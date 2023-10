Publicisztika, Háború :: 2023. október 30. 16:02 ::

A világ nem áll az USA által dominált világrend mögött

Bár lehet mondani, hogy az ENSZ-nek önmagában nem sok súlya van, és különben sem tud semmi jelentőset elfogadni, mert mindig lesz olyan, ki megvétózza, ezek jogos észrevételek, de vannak azért esetek, amelyek túlmutatnak egy-egy konkrét szavazáson. Egy ilyennek lehettünk tanúi az elmúlt napokban.



Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images

Amint arról mi is beszámoltunk, azonnali tűzszünetet követelt az ENSZ Közgyűlése a Gázai övezetben. Mindössze 14 ország szavazott a határozat ellen, de köztük van az Egyesült Államok, Izrael és Magyarország is. A nevezett dokumentum arról szól, hogy elítél minden erőszakot az izraeli és a palesztin polgári lakossággal szemben, követeli a túszul ejtett civilek haladéktalan és feltételek nélküli szabadon engedését, valamint a humanitárius segélyszállítmányok akadálytalan bejutását a palesztin térségbe.

Ezt 120 állam támogatta, 45 tartózkodott, és 14 ellenezte. Én azt gondolom, ez egy erőteljes üzenet.

Keresztény értékrendünk és erkölcsiségünk alapján borzalmasnak tartunk minden terrortámadást, elítéljük azokat a gyilkosságokat, melyeknek áldozatai ártatlanok. Azt is hozzá kell fűzni, hogy nehéz nyugodtan végignézni azokat a képsorokat is, melyeket szándékosan nem csatolok cikkemhez, de amelyek folyamatosan érkeznek a különböző Telegram-csatornákon, ahol halott és sérült palesztin gyermekek, kisbabák láthatók. Mégpedig tömegével. Ugyanilyen felkavaró látvány, ha ezt izraeli oldalon látjuk. Csakhogy a gázai palesztinok elleni támadások jelen pillanatban is folytatódnak.

Politikai okokra hivatkozva nem lehet különbséget tenni halott és halott között. Ez semmilyen módon nem fogadható el, márpedig azt kell látnunk, hogy mégis megtörténik Magyarországon Izrael támogatói részéről. A Mi Hazánk javaslatát sem fogadta el a parlament, pedig csupán az a kitétel szerepelt benne, hogy nemcsak a palesztinok által elkövetett bűnöket, de az izraelieket is el kell ítélni.

Azonban úgy tűnik, a Fidesz és a magyar kormány a világban kisebbségben van ezen álláspontjával. De van egy mögöttes, mélyebb üzenetük is az ENSZ-ben történteknek. Ez pedig nem más, mint hogy a világ nem kér az USA által dominált világrendből. Ahogyan a harmadik világháborúból sem!

A nemzetközi térben az Amerikai Egyesült Államok és Izrael sok szempontból nem két különálló ország, nehezen értelmezők külön entitásként. Az 1945-ben kialakult világrend egyértelmű letéteményese az USA, miután a háborúban hiába győztes, végső soron mégis vesztes Nagy-Britaniától megörökölte, átvette a világcsendőr szerepét. Megfordult a hierarchia, immár nincs brit világbirodalom, ami maradt, az az új világbirodalom (nevezhető inkább ellenbirodalmiságnak), az USA csatlósa. Mint ahogy a teljes Európa is. Melyet előbb kivéreztettek, majd szellemileg is kasztráltak.

Az amerikai civilizáció az egyetlen olyan nagy civilizáció az emberiség történelmében, amely tisztán és kizárólagosan materiális alapokon nyugszik, nélkülöz mindenfajta erkölcsi és szellemi minőséget, embereszménye a modern ember, életgyakorlata az új "aranyborjú" imádata.

A példaként elénk állított "amerikai álom" antitradicionális, és ebből kifolyólag materialista. De mint világhatalom, ezt az "ideológiát" nem tartotta meg saját határain belül, hanem erőteljes kulturális expanzióba kezdett. Valójában amikor globalizmusról beszélünk, akkor amerikanizációra is gondolhatunk. Mégpedig minden értelemben. Nem csupán katonai és gazdasági vetületben, de ami még mélyebb és még fontosabb, ha úgy tetszik, létszemléleti viszonylatban. A nyugati világ embereszménye ma az amerikai embertípus. Hollywood gyártja le nekünk a követendő karaktereket, ő mutatja meg, mi értékes és mi nem, és az amerikai tömegkultúra lassacskán világkultúrává alakult, persze azért nem mindenhol. De Európában többé-kevésbé sajnos igen.

Természetesen ez az állapot nem organikusan fejlődött ki, kellett ehhez az USA katonai és gazdasági ereje, politikai nyomásgyakorlása, és amint láttuk, a világ azon pontjaiba pedig, ahol ez a fajta amerikai "way of life", tehát a liberáldemokrata életfelfogás és politikai gyakorlat (értsd, kiszolgálni az USA érdekeit, természeti kincseket és erőforrásokat átadni) nem igazán akart elfogadásra lelni, nos, oda B-52-es bombázók formájában érkezett el a "demokrácia".

Csakhogy a történelem örök törvénye, hogy semmilyen birodalom nem marad fent örökké. Bár itt megint hozzáteszem, az USA esetében valójában nem is indokolt használni a birodalom kifejezést, ugyanis a történelem korábbi birodalmai mind hordoztak magukban olyan eszmei orientációt, melynek volt kapcsolódási pontja a szakralitáshoz és a transzcendenshez. Ez az USA esetében nincs így. De bárhogyan is nevezzük, egyszer el fog jönni a nap, amikor már nem lesz képes betölteni mostani szerepét, és az emberiség nagyobbik fele várja és óhajtja is ezt a pillanatot.

A fenti szempontokat mind figyelembe kell vennünk a most tárgyalt ENSZ-szavazás kapcsán, mert, bár meg lehet közelíteni úgy, hogy 145 ország azért szavazott igennel a tűzszünetre (amit Izrael egyenesen a Hamász által diktált tűzszünetének nevez), mert megveszekedett antiszemiták alkotják kormányaikat, de ez maximum egy háborús pszichózis közepette fogadható el "érvként" Izraelben és az USA, illetve Magyarország kormányában. Mégpedig ettől a háborús pszichózistól nekünk, magyaroknak nagyon messze kellene tartanunk magunkat.

Lantos János - Kuruc.info