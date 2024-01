Bármennyire is nem látszik a NER-média egyik legidegesítőbb szereplőjének munkásságán, évek óta megáldják a Megafon irodáját vízkereszt alkalmából, mindezzel erőt adva, hogy a stáb a „helyes úton” járhasson. A szertartást a Fidesz egyik kedvenc atyája, Bese Gergő végezte. Azontúl, hogy a Megafon munkásságát mindennek nevezhetjük, csak áldásosnak nem, van-e értelme ennek az egésznek, milyen érvek mentén lehet egy ilyen lépést kritizálni, vagy csak szimplán a kereszténység megcsúfolásáról beszélünk-e?

Az ilyen és ehhez hasonló hírekre a baloldali média úgy veti rá magát mint légy arra a bizonyosra. Legyen szó bármilyen kontextusról, eleve nincsenek túlságosan kibékülve a keresztény – különösen a katolikus – szokásokkal, de valljuk be, a Megafon megáldása valóban magas labda volt. Valahogy, amikor a kereszténység jelentőségéről, vagy egyáltalán a milyenségéről beszélünk, a baloldal esetében mindig oda lyukadunk ki, hogy ki miért nem érdemli meg, hogy kereszténynek nevezzék, misére járjon, áldásban részesüljön, stb. Mintha éppenséggel ők lennének a keresztény teológia alfája és ómegája, pedig a valóságban finoman szólva is ők az utolsók, akiknek ezt méltó feladata meghatározni.

Az idei Megafon áldásnál is hasonló irányba indultak el, most hirtelen fontos lett a „keresztényi szeretet” és leírták, ki miért nem fér ebbe bele a Megafon stábjánál. E szerint rögtön ki kell átkozni azt is, a keresztényi eszmével pedig „nyilván nem összeegyeztethető” az, aki – jaj, te jó ég, hová süllyedtünk – kart merészelt lendíteni. Milyen felháborító!