A kultúra sorsa a NER-ben: a művészettörténet és a filmismeret oktatásának is lőttek

Úgy látszik, már így is túlságosan művelt az ország a „sikeres” oktatásnak hála, ugyanis 2024-től a Nemzeti Alaptanterv szerint választható tárgyként sem fog szerepelni a művészettörténet az állami fenntartású középiskolákban, ennek megfelelően érettségizni sem lehet majd belőle. Az egyházi, alapítványi fenntartású intézményekben és a művészeti szakgimnáziumokban továbbra is megjelenik, mint önálló tárgy, ám érettségizni – ami igazából a tanultak úgymond „betetőzését” jelentené – ezekben az iskolákban sem lehet majd. A NAT a 9-10. évfolyamon oktatott vizuális kultúra órába olvasztja be a művészettörténetet, s mivel nevéből adódóan ez egy összetettebb tantárgy, gondolhatjuk, mennyi idő marad az utóbbira egy amúgy is heti 1 max. 2 alkalommal előforduló órán. Ezzel együtt búcsút mondanak a tanárok és a diákok a film- és médiaismeretnek is (nálunk anno médiatörténet néven futott), ezt nyilván beolvasztani sem nagyon lehet sehova, legalább akkora érvágás ez is.



Jómagam a kétezres évek folyamán jártam egy helyi, akkor még országosan is egész jó nevű gimnáziumba, annak is a nyolcosztályos verziójába. Kevés dologban voltam bénább, mint a rajzolásban (azt mind a mai napig nem értem, hogy hatodikos korunkban technikaórán miért kellett egy egész féléven át gyöngyöt fűznünk, na mindegy…), ennek ellenére minden évben volt rajzóránk. Valóságos megváltás volt számomra, amikor ezt végzősként – tehát 12. osztályban – a művészettörténet váltotta, az addigi 3-as, 4-es osztályzatokat pedig az 5-ös. Most már egy jó ideje kizárólag választható tantárgyként, fakultáció keretében volt elérhető a művészettörténet (mostantól úgy látszik, ennek is vége), azonban 2009-ben ez még nem volt így, kötelező volt, mint bármilyen más tantárgy. Szerettem, és nagyon sokat tanultam ott (ehhez persze szükség volt egy kissé elvarázsolt, de amúgy széles műveltséggel rendelkező tanárra is), később tudtam belőle hasznosítani az egyetemen is, történelem szakon. Mindemellett – ha jól emlékszem 10.-ben – volt médiaóránk is, csak mi médiatörténetnek hívtuk, nem médiaismeretnek. A művészettörténethez hasonlóan ezt is szerettem, és az itt összegyűjtött tudást is tudtam később hasznosítani, sőt, ha jobban belegondolok – szintén a művészettörténettel együtt – még most is hasznosítom, akár a publikálások, filmelemzések alkalmával is. Amikor pedig a minap az általános iskolás unokahúgommal beszélgettem erről – mármint a művészettörténet tantárgy kivonásáról –, igencsak el volt keseredve, ugyanis művészeti irányba szeretne továbbtanulni. Gyermeki naivitással meg is kérdezte, tudnék-e valamit tenni az ügyben, én meg azt gondoltam magamban, hogy bár már ott tartanék.

Mindezt azért írtam le, hogy szemléltessem, mennyire nem volt haszontalan a művészettörténet és a médiaismeret, ráadásul még kellemes nosztalgiával is gondolok vissza rájuk. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy meglepődtem a döntésen, révén hosszú idő óta dolgoznak az oktatás egyre súlyosabb lezüllesztésén, mindez egyébként egyre jobban meg is látszik a társadalmon. Pedig mind a művészettörténet, mind a médiaismeret hozzátartozik az alapműveltséghez, előbbi ismerete például feltétlenül szükséges – ha csak alapszinten is – több humántudomány teljes körű megértéséhez, azt elválasztani a történelemtől például nem is lehet. Ráadásul mind egyetemes, mind magyar szinten mindenkinek illik tisztában lenni a különböző művészetek történetének alapvetéseivel, ha úgy tetszik, mindez az általános műveltség része is egyben.

Hasonló érveket felvonultatva tiltakozik a döntés ellen a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztálya, amely természetesen szükséges ugyan, de túl sok reményt ne tápláljon senki a sikerességét illetően – remélem, tévedek. Egyébként az általános műveltség mellett szempont az is, hogy a döntés visszavetheti a kulturális turizmus iparágát, hiszen a múzeumok és műemlékek látogatása során visszaesik azok száma, akik képesek megérteni és feldolgozni a látottakat (továbbá – erre nem térnek ki – ha valaki külföldön jár, nehezebben fogja megérteni az ott látott műemlékek, műremekek történetét is).

A 2000-es évekhez képest már amúgy is háttérbe szorított művészettörténet szinte teljes kivonásával, valamint a médiaismereti óra megszüntetésével a kormányzat nem ér el mást, mint további rombolást az amúgy is egyre rosszabb színvonalú műveltségi rátánkon, így egy jövőbeli kormányváltás esetén az egész oktatási rendszerünket szinte az alapoktól kell majd újjáépíteni.

