Politico: Orbán retteg a választási vereségtől, mert hosszú időre börtönbe kerülhetne a haverjaival együtt

A Politico című brüsszeli hírportál és a Süddeutsche Zeitung című német liberális lap a parlamenti választásokkal, a Bild című német lap pedig a kormány nemzetközi migrációról szóló tájékoztatási kampányával kapcsolatban foglalkozott az elmúlt napban Magyarországgal.

Az április 8-i magyarországi választásnak továbbra is a kormánypárt a legnagyobb esélyese, a kampány azonban "meglepően feszült és küzdelmes" volt, s az utóbbi hetek fejleményei miatt az ellenzéki oldalon egyre többen bíznak abban, hogy a Fidesz legalábbis meggyengíthető - írta hétfőn a Politico.

A brüsszeli hírportál arról számolt be, hogy a kampányt kémkedési vádak, álhírek, kiszivárogtatások és korrupciós botrányok tarkítják, a kormányzati támadások fő célpontja pedig továbbra is "Soros György magyar-amerikai üzletember".

Mint írták, miközben a kormánypárt átalakította a választási rendszert, a média jelentős részét pedig az ellenőrzése alá vonta, a kampány intenzitása jelzi, hogy "az illiberális demokrácia bajnokának, a migráció keményvonalas ellenzőjének" számító miniszterelnök mennyire fél a választási vereségtől.



Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet A kormány bírálóinak többsége nem igazán hisz benne, hogy Orbán legyőzhető, de az utóbbi időben tapasztalt "buktatók" miatt mégis egyre többen bíznak abban, hogy legalábbis meggyengíthetik a Fideszt, ha a legerősebb ellenzéki jelöltre szavaznak az egyéni választókerületekben - mutatott rá a szerző. A kormány bírálóinak többsége nem igazán hisz benne, hogy Orbán legyőzhető, de az utóbbi időben tapasztalt "buktatók" miatt mégis egyre többen bíznak abban, hogy legalábbis meggyengíthetik a Fideszt, ha a legerősebb ellenzéki jelöltre szavaznak az egyéni választókerületekben - mutatott rá a szerző.

"A Fidesz számára a vereség nem opció: a sorozatos botrányok miatt ebben az esetben Orbán több szövetségese, de talán ő maga is hosszú időre börtönbe kerülhet" - olvasható a cikkben.

Süddeutsche Zeitung: sokan utánozzák Orbánt Európában

A Süddeutsche Zeitung Így változtatta meg Orbán Viktor Magyarországot címmel közölt a hírportálján összeállítást , amelyben a szerző, Matthias Kolb kiemelte, hogy a "populista" politikus vezetése alatt az ország "gazdagabb, korruptabb és EU-szkeptikusabb" lett. (Valójában gazdagság helyett a gazdasági válság utáni EU-átlag fölötti, de a lengyeleketétől messze lemaradó növekedésről ír a lap, és kiemeli, hogy ezt rengeteg uniós pénzből, valamint az alacsony munkabérek és gyenge szakszervezetek köszönhetően a multik befektetéseiből sikerült elérni. Lehet, hogy bércsökkentésekkel még "gazdagabb" lehetne az MTI-s logika szerint ország... - a szerk.).

A többi között kifejtette, hogy a Fidesz egyértelműen vezet a közvélemény-kutatásokban, de a hódmezővásárhelyi polgármester-választás jelzi, hogy erősödik az elégedetlenség "az Orbán-rendszerrel és a korrupcióval" szemben.

A nemzetközi migrációs válsággal kapcsolatban hozzátette, hogy Orbán Viktor Angela Merkel német kancellár ellenfeleként lépett fel, több mint két éve sürgeti, hogy Európa védekezzen "a »menekültek inváziója« ellen", és a keresztény értékek védelmezőjeként állítja be magát. Mindez "politikailag kifizetődött" a kormányfőnek, aki erre a "félelemkeltésre" alapoz a választási kampányban is. Tipikusak az uniós bürokraták és Soros György elleni támadásai is, és az ausztriai, a németországi és az olaszországi választási kampány azt mutatja, hogy "sokan utánozzák retorikáját, amely így megváltoztatta az európai vitakultúrát" - írta a Süddeutsche Zeitung (SZ) szerzője.

Egyebek mellett arról is írt, hogy a bírálatok szerint az állami médiumok a menekültekről "nagyon egyoldalúan", a terrorveszélyről pedig "nagyon bőségesen" számolnak be, szakértők aggodalommal szemlélik "a magyar jogállam kiüresítését", és a választási kampányban egyre hangosabbak a panaszok a "széles körben elterjedt korrupcióról, és arról a tényről, hogy egy szűk elit egyre nagyobb vagyont halmoz fel".

Egy német elemzőt idézve az SZ hozzátette, hogy a korrupció és a kliensrendszer miatti elégedetlenség mellett a migrációval kapcsolatos bizonytalanság és félelem is jelen van, így a választások előtti helyzet kormányváltó hangulat nélküli kiábrándultságként írható le, és azzal lehet számolni, hogy a Fidesz megnyeri a választást, de nem arat elsöprő győzelmet.

Bild: csak az egyesült ellenzék győzhetné le a Fideszt

A Bild Miként akar Orbán pontokat szerezni a menekültek elleni uszítással címmel közölt hírportálján a magyar kormány új köztéri plakátjáról szóló cikket , amelyben a szerző, Philip Fabian kiemelte, hogy Orbán Viktor "szinte biztos lehet újraválasztásában", mégis ismét "élesebb hangot üt meg a migránsokkal szemben, ezúttal egy, a kormány nevében folytatott plakátkampánnyal".

Kifejtette, hogy a plakát ugyanazt az üzenetet közvetíti, amely Orbán legfontosabb "politikai üzenete", miszerint Magyarországnak és Európának be kell zárkóznia a bevándorlás elől, "jóllehet a kampányt nem Orbán pártja, a Fidesz finanszírozza, hanem valamennyi adófizető".

A többi között hozzátette: szinte biztos Orbán Viktor választási győzelme, és egyedül "a korrupció ügye lehet veszélyes számára", de csak akkor, ha az ellenzék valamennyi egyéni választókerületben egyesül a Fidesz ellen, ami "nem valószínű forgatókönyv".

(MTI)