissé túlhevülten üdvözölte a pártjának elnöke? Így kell bolhából elefántot csinálni. Azt pedig Orosz Anna legalább tőlem tudja meg – de gondolom, azért páran már mondták neki – hogy a „jóérzésű választók” valószínűleg magasról kakiltak az egészre, de esélyesebb, hogy nem is látták, mert éppen a mindennapi megélhetésért küzdenek. Ráadásul ebben az esetben a „felszabadítani” kívánt alany sem szeretne „felszabadulni”, sőt, baromi jól érzi magát, hiszen maga Ráczné mondta , hogy „élete legfontosabb pillanatát akarják bemocskolni”.

Amúgy ez a mesterségesen kreált, baloldali nézőpontú „nőkérdés” összehoz. A NER számára rendkívül kedves, szalonkonzervatív Skrabski Fruzsina sem hagyta szó nélkül a „megalázó szituációt”, és lényegében mindenféle politikai ellentétet félretéve (természetesen ezek az „elvi ellentétek” egy baloldali és egy szalonkonzervatív között inkább csak névlegesek, semmint valósak) teljes mellszélességgel az elvtársnő mellé állt. S ha még ez sem lenne elég, a 444 is ráugrott a témára, hogy „miért is rossz mindannyiunknak” az, amit Gyurcsány a parlamentben csinált. Hát, szerintem meglehetősen sok magyar nevében mondhatom, hogy nekünk aztán egyáltalán nem rossz, csak egy túl hosszúra nyúlt parlamenti bohózat sokadik állomása ez.

Hiába, Gyurcsány egyre inkább egy baloldali „őskövület” lesz, aki egy idő után már nem is igazán fogja érteni, hogy az új hullámos ballibsik (meg a szalonkonzervatívok) éppen min rugóznak, mi az aktuális „rendkívül fontos” problémájuk. Csak hát ugye ezeket az embereket részben az ő rendszere, illetőleg az ő politikája termelte ki a Fidesszel karöltve. Hogy is szokták mondani? A baloldali forradalom felfalja gyermekeit.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info