Több mint 240 magyar iskola kapott bombafenyegetést - "Allah haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon

Bombariadó miatt ürítettek ki több magyar iskolát csütörtök reggel. A fenyegetés legalább húsz intézményt érint, köztük Budapesten és vidéken is - közölte az Index csütörtök reggel. /Bővített, frissülő hír./



Azt írták: úgy tudják, hogy a bombafenyegetés a budapesti és a vidéki iskolákat is egyszerre érintette. Az újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskolánál jelenleg is a helyszínen tartózkodnak a rendőrök.

Olvasójuk jelzése szerint a XI. kerületben található Bocskai István Általános Iskolában szintén bombariadó van, de a Promenad24 értesülése szerint a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumot is el kellett hagyniuk a diákoknak.

A Csepel.info úgy tudja, hogy Szigetszentmiklóson, Csepelen, és Soroksáron is több iskolát is kiürítettek. A portál a fenyegető üzenetet is megosztotta - közölte a lap.

Orbán forródróton van

Az érintett iskolák biztonságát megerősítjük, a bombariadók hátterét felderítjük - közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán

Orbán Viktor azt írta: "forródróton vagyok a belügyminiszterrel".

Nyomoz a rendőrség

Valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe 2025. január 23-án reggel. Ezzel kapcsolatban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz. Kérjük, aki ilyen küldeményt kap, értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el, írják közleményükben.



A fenyegetéssel összefüggésben a rendőrség a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 338. §-a szerinti közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény miatt rendel el nyomozást.

Az országos rendőrfőkapitány a nyomozásra a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) jelölte ki, egyben – az ügy mielőbbi felderítése érdekében – valamennyi területi szervet utasított a KR NNI-vel való soron kívüli együttműködésre.

Ezekben az iskolákban van bombariadó (frissülő lista):

10 óra körül már 121 tankerületi intézményt érint a bombariadó

Vitályos Eszter kormányszóvivő a kormányinfón bejelentette, hogy a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján már 121 tankerületi intézményt érint a bombariadó.

Már több mint 240 iskola érintett

A jelenlegi adatok szerint a fenyegetéssel országszerte több mint 240 iskola érintett. Valamennyi intézménynél rendőri jelenlétet biztosítunk, írja a rendőrség.

Az eddig átvizsgált épületekben a kutatás során robbanószert, vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtunk. Az oktatás folytatásáról, illetve a tanulók hazaküldéséről az intézmények saját hatáskörben döntenek, teszik hozzá.

Íme a levél jobb minőségben a rendőrség honlapjáról:



A kalifátus oroszlánjai szerint "ültetik" a robbanószerkezetet - fordítóval készülhetett a szöveg

Gulyás: inkább elmebeteggel lehet dolgunk

Arról kérdezték a mai kormányinfón a minisztert, hogy az iskoláknak küldött fenyegető levél tartalma alapján van-e alapja annak, hogy iszlamista terrorfenyegetés zajlik, vagy nem ennyire komoly a fenyegető háttere.

Gulyás azt mondta, zajlik a nyomozás, ezért nem is akar fejtegetésekbe belemenni, de az ő véleménye szerint „inkább elmebeteggel van dolgunk”. Ezt a felvidéki esetekkel igyekezett alátámasztani, ahol nem volt iszlamista hátterük a fenyegetéseknek.

