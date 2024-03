Publicisztika :: 2024. március 9. 12:18 ::

Kicsoda Ivan Iljin, és mi köze hozzá Vlagyimir Putyinnak?

Elképzelhető, hogy Magyarországon e név nem mond sokat, de ezen próbálunk most változtatni. Mindenekelőtt egy kiegészítő gondolatnak van helye. Több alkalommal fogalmaztam meg rövid, de annál csípősebb kritikát azzal a jelenséggel kapcsolatban, amely a hazai jobboldali, nemzeti oldal egy részében uralkodik, miszerint Vlagyimir Putyin és rendszere egyfajta „Európa megmentőjeként” lép fel, és ez a nézetrendszer teljesen vágyvezérelt módon vetít bele olyanokat a putyini politikába, amelyek abban nincsenek, vagy ellentétesek vele. Ez persze nem azt jelenti, hogy a kép fekete és fehér lenne, pont azt szolgálták a korábbi írások is, hogy árnyalja a képet, de akkor most itt az ideje, hogy pozitív irányba is árnyaljunk, remélvén, hogy közeledünk az objektív képhez.

Ivan Iljin neve tehát nem túl ismert Magyarországon, és nem is egy ma élő személyről van szó, de akár még így is fontos lehet. Előbb tekintsük át életrajzát, majd vizsgáljuk meg, hogyan hat a jelenlegi orosz politikai rendszerre, sőt, magára Vlagyimir Putyinra.



Putyin és Iljin (kép: tportal.hr)

1883. április 9-én született Moszkvában és 1954. december 21-én halt meg Svájcban 71 évesen. Meglehetősen sokoldalú személyiség volt, vallástudós, jogtudós, nézetei pedig monarchisztikus szemléletűek voltak. Ebből kifolyólag az 1917-es bolsevik forradalmat „nemzeti katasztrófaként” jellemezte. Később a fehérek emigráns újságírója lett, részt vett az Orosz Összkatonai Unió létrehozásában, annak ideológusa volt, hitte, hogy ez az egyetlen eszköz, amellyel a szovjet rezsim megdönthető.

Meggyőződéses antikommunistaként szimpatizált Adolf Hitlerrel és a nemzetiszocializmussal is, noha annak minden tételét nem fogadta el. Természetesen oroszként nem fogadhatta el azokat az állításokat, miszerint a szlávok alacsonyrendűek volnának, és a német-szovjet háború tovább rontotta ezt a viszonyt. Sőt, korábban a Gestapo is őrizetbe vette Németországban, majd utána menekült Svájcba. Egyébként közvetlenül a bolsevik forradalom utáni években Olaszországban is tartózkodott, és kifejezte rokonszenvét az olasz fasizmussal kapcsolatban is. A zsidósággal kapcsolatos ellenérzéseit sem rejtette véka alá írásaiban.

A fentiektől függetlenül eszmeisége egy sajátosan orosz gondolatiság volt. Több könyve született abban a szellemben, hogy Oroszországnak történelmi küldetése van a világban. Rendkívül termékeny szerző volt, több mint 40 könyvet írt. Az általa elképzelt Oroszországban természetesen döntő szerepetett kapott volna a pravoszláv hit, és messzemenőkig autokrata berendezkedésű lett volna. Gondolatai hatást gyakoroltak Alekszandr Szolzsenyicinre és Vlagyimir Putyin orosz elnökre is, és itt érkezünk el cikkünk lényegéhez.

Putyin 2005-ben Moszkvában újratemettette, majd visszaszereztette személyes iratait, amelyek halála után a Michigani Állami Egyetemre kerültek. Az orosz elnök személyesen felügyelte Iljin munkásságának az újra felfedezését. Itt megint közbe kell szúrnunk egy kritikát a putyini rendszer irányába, ugyanis igencsak kiszelektálták a Szovjetunióról szóló bírálatait. Viszont tény, hogy maga szívesen hivatkozik rá, sőt, idéz is tőle. Amikor történészhallgatók arra kérték Putyint egy 2014-es találkozón, nevezzen meg egy tekintélyes történészt, egyetlen név jutott eszébe: Ivan Iljin. Egyébként Ukrajnával kapcsolatos történelmi nézeteik is teljesen megegyeznek.

Vannak, akik még tovább is mennek, Timothy Snyder (amerikai történész) szerint a jelenleg ismert orosz rendszernek igenis van filozófiai alapja, ez pedig Ivan Iljiné, „az 1883 és 1954 között élt, jogot végzett orosz fasiszta filozófusé.”

Nos, akár így van, akár nem, az kétségtelennek látszik, hogy van hatása, és ez mindenképpen a pozitívumok közé sorolandó, ha megpróbáljuk magunkat képbe hozni a putyini politikai gondolkodás mélyebb rétegeit érintően. Szem előtt tartva természetesen, hogy nekünk viszont egy sajátosan és határozottan magyar nézőpontból, a történelem kihívásaira adott magyar érdekű válaszok összegzéséből (ezt nyugodtan nevezhetjük a jelen kor hungarizmusának is) kell kiindulnunk, de a fentebb tárgyalt eszmék beilleszthetőek a közös eurázsiai kultúrkör égisze alatt a mi értékrendünkbe is, és mint ilyenek, támogathatóak.

Ehhez maximum már csak annyit tudunk hozzáfűzni, igazán reméljük, hogy a jövő Oroszországa ebbe az irányba megy el, és ha olyan igénnyel lép fel, hogy a kialakuló többpólusú világrendben (szemben liberálkapitalista materialista USA által dominált világrendben) az ő pólusát többet között Ivan Iljin eszmeiségéből kívánja felépíteni, azt csak támogatni tudjuk. De természetesen újra csak hangsúlyozom, ez egy reménybeli óhajtás jelenleg.

(Munkatársunktól)