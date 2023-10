Publicisztika, Extra :: 2023. október 17. 13:02 ::

Sokat gondol a birodalomra?

Mármint most nem a Harmadikra, hanem a Rómaira. Ugyanis egy legújabb TikTok-trend nyomán arra eszméltek rá, hogy sok férfi meglepően sokat gondol az egykori államalakulatra.



Csúcspont: a Római Birodalom legnagyobb kiterjedése idején, 117-ben, Traianus császár uralkodása alatt (a rózsaszínnel jelölt részek "védnökség" alatt álló, csak részben függő területek voltak, köztük királyságok, törzsek területei). Természetesen egy ekkora államalakulat hosszantartó fenntartása egész egyszerűen lehetetlen volt, az uralkodó ugyanebben az évben történt halála után olvadásnak indult (forrás: Wikipédia)

A videókban szereplő nők a párjukat kérdezik meg arról, gondolnak-e a Római Birodalomra, és ha igen, mennyit. "Naponta háromszor" – felelte az egyik, jegyese által megkérdezett férfi, és természetesen itt sem az intimitásra fókuszált a kérdés, hanem a Római Birodalomra.

Mindezen lelkes, pozitív válaszokat a nők nem igazán tudják hová tenni, de ez persze nem is baj, sőt, ez a normális reakció a részükről, ettől lesznek nőiesek.

A trend elterjedéséért egy Artur Hulu nevű 32 éves svéd hagyományőrző-influenszer egy személyben felelős, a közösségi médiában Gaius Flavius néven római tematikájú anyagokat tesz közzé légiósként, vígjátékokat gladiátorként. Instagramján üzent a hölgyeknek, mivel szerinte "sokan közülük nem veszik észre, a férfiak mennyit gondolnak a Római Birodalomra", és "meg fognak lepődni a válaszokon" – dobta be az indikátort "Flavius". Innentől a folyamatos terjedés adott volt.

Számomra kissé megmosolyogtató és érdekes, hogyan és miként keresi a válaszokat a 21. századi ember arra, miért ilyen népszerű a Római Birodalom a férfiak körében. Ez is csak a "toxikus maszkulinitás" egy újabb formája, ami még minden igyekezet ellenére jelen van, vagy inkább történelmi sajátosságokból levezethető érdekesség?

A témát a Forbes és a The Washington Post is felkapta. Utóbbi jött is gyorsan tüzet oltani – az itt nyilatkozó történészi hozzáállás volt végtére is az, amely indikálta bennem ezt a kis szösszenetet a témát illetően (ezen a ponton már nem mosolyogtam).

Így vélekednek a The Washington Post hasábjain: "egyes történészek" szerint az okok ott keresendőek, hogy a nyugati popkultúra (filmek, könyvek stb.) azokat az elemeket hangsúlyozza ki a Római Birodalom történetét illetően, amelyek a birodalom "férfias mivoltát" kölcsönzik (katonai hatalom, gladiátorviadalok stb.).

Ellenben az is fontos – ezt már én mondom, hogy nyilvánvalóan több embert fog érdekelni egy híresebb csata vagy egy gladiátorjáték, mint az ókori római politika intrikái, de ezek – elválaszthatatlan elemként ugyanúgy megjelennek a közbeszédben, feldolgozásokban. Ettől persze önmagában még ugyanúgy "férfias" marad a birodalom, főleg, hogy a katonai hatalom és a politika a hatalmi ágak szétválasztásának modern értelemben vett nemléte miatt – kiváltképp a császárkorban – erőteljesen összenőtt. Mivel akkoriban a nők csak a legszélsőségesebb esetben foglalkoztak politikával vagy kerültek hatalomba, így az emberi agy szükségszerűen férfiakkal fogja összekapcsolni ezeket a (politikai) elemeket. Ezt kár is túlmagyarázni, semmi nőgyűlölet nincs benne.

Aztán persze később kibújt a szög a zsákból: a lapnak nyilatkozó Lewis Webb, az Oxfordi Egyetem ókori Rómával foglalkozó történésze pontosan azzal a rohadtul irritáló, liberális okoskodással torzít bele a képbe, amit még lefordítani is utálok. E szerint a Római Birodalom "a férfiasság számos formáját megjelenítette, a nők rendelkezhettek képviselettel és hatalommal, többféle nemi megnyilvánulás és identitás, különféle szexuális beállítottság létezett".

Érti már, mire megy ki a játék? A Római Birodalom történetét érdemben befolyásoló nők eddig is kaptak helyet a birodalomról alkotott emlékezetben – nem beszélve az utókor számára érdekes nőtörténetekről, női sorsokról –, szóval ezt hagyjuk is, azt pedig, hogy a férfiasság számos formáját megjelenítették, szintén jelen van, sosem állította senki, hogy az ókori Róma emlékezete kimerül a "tesztoszteronbomba" légiósokban, elég csak Marcus Aureliusra, a "filozófus császárra" vagy politikusokra stb. gondolnunk.

