Anyaország :: 2023. március 10. 15:30 ::

Órákig körözött Kaposvár felett egy amerikai nehézbombázó - Novák megkérdezte, mit keresett itt

Csütörtökön késő délután városunk felé érkezett a US Air Force egyik B-52H Stratofortress repülőgépe, amely a világ legismertebb nehézbombázója - írja a 74nullanulla.hu.

A NOBLE41 kódjelű gép Romániából indult, majd háromnegyed 4-kor lépett be a magyar légtérbe. A repülőgépek nyilvános repülési útvonalát követő egyik oldal szerint a B-52-es nem sokkal 4 óra után érkezett Kaposvár felé, ám itt egy kicsit elidőzött:

A nehézbombázó ismeretlen okok miatt körözni kezdett a környék felett, érintette Nagybajomot, Nagyatád környékét és Kadarkútot is, Kaposvár felett pedig többször is elrepült. Végül háromnegyed 6 körül folytatta útját eredeti végállomása, Spanyolország felé.

Érdekesség egyébként, hogy az egész útvonal során csak felettünk körözött több mint másfél órát a bombázó, ám ennek okát még homály fedi:

A B-52 Stratofortess gépeket 1955-ben állította hadrendbe az Egyesült Államok, kifejlesztésének célja a Szovjetunió elleni nukleáris csapás volt.

A gép 8 darab nukleáris bomba szállítására is alkalmas, de egészen brutális, mi mindennel felszerelhető:

51 db 227 kg-os,

30 db 454 kg-os,

20 db 907 kg-os JDAM, gravitációs bombát bír el, de egyéb gravitációs és nukleáris bombák is bevethetők a szárnyak alá függesztve, illetve a törzsben szállítva.

A gépeket a 2000-es évekig tervezték használni, ám ezt később 2045-ig meghosszabbították, mára már csak a H jelű típusok állnak szolgálatban, amilyen felettünk is járt.

Novák Előd: mit keresett egy amerikai nehézbombázó órákig Kaposvár felett?

A mi hazánkos képviselő írásbeli kérdése:

Tisztelt Miniszter Úr!

Március 9-én órákig körözött Kaposvár felett egy amerikai nehézbombázó, a B-52 Stratofortess gép kifejlesztésének célja a Szovjetunió elleni nukleáris csapás volt. Miért volt szükség erre? Tiltakozott-e Magyarország az USA képviseleténél?

Tavaly a holland védelmi minisztérium Twitter-oldalára feltöltött fényképről derítette ki a Mi Hazánk Mozgalom Honvédelmi Kabinetje, hogy a Pápán állomásozó NATO Nehéz Légiszállító Ezred egyik magyar felségjelzésű C-17 repülőgépe szállítja az Ukrajnának szánt Panzerfaust-3 páncéltörő eszközöket és Stinger vállról indítható légvédelmi rakétákat Hollandiából. A Mi Hazánk ellenzi Magyarország ilyen típusú részvételét is a háborúban. Azóta magyar felségjelzésű gép milyen fegyvereket szállított Ukrajna számára? Közvetlenül Ukrajnába is repült ilyen gép, vagy csak szomszédos országba? Elárulja, vagy szokása szerint ezt is titkosítja, s majd máshonnan kell megtudjuk? Mint pl. legutóbb a szlovák védelmi minisztertől azt, hogy „ukrán katonai egészségügyi szakemberek kiképzésében” is részt vesz Magyarország. A Magyar Honvédség parancsnoka nyáron szintén titokban látogatta meg az ukrán vezérkart, erről is csak utólag, ukrán híradásból értesültünk, az ukrán fegyveres erők vezetője akkor úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének a szintjével…

A Mi Hazánk ellenzi Magyarország katonai felvonulási területté válását, ami beláthatatlan következményekkel jár. A pápai Bázisrepülőtérre települt, döntően amerikai Nehéz Légiszállító Ezrednek (HAW) sem volna keresnivalója hazánkban. Idegen haderőknek nincs helyük hazánkban, Magyarország a magyaroké!

A Magyar Honvédség ne legyen az atlantista katonai szövetség feláldozható segédcsapata! A magyar nemzet számtalan fiát áldozta az idegen érdekekért vívott háborúkban, itt az ideje e rossz hagyomány megszakításának. Ma már sajnos csak a Mi Hazánk képviseli az 1848-as márciusi ifjak követelését: „magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk”!

Ennek szellemében tartunk béketüntetést március 15-én, s ellenezzük a Magyar Honvédség külföldi megszállásokban való részvételét is idegen érdekek szolgálatában. Ellenezzük a Magyar Honvédség külföldi megszállásokban való részvételét is idegen érdekek szolgálatában. Az Afganisztánban megbukott, illetve a most még Irakban és Maliban folytatott megszállásokra költött forintmilliárdokból inkább a honvédségi létszámhiányt orvosló, vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést biztosítanánk, a nemzetbiztonságunkat kockáztató, külföldi beavatkozások helyett hazánk biztonságát szavatolva.

Tisztelettel:

Novák Előd