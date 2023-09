Publicisztika :: 2023. szeptember 6. 19:29 ::

Újabb közös (szivárványos) pont Orbán és Gyurcsány között

Több alkalommal is foglalkoztunk már a pécsi deviánsok viselt dolgaival (ITT és ITT), főként annak tükrében, hogy elméletileg a keresztény és a nemzeti értékrend talaján állónak hirdeti magát a kormány, s ehhez képest a valóság mást mutat. Készülnek is nagy erővel a homokosok a szeptember második felében megrendezendő vonaglásra.

A Baranya vármegyei Mi Hazánk felhívta a figyelmünket rá, hogy a rendőrség is készül, jobban mondva készíti a lakosságot. Kiküldtek ugyanis egy lakossági tájékoztatót.

Kiderül, hogy nem kevesebb, mint 40 utcát fognak lezárni, de ebbe beletartoznak teljes terek is, várhatóak megállási és várakozási tilalmak, és ebből kifolyólag még további 38 utat teljes egészében elzárnak a forgalomtól. De még a gyalogosok is csak lakcímkártyával vagy a munkáltató által kiállított engedéllyel léphetnek be ezekre a területekre. De ha ez még nem lenne elég, a vendéglátó egységek sem fognak működni, de még a kiszállítás is szünetel! S ha valaki óvatlanul mégis ott hagyja mondjuk szokásos helyén az autóját? Azt természetesen elszállítják, ne zavarja a természetellenes fajtalankodókat.

Egyébként beszédes, hogy a tájékoztató nem nevezi meg a konkrét eseményt, amiért "indokoltak" ezek az intézkedések, de kizárásos alapon nem nehéz kitalálni.

Érdemes újra csak levonni a konzekvenciákat, és emlékeztetnünk magunkat arra, hogy a Fidesz rendszere valóban úgy működik, hogy nem azt kell nézni, amit mondanak, hanem amit tesznek. És ezt teszik. Újra és újra.

Számos kereskedőt meg fognak anyagilag rövidíteni ezen a napon a felháborító korlátozásukkal, rengeteg pénzt fog igényelni a rendőri erők kivezénylése, amelyet természetesen a magyar adófizetők finanszíroznak. És annak is kőkeményen üzenet értéke van, hogy mennyire vigyáznak a deviánsokra, mert azzal bizony mindenki számolhat, hogy hatalmas az elutasítottságuk az országban, így Pécsen is. Ennek is szól ez az egész intézkedéssorozat.

Sokszor elhangzik, hogy vajon mi kellene ennek vagy annak a problémának a megoldásához ebben az országban, és újra csak arra lyukadunk ki, hogy politikai akarat. Mert nyilván azzal mindenki tisztában van, hogy a hatalmi ágak - természetesen - nincsenek szétválasztva Magyarországon, nevetséges az érv, amikor a Fidesz megmondóemberei az ügyészségre, bíróságra vagy rendőrségre mutogatnak. Nem! Ez teljes mértékben az ő jóváhagyásukkal, de kimondható, akaratukkal történik.

Tehát most éppen az, hogy sok millió forintból biztosítja a rendőrség, hogy a gyermekeinket megrontani akaró beteg propagandisták önfeledten "ünnepeljenek" Pécs belvárosában. A nemzeti érzelmű, a normalitás pártján álló magyarokat pedig minél messzebb akarják tudni.

Történetesen ez épp úgy volt Gyurcsány alatt is, akárcsak most. Pontosabban fogalmazva: ez is.

Lantos János - Kuruc.info