Megérkezett az érzékenyítés a vendégmunkások irányába is

Még nem a kormány részéről, bár egy idő után ez sem lesz elképzelhetetlen. Eddig ilyen jellegű írással, törekvéssel nem találkoztam, de a balliberális (DK-s kötődésű) nyugat.hu portál egy olyan írást jelentetett meg, amely tulajdonképpen „közelebb hozza” hozzánk a vendégmunkásokat.



Fotó: Mészáros D. Zsolt / nyugat.hu

Persze, nem mintha önmagukban, személyükben tehetnének a kialakult helyzetről, nem erről van szó, nyilván a kormány felelőssége a döntő, de mégis írnunk kell erről, mert egy ilyen írás azt is szolgálhatja, hogy természetessé, hétköznapivá tegye számunkra azt, ami nagyon nem jó irány. Az, hogy a DK-s portál tette ezt, vajmi keveset számít, tudjuk, hogy vannak kérdések jobb- és balliberális oldalon, ahol bizony igen könnyen kialakul a valódi „demokratikus koalíció”.

– Már egy éve közöttünk élnek, minden nap látjuk őket a szombathelyi utcákon, de nagyon keveset tudunk rólunk. Ideje volt leülni velük egy kávéra – fogalmaznak

– Azóta a Fülöp-szigetekiek egyre jobban hozzátartoznak Szombathelyhez, látványukat megszokták az itt lakók – olvasható többek között.

– Mind a hármuknak kétéves szerződése van, ami azt jelenti, hogy ez idő alatt nem is utaznak haza. Hogyha letelik a két év, még nem tudják, maradnak-e vagy hazamennek végleg. Az biztos, hogy szeretik Magyarországot, örülnek, hogy itt lehetnek és szeretik a munkájukat is – derül ki, s ez különösen érdekes. Elméletileg 2 év tartózkodási engedély után nem opció, hogy elgondolkozzanak, maradnak-e vagy sem, menniük kell. Kérdés, mit tudhatnak, és mi lehet a gyakorlat?

Nyilván, ha haza is mennének, borítékolható, hogy helyükre újra harmadik világbéli vendégmunkások érkeznek, tehát Szombathely „látképe” és a magyar munkaerőpiaci helyzet nem változik, de valóban érdekes, elejtett félmondat volt ez.

Mindenesetre készül a kormány új vendégmunkástörvénye, mely szigorúnak van beharangozva, bár papíron az előző is az volt, csak éppen kellően rugalmas is volt, sok konkrétumot homályban hagyott, azt kiszervezte a majdani rendeletek területére. Ez várható most is.

És, hogy az mikor várható, hogy Magyarországon olyan gazdaság- és munkaügyi politikát valósítsanak meg, vagy csak kezdjenek el, amely arra az elvre épül, hogy a magyar dolgozó erkölcsi és anyagi megbecsültsége az első, a magyar dolgozó szorgalmára és tehetségére épül, az nagy kérdés. Mindenesetre ezt sem a Fidesz, sem a DK nem fogja és nem is akarja megvalósítani.

Lantos János – Kuruc.info