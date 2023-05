Hogy milyen szenvedéseket kellett átélnie a zentai és a délvidéki magyaroknak a második világháború utolsó éveiben, arról ízelítőt ad Tóth Máté történész Menekülés Zentáról, 1944 című tanulmánya, amely a Délvidéki szemlében jelent meg 2019-ben.

Részlet a tanulmányból:

"1944. október 7-én Zentánál lépett először bácskai földre a Vörös Hadsereg 2. Ukrán Frontjának balszárnya és a Tito vezette partizánalakulatok. A 3. Magyar Hadsereg hősiesen védekezett, azonban Malinovszkij marsall csapatainak sikerül áttörniük. A gyors és eredményes előrenyomulás megállíthatatlannak tűnt. 1944. október 22-től egész Bácskában, így Zentán is katonai közigazgatást vezettek be a szerbek, Ivan Rukovina vezérőrnagy irányításával. Alig néhány hét leforgása alatt a teljes bácskai terület a szovjetek és a kommunista délszláv erők kezébe került. A magyar és német lakosság elleni erőszakos fellépések és atrocitások szinte azonnal elkezdődtek. Bántalmazások, lincselések, bebörtönzések, megszégyenítések vagy kivégzések jutottak osztályrészül azoknak a magyaroknak, akikkel szemben felmerült, hogy a múltban bármilyen módon sértő magatartást tanúsítottak a délszláv lakossággal szemben. Tito maga nem adott parancsot ezen cselekedetek végrehajtására, azonban nem is emelt szót azok ellen. Tűrte és hagyta a sokszor kegyetlen és véres fellépéseket, amelyeket ártatlan civil lakosokkal szemben követtek el partizánjai. A kegyetlenkedések híre szélsebesen szárnyalt a megfélemlített bácskai falvak és városok magyar lakossága körében, így Madary Gabriella és férje is értesült a vérfagyasztó és sokkoló eseményekről. Az etnikai arányok megváltoztatása, a magyar lakosság megfélemlítése, az antikommunista személyek eltávolítása, a személyes sérelmek megtorlása, a bevonuló magyar katonák túlkapásainak megbosszulása mind-mind okot szolgáltatott a partizánoknak – és a civil szerb lakosságnak is – a kegyetlenkedésekre. Érdekesség, hogy a visszatért délvidéki területek közül a Bácskában volt a legjelentősebb etnikai tisztogatás. Ott is azokon a településeken történtek a legnagyobb vérengzések, ahol korábban a bevonuló magyar honvédség tagjai követtek el korántsem ilyen véres és kevésbé jelentős atrocitásokat a helyi szerb lakosság ellen. Megállapítható tehát, hogy sokszor a személyes bosszúvágy és a lokális etnikai ellentétek éleződtek ki az ott élő szerbekben. Összességében a Sajkásvidék szenvedte el a legnagyobb emberveszteséget. Gyakorlatilag teljesen kiirtották az ott élő magyarságot. A meggyilkoltak mellett az internáltak, bebörtönzöttek, megkínzottak vagy elűzöttek száma is több ezer főre tehető. A Sajkásvidéken már 1941 novemberében partizánegységek alakultak, melyek rendszeres összetűzésbe keveredtek a magyar honvédség és csendőrség helyi alakulataival. Az 1942-ben lezajlott „hideg napok” egyik legfontosabb előzményének a Sajkásvidéken történt összecsapásokat tekinthetjük. Éppen ezért 1944-ben a szerb partizánok – mintegy válaszul a néhány évvel korábbi eseményekre – itt hajtották végre legdurvább akciójukat. A legtöbb kegyetlenkedés a belügyminisztérium alá tartozó Népvédelmi Osztály (OZNA) tagjai nevéhez fűződik. ők a lakossági bejelentések, besúgások és a partizán hírszerzők által rendelkezésükre bocsájtott adatok alapján végezték meglehetősen véres tevékenységüket. A kivégzések előtt a bűnösnek mondott személyeket szinte minden esetben brutálisan megkínozták, megalázták vagy bebörtönözték. A balkáni szadizmus keveredett sok esetben a bosszúvággyal: a megcsonkítás, a leforrázás, a nemi szervek levágása, a karóba húzás vagy a megégetés mind-mind alkalmazott módszer volt. Az OZNA tagjai nem nagyon válogattak a módszerek között. A kivégzetteket szinte soha nem temették el tisztességesen. Gyakoriak voltak a tömegsírok vagy a Dunába lövés, mint módszer alkalmazása, ha a holttestek eltüntetéséről volt szó. Ezért a temetők és a holttestek lokalizálása komoly gondot okozott az életben maradt hozzátartozók számára a későbbiekben. ... A szerbek megtorló akciói ugyanis elsőként sújtották a magyar tisztviselőket az elfoglalt területeken... A városban ekkor már a félelem volt az úr. A szovjetek és a partizánok közeledtének hírére a lakosság egy része elmenekült, a bevonulók pedig nem cáfoltak rá hírükre. A megtorlások, vizsgálatok, kihallgatások és kivégzések szinte azonnal elkezdődtek azokkal a lakosokkal szemben, akikkel kapcsolatban bármiféle kétely felmerült. Jelenlegi adatok szerint 123 zentai lakos esett áldozatul a bevonulók bosszújának és vérszomjának."