Publicisztika, Koronavírus :: 2023. szeptember 22. 13:51 ::

A vakcina mint "szabadságpotenciál"

Mint ismeretes, a Mi Hazánk aláírásgyűjtésbe kezdett a WHO pandémiaszerződése ellen, ugyanis az számos olyan elemet tartalmaz, amely sérti Magyarország szuverenitását. A WHO határozná meg azt is, mi számít járványügyi helyzetnek, kötelezné az országokat, hogy milyen korlátozásokat vezessenek be, és hogy kötelező legyen-e az oltás, és egy sor olyan intézkedést hozna meg a kormány feje felett átnyúlva, amelyek finoman szólva is aggályosak, és nem igazán indokolhatók - akár szakmailag sem. Ezért gondolják sokan úgy, hogy ez az egész "kicsit" többről szól, mint egészségügyi, szakmai kérdés.

A kormánytól eddig nem érkezett semmilyen reakció, ezt pedig Schiffer András az M5 Ez itt a kérdés című műsorában is felvetette. Kiemelte: egyedül a Mi Hazánk hozta szóba ezt a készülő szerződést, Dúró Dóra pedig mint a parlament alelnöke kérdezte is a kormányt, ám választ nem kapott. Hozzáfűzte: ő maga némileg árnyaltabban látja a kérdést, ám az szerinte is komoly kérdés, hogy az ilyen nemzetközi szervezetek meddig mehetnek el.

Schiffer külön problémásnak nevezte a műsorban azt is, hogy maga a WHO büszkélkedik azzal, Bill Gates milyen sok pénzt adományozott nekik, szerinte "ez világbotrány".

Ami a lényeg, megtörtént tehát a kérdés megfogalmazása egy olyan televízióban és műsorban, amely joggal nevezhető kormánypártinak, hogy ezzel a leegyszerűsítéssel éljünk. A beszélgetésben pedig részt vett a Fidesz egyik agytrösztje, "ideológusa", G. Fodor Gábor is, így hát adekvátnak is nevezhető az ő "válasza", még ha nem is tekinthető hivatalos kormánypárti állásfoglalásnak.

Gondolatmenetét úgy nyitotta: addig voltak indokoltak a korlátozások, amíg meg nem jelent a vakcina mint "szabadságpotenciál". És hozzáfűzte, "függetlenül attól, hogy hasznos volt vagy sem". Én azt gondolom, ettől azért ne függetlenítsük olyan könnyedén, de nézzük tovább, mit mondott még.

Nyugat-Európára mutogatott (és a WHO kezdeményezését is igyekezett beilleszteni ide), hogy ott olyan intézkedések voltak, amelyek súlyosan sértették az egyéni szabadságjogokat, olyan keretezést adva ezzel az egésznek, mintha Magyarországon ez nem történt volna meg, ám Schiffer ezen a ponton rámutatott, hogy "ezt a kérdést Magyarországon is ki kell nyitni, mert ebben a magyar kormány is bűnös volt".

De feltette a kérdést: "kísérleti vakcinákat elő lehet-e írni kötelezően akár csak állami alkalmazottak részére is?". G. Fodor a kérdésre konkrétan nem válaszolt, csupán azt mondta, "áll a vita elébe, de akkor minden kérdést nyissunk ki".

Sok más egyébről is szó esett még, amely az alábbi videóban megtekinthető, de összességében G. Fodor részéről semmi arra vonatkozó nem hangzott el, mi lenne a magyar kormány dolga a WHO szerződés-tervezete kapcsán.

Lantos János - Kuruc.info