Deutsch = Magyar

Teljesen világos, hogy vérlázító tud lenni, amikor egyik vagy másik politikus mindenféle mondvacsinált okból kibújik egy-egy kérdés alól, vagy nem megy el kampányidőszakban egy vitára. Milyen üzenete van ennek, minek nézi a választóit? A válaszokat tudjuk. Joggal rótták fel sokan Orbán Viktornak és a Fidesznek, hogy évek óta nem vállalják fel a vitákat.



Majd néhány hónapja jött Magyar Péter, s fundamentumként fogalmazta meg, hogy a vita jó, vitázni kell, és ő "bárkivel leül" vitázni, Toroczkai Lászlóval is. Ebből nem lett semmi. Aztán így teltek és múltak a napok, egyre hangosabban követelte, hogy legyen vita, majd mikor az eljött például a számára igencsak kedves, számunkra ellenséges Partizánban, amely csatorna őt feltette februárban a politikai térképre, akkor nem ment el. Ahogy Deutsch Tamás, a Fidesz EP-listavezetője sem. A vitát amúgy nem mellékesen még a partizános közeg szerint is Toroczkai nyerte

Akkor az volt az "indok", hogy majd akkor megy vitázni, ha "előbb a köztévébe megyünk". Teljesen biztos volt benne ugyanis, hogy az nem lesz, ezért szervezett is egy tüntetést a székházuk elé, csakhogy az MTVA-nál gondoltak egy nagyot, és azt mondták, oké, akkor legyen vita. De lett is, meg nem is. Mert egészen nevetséges, hogy 11 listavezető fejenként pár percet kap, ez nem vita volt, ezen kár vitatkozni.

Magyar először azt mondta, nem megy, aztán mégis, aztán belengette, hogy majd jól megmondja, "mi érdekli a magyar embereket" (tehát az lehetett a terve, hogy széttrollkodja), de aztán ebből sem lett semmi, gyakorlatilag észrevehetetlen volt.

A hívei és a DK hívei pedig az épület előtt majdnem összeverekedtek, és rendőrt hívtak egymásra. Ezen a "vitán" nyilván ott volt Deutsch Tamás is, hiszen neki ez "hazai pálya" volt, lényeg, hogy valódi vitát neki se kelljen vállalni.

Majd jön a következő vitalehetőség, a köztudomásúlag baloldali ATV szervezi szombaton. Magyar Péter korábban azt mondta, miután "jártunk a köztévében, bárhová elmegyek vitázni", ahogy Deutsch Tamás is azt mondta, hogy mindenhova elmegy. Ki nem találjuk, egyikőjük sem megy el az ATV-be. Indok? Már arra sem veszik a fáradságot.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke pedig ott lesz szombaton az ATV-ben, amely szintén egy ellenséges közeg a nemzeti érzelműek számra, de itt most nem erről van szó, az ember szavainak legyen súlya.

Magyar Péter a Fidesz válságterméke, de mint ilyen, nem is tér el tőlük. Például abban sem, hogy az Európa Parlamentben mindketten a globalisták érdekeit képviselnék, a Fidesz a hangzatos szólamok ellenére mindig kiszolgálta a globalistákat (lásd Covid, orosz-ukrán háború), Magyar Péter pedig abba az európai néppártba siet, amelynek prominense a - Fidesz által korábban megszavazott - Ursula von der Leyen, akit nem kell különösebben bemutatnunk.

Vagy mondjuk úgy, Deutsch = Magyar.

Lantos János - Kuruc.info