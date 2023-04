Bár lehet mondani, hogy az összképet nem befolyásolja, de mindenesetre árnyalja, az biztos. Mióta kitört az orosz-ukrán háború, megszokhattuk, hogy a magyar közvélemény is végletekben gondolkozik és kommunikál. Kialakult köreinkben is egy olyan nézet, hogy Putyin Oroszországa egy olyan mintha, amelyet követnünk kell, sőt, valójában a "fehér faj utolsó mentsvára", hovatobább, maga Putyin fogja "megmenteni a fehér fajt".



Na most, leszögezve azt a tényt, hogy az általánosságban vett normalitás (például a buzilobbi elutasítása) Oroszországban valóban magasabb fokon áll, mint az USA-ban vagy Európában, továbbá a szélsőséges liberalizmusnak nincs sok táptalaja az orosz társadalomban, és így természetesen ebben az összevetésben egy jobboldali számára szimpatikusabb, azért van itt még egy-két tényező.

A jelenlegi orosz rendszer céljai között viszont ne keressünk semmiféle "fehér faj megmentésére" irányuló törekvést, mert az egész egyszerűen értelmezhetetlen is a putyini politikai koordináta-rendszerben. Sőt, ő maga sértődne meg a legjobban, ha ilyennek nevezné bárki, antifasiszta nézeteiből fakadóan - éppúgy, mint a nyugati vezetők - elítéli a rasszizmus minden formáját. Ezek tények, akár tetszik ez valakinek, akár nem, hiába szeretnénk azt látni (és jó is lenne), hogy létezik egy nagyhatalmi erőtér, amely kilép ebből. Mondom, más aspektusokban el lehet gondolni alternatívának Oroszországot, de olyat ne lássunk bele, ami nincs ott.

Komoly verekedés volt péntek délelőtt Budapest IX. kerületében, a Lurdy Ház bevásárlóközpontban - számoltunk be róla mi is. Két társaság esett egymásnak, és több személyt is elfogtak közülük a helyszínre több autóval kiérkező rendőrök. Ez az egész pedig a ramadán ünnep kapcsán történt.