Az összkép "árnyalása" természetesen a "szexuális beállítottságnál" keresendő, magyarul a woke nem tud mit kezdeni egy számára idegen elemmel, történelmi korszakkal. Nincsenek LMBTQ-történetek (a homoszexualitás ugyan jelen volt, de ezt önmagában meglehetősen nehéz LMBTQ-köntösbe csomagolni), a vadliberálisok számára eladható sztorik stb. Megjegyzem, valószínűleg pont ez az egyik magyarázat arra, miért szeretik olyan sokan.

Egy másik történész, Hannah Cornwell, A Birminghami Egyetem professzora pedig egyenesen a 19. századból indul ki, ugyanis e század óta "a történészek hajlamosak a politika és hadviselés szemüvegén keresztül nézni a Római Birodalom történelmét" – mily meglepő.

Mindez alátámasztja, hogy a Római Birodalom léténél fogva irritálja a woke-ot és a liberális lobbit, nem tud vele mit kezdeni. Természetesen semmi baj nincs azzal, ha nem kizárólag a politikai, katonai oldaláról foglalkozunk az egykori államalakulattal – minél több nézőpont, annál izgalmasabb és színesebb a dolog – azzal viszont már igen, ha ezt a woke és az LMBTQ-lobbi létjogosultságának igazolására használják fel. A birodalom így szálka mindazok szemében, akiket irritál, hogy a férfiak valami "toxikusra" gondolnak, így a jelenséget elferdítik és félremagyarázzák, pedig a férfiakat kérdező hölgyek jelentős része egyáltalán nem rosszallásból, sokkal inkább kíváncsiságból faggatta a párját.

Végül még egy szempont, amit a szélsőliberalizmus égisze alatt tevékenykedők szemét szúrhatja. A Római Birodalom óriási méreténél fogva multikulturális volt, hiszen az elfoglalt területek népességét nem elűzték, hanem provinciákat szerveztek belőle. Sőt, a kezdeti elutasítóbb magatartás ellenére – ahogy a birodalom próbált alkalmazkodni a kor kihívásaihoz – az állam keretein belül megnyílt az előrejutás, karrier lehetősége a nem római származású személyek előtt is, amely végül a római polgárjog könnyebb elnyerésében csúcsosodott ki. Ez semmi esetben sem a gyengülést jelentette, hanem a folyamatos alkalmazkodást a történelmi helyzetekhez. Magyarul az állam évszázadokon keresztül úgy tudott asszimilálni, vagy integrálni más kultúrájú népeket, hogy nem omlott össze, mint a jelenkori Európa röpke 30-40 év alatt, sőt, még képes volt arra is, hogy a tartópillérnek számító pogányságból átvezesse az államot egy teljesen más gyökerű vallás meghonosítására, majd folyamatos erősítésére, természetesen a kereszténységre gondolok. Magyarul a "férfiasság" mellett még abban is példát mutatott, hogyan kell irányítani egy többféle kultúrával, rasszal rendelkező óriási birodalmat.

Természetesen mint a földi világon semmi, úgy a Római Birodalom sem volt tökéletes, az asszimiláció és rendteremtés gyakran fulladt lázadásokba, sőt, sokszor a rómaiak jóval kevésbé voltak türelmesek vagy toleránsak, mint például a Perzsa Birodalom. Noha a keleti területek évszázadokkal túlélték a Nyugatrómai Birodalmat, az egykori eszménykép és nagyság az évszázadok során tovább alakult, fejlődött, nem hiába számított etalonnak a középkor folyamán is, paradox módon azok leszármazottainak a számára is, akik az "eredeti" államot bedöntötték. Róma fényét őrzi, vagy talán őrizte... a pápaság, de a Német-római Császárság is a kontinuitás céljából vette fel a "római" nevet, olyan versenyzőkről nem is beszélve, mint például Konstantinápoly, ahol Róma örökségének folytatását kívánták meghonosítani, a jogról és törvényekről, amely jelenkori világunkat is áthatja, vagy éppen a római katolikus vallásról. Az ókori romok, az idő vasfogát túlélt épületek ott ásítottak a reneszánsz Olaszország buzgó atmoszférájában is, csodálattal tekintettek rá. Egyszóval amit megtestesít – beszéljünk akár a pogány évszázadokról, vagy a kereszténység időszakáról – messze túlélte az ókori Rómát, van mit tanulni tőlük a modern időkben is.

No de száz szónak is egy a vége, a legstílusosabban az az úriember fogalmazta meg ennek az egész témának a velejét, aki barátnője kérdésére csak annyit felelt: "általában minden második nap gondolok a Római Birodalomra, mert egyszerűen király".

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info