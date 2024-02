Publicisztika :: 2024. február 18. 15:54 ::

Egy szokatlan gondolatkísérlet: ragaszkodjunk a szavak eredeti jelentéstartalmához

Figyelem, az alábbi sorok sokak számára meglehetősen elvontnak tűnhetnek majd, pedig nem lesz másról szó, minthogy igyekszem a fogalmak jelentéséhez a szó legszorosabb értelmében ragaszkodni, azoktól egy centit sem eltérni. Miért szokatlan akkor ez a megközelítés? Azért, mert a politikai közbeszéd szerves része már nagyon régóta az, hogy politikai fogalmak alatt sokan egészen mást értenek, mindenki a maga szája íze szerint ad jelentéstartalmakat, ezért nagyjából lehetetlenné is válik a tiszta és világos diskurzus bármiről.

Leggyakrabban természetesen a "náci" alatt értenek jobb- és baloldaltól függetlenül kvázi bármit, de főként az kapja meg, aki nem szimpatikus az adott politikai oldal képviselőjének.

De itt van most a tavalyi antifa-terror után egy nagyon érdekes szemantikai kérdés. Mit jelent valójában antifasisztának lenni? Mi a "steril" jelentése e szónak, ha függetlenítjük minden egyéb gyakorlati megvalósulástól? Pusztán annyit jelent, valaki vagy valakik ellenzik a fasizmust. Tehát teljes mértékben elutasítják. Maradva továbbra is a szavak eredeti jelentéstartalmánál, fasizmus alatt azt kell értenünk, ami a fasizmus. Tehát egy 20. századi olasz eszmeáramlat. Tehát nem "nácizmus".

De tudjuk a történelmi gyökereit, miért lett antifasiszta az antifasiszta, Sztálin utasítása alapján terjedt el, mert kényelmetlen volt a kommunisták számára, hogy a nemzetiszocializmus is magában hordozta a szocializmust, míg a bolsevikok is használták. Tehát itt egy taktikai összevonásról volt szó, antifasizmus alatt azt értették, hogy a nemzetiszocializmus minden válfaját ellenzi, az ellen fellép. Azt gondolom, ennyi "összemosás" még megengedhető, az antifasizmus ezt jelenti. Lévén, hogy a fasizmus és a nemzetiszocializmus mégiscsak rokonideológiák. Ahogyan ha valaki antikommunista, ott sem merül fel, hogy ne volna antibolsevista is, mert ezek rokonértelmű kifejezések.

De ki mondta, hogy antifasiszta csak kommunista lehet? Igazából senki, és ezer meg ezer példa van arra, hogy nem is csak ők voltak azok, ahogy ma sem azok. Egyébként is, 1945 óta az antifasizmus a "demokratikus és felvilágosult" világban "erkölcsi minimum", ahogy halljuk sokszor. Nem csak baloldalon, jobboldalon, liberális oldalon, ehhez tartják magukat a magukat konzervatívnak nevező véleményformálók is, sőt, Bayer Zsolt szerint például az antifák az "igazi nácik". No, ne is folytassuk a felsorolást. Az antifasizmus tehát nem kommunista specifikus alapállás.

De mivel napjainkban Magyarországon és Európában is bábeli zűrzavar uralkodik a fejekben az eszmék jelentését illetően, kialakulhatnak egészen groteszk kommunikációs panelek. Hangsúlyozom újra, lehet, hogy furcsának hangzanak az alábbi állításaim, de a logika vastörvényei alapján formálom meg azokat.



De lássunk most már valóban egy gyakorlati példát, hogyan tér el napjaink gyakorlata a fogalmak valódi jelentésétől.

A kormánypárti Vadhajtások öles betűkkel hozza le azt - nyilván pejoratív éllel -, hogy "Antifa Bandi" tegnap úgy látta, hogy 200 ezren voltak a Hősök terén. Itt a szikrás Jámbor Andrásra gondolnak, akit rendszeresen neveznek "antifa Bandinak", utalva arra, hogy Jámbornak és mozgalmának köze lehet külföldi antifasiszta terroristákhoz, így közvetve kapcsolható a tavalyi támadásokhoz. De ettől függetlenül is negatív töltetett kap a fideszes sajtóban az antifa jelenség.

De miféle ideológiai alapja van mindennek? Nem meglepő, ahogy a Fidesz esetében lenni szokott, most is annyi: tehát semmi.

Ezernyi példát sorolhatnánk a Fidesz filoszemita és antifasiszta önmegvallásáról, de citáljuk ide éppen a tegnapit, Orbán Viktor évértékelőjében arról beszélt, mennyi minden rossz dolog érkezett Nyugatról, Orbán szerint ilyen volt a "nácizmus" (nemzetiszocializmus) is. Tiszta sor, nem meglepő, ezt tudtuk eddig is, hogy így gondolják. Csakhogy akkor nem marad más következtetés, Orbán Viktor is antifasiszta. És Jámbor András is antifasiszta.



Orbán Viktor "polgári antifasiszta", Jámbor András pedig "kommunista antifasiszta". Ennyi a különbség. Egy gondolatkísérletet mindenesetre megért, milyen következtetésre juthatunk, ha szigorúan ragaszkodunk a szavak jelentéséhez.

Az, hogy vita és szembenállás van antifasiszta és antifasiszta között, igazán nem példa nélküli a történelem folyamán. Frakciózgattak és leszámoltak egymással annak idején a kommunisták is.

