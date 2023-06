Publicisztika, Külföld :: 2023. június 30. 22:17 ::

Nagy találkozások

Nincs itt semmi látnivaló, csupán a Nyugat 21. századi hősei (ismét) egyesítették erőiket, hogy egyszerre szálljanak szembe Oroszországgal és mentsék meg a nyugati nagybetűs CIVILIZÁCIÓT. Igazi all-star liga ez, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a felkent békepap a világ legfelelősségteljesebb gyermekétől, Greta Thunbergtől kér segítséget (legközelebb lehet, hogy már Pankotai Lilitől fog, Magyarország wishes Gretájától).



Volodimir Zelenszkij a Szupercsapat tagjaival (Ukrán Elnöki Sajtóiroda/AP)

Persze Thunberg hazai terepen marad, a találkozón a háború által okozott ökológiai, környezeti károkról tartottak megbeszélést – látszólag legalábbis. A károk felmérése céljából hamarosan munkacsoport alakul majd, ebben fog tevékenykedni Greta Thunberg is, de ha ő nem elég, megmenti a világot még vele együtt Margot Wallström, Svédország szocdem politikusa, egykori miniszterelnök-helyettese, Heidi Hautala, az Európai Parlament alelnöke és Mary Robinson egykori ír elnök is. Nem lennék az oroszok helyében egy ilyen ütős csapat láttán…

Zelenszkij szerint a csoport megalakítása „nagyon fontos jele Ukrajna támogatásának”, és leszögezte azt is, hogy „szükségük van a szakmai segítségükre”. Greta viszonzásul szakértett egyet, és kijelentette, hogy az orosz csapatok „szándékosan veszik célba a környezetet, az emberek otthonait és megélhetését, s ezzel életeket tesznek tönkre”.

Persze a munkacsoport nem csak Ukrajna ökológiai helyrepofozásán akar munkálkodni, vagy a környezeti károkat óhajtja felmérni – gondolom, az első mondatnál leesett mindenkinek, hogy ez az álca része a dolognak –, hanem ki akarják alakítani Oroszország elszámoltathatóságának mechanizmusait is. Igen. Egy kislány, meg pár semmirekellő másodvonalas politikus.

Érdekes lett volna kielemezni azt is, hogy az ukrán harci járművek, csapatszállítók mennyi üzemanyagot pöfögtetnek el, elvégre ez is része (lenne) a klímavédelemnek, ha komolyan vennék. Továbbá a csütörtöki találkozón arról sem esett szó, hogy Ukrajna hány otthont rombolt le, illetve hogy az orosz, vagy legalábbis kérdéses hovatartozású területeket miképpen akarják helyreállítani. „Nem is értem”, miért nem. Vagy esetleg ezeket is Ukrajna részeként értelmezték? Messze még a vége a háborúnak…

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info