Batházi Tamás: 18 éves kora előtt Wladár Sándornak is szexuális viszonya volt Széchy Tamással

A Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban beszélt Batházi Tamás egykori válogatott úszó olimpikon a Széchy Tamás által elkövetett szexuális zaklatásokról, a könyv megjelenésének visszhangjáról, valamint arról, hogy a kiskorú Wladár Sándornak szexuális viszonya volt Széchy Tamással.



Fotó: Honéczy Barnabás / MTI

Batházi Tamás a műsorban elmondta, szerencsésnek tartja magát, amiért nem volt Széchy Tamás tanítványai között. Fiatal versenyzőként sok mindent hallottak, és úgy tudja, az ami Széchy tanítványaival történt, az nyílt titok volt az úszótársadalomban.

Az olimpikon úszó a következőkről beszélt a műsorban:

Széchy Tamás szexuális zaklatásairól, aki Batházi szerint „pedofil módszerekkel, pedofíliával, illetve szexuális zaklatással közelített” meg 10-12 éves fiúkat és a serdülőket. Szerinte a könyv megjelenése „olyan viharokat és traumákat tépett föl több emberben”, hogy az egyik barátjában az öngyilkosság is megfogalmazódott.

Batházi gyomorforgatónak tartja az abúzust, ami „nem állt meg a kukucskálásnál”. Elmondta, hogy a gyerekeket az irodájába hívta azzal, hogy kapnak egy új fürdőnadrágot. „Le kellett vetkőzniük”, és „önkielégítést végzett a jelenlétükben”.

A nagyobbak közül, akik „nem voltak hajlandók vele ilyen módon együttműködni”, vagy nem fogadták pozitívan az ilyenfajta közeledését, akár még a válogatott kerettagságot is megvonhatta, nem mehettek edzőtáborba vagy világversenyekre. „Ára volt az engedetlenségnek”.

Az emberek közül többen gratuláltak neki, amikor kiállt az áldozatok mellett. Emellett 20 áldozat is jelentkezett nála, akik az anonimitásukat kérték, ugyanis félnek a „társadalmi megbélyegzéstől és családi következményektől”.

Batházi elmondta, az akkor kiskorú Wladár Sándornak szexuális viszonya volt Széchy Tamással. Azt azonban kifogásolja, hogy Wladár vezető sportdiplomataként azt vallja, hogy Széchy dolgaival nem kell foglalkozni, csak az eredményeivel, miközben több tucat áldozatról van szó. A hét elején Batházi az Indexnek osztott meg először részleteket a Széchy Tamás áldozatainak vallomásaiból.

Évtizedes sebeket tépett fel a Széchy-könyv

Még május elején tartották a sajtóbemutatóját a Széchy Tamás életéről szóló Élet – Mű – Örökség című 267 oldalas könyvnek, amelyet a legendás úszóedző két korábbi tanítványa, és egy kollégája: Sós Csaba jelenlegi szövetségi kapitány, Hargitay András olimpia bronzérmes úszó, szintén volt szövetségi kapitány, illetve a szintén szaktekintély Tóth Ákos jegyzett. A könyv Széchy halála után 21 évvel jelent meg, és a szerzők szerint célja, hogy méltó emléket állítson a magyar úszósport kiemelkedő alakjának, akinek tanítványai összesen 69 érmet szereztek világversenyeken. A könyv viszont – az osztatlan siker helyett – rögtön a megjelenése után botrányt váltott ki, írta hétfői cikkében az Index.



Batházi Tamás (fotó: Dobrovszki Dániel)

Batházi Tamás korábbi olimpikon úszó saját közösségi felületén szólalt meg a könyv bemutatója után, bejegyzésében pedig arról írt: elfogadhatatlannak tartja, hogy példát állítanak egy pedofil ragadozónak, aki embereket, emberi sorsokat tett tönkre. Szavai aztán komoly sajtóvisszhangot kaptak.

A Magyarországot a 2004-es athéni olimpián képviselő úszó szerint Széchy Tamás több tucat fiatal fiú úszót zaklatott edzői „regnálása” alatt, és rajtuk élte ki szexuális vágyait. Az áldozatok többsége azóta is lelki beteg, idegroncs azért, amit az edző tett velük. Batházi ugyan konkrét áldozatokat nem nevezett meg posztjában, azóta sem árult el neveket, de állításának megfelelően a hozzá írott formában eljuttatott szövegekből többet eljuttatott az Indexhez is, illetve lejátszotta az azokról készített narrációt, és amelyekből még a laikus számára is könnyű kihallani a párhuzamokat, egyben megerősítést nyernek a sporttól teljesen független egzisztenciával bíró egykori úszó állításai.

Ezeken felül, tette hozzá, több felvétellel is rendelkezik jelenlegi válogatott keretedzőktől, akik féltik egzisztenciájukat, ezért kérik anonimitásukat, de egyértelműsítik, hogy valóban megtörténtek az események.

„A könyv, majd a posztom megjelenése után Széchy egykori tanítványai közül többen is felvették velem a kapcsolatot. Volt köztük sok ismerősöm, de akadt, aki teljesen ismeretlenül keresett meg, és köszönetet mondott nekem, mert volt bátorságom leírni gondolataimat, az igazságot, amelyet már évtizedeken keresztül cipelnek magukkal, akár áldozatként. Mindannyiunk társadalmi felelőssége megakadályozni, hogy példaképnek állítsanak be egy ilyen embert” – kezdte Batházi, aki kiemelte, hogy az ő szerepvállalása a témában nem magáról szól, és semmi köze nem volt a Magyar Úszószövetség májusi tisztújító közgyűléséhez, mint azt korábban pedzegették a sajtóban. A legfőbb mozgatórugója annak, hogy kiállt a témában, és nyilvánosságra hozta a részleteket, hogy az áldozatok hosszú évtizedek után legalább erkölcsi elégtételt kapjanak. Szerinte ez társadalmi, morális kötelezettség is egyben, ami ilyen esetben az egyetlen észszerű megoldás a közvélemény részéről.

Batházi akkor hozzátette, azért mutatja be most bizonyítékait, és nem közvetlen a könyvbemutató után, mert nem szerette volna megzavarni a magyar úszók felkészülését, majd versenyzését a nemrégiben befejeződött nyílt vízi Európa-bajnokságon.



A Széchy-könyv bemutatója 2025. május 7-én (fotó: Szollár Zsófi / Index)

Persze adódik a kérdés, miért Batházi az egyetlen, aki nevét adja a történtekhez, és megnyilvánul a témában. Elmondása alapján volt olyan barátja, aki a közösségi médiában osztotta meg saját történetét, amit aztán másnapra kitörölt, de olyan, számára a korábbiakban ismeretlen áldozat is akadt, aki a nevét is vállalta volna a saját történetéhez.

Aztán másnapra ő is meggondolta magát... Feleségével beszélt róla, és a párja teljesen meg volt döbbenve, hogy közösen eltöltött 35 év után először hallott az esetről, és még számon is kérte, hogy milyen bizalmi viszonyt feltételez ez közöttük. De más problémát is felvetett a több évtizedes titkok feldolgozása, például a saját munkahelyén, a civil életben miként fogadnak a kollégák egy ilyen dolgot, vagy éppen a gyerekeikhez mi jut ebből vissza. Ezeket mérlegre téve végül úgy döntött, hogy névvel ő sem vállalja a történteket. Ugyanakkor több áldozat határozottan kiállt amellett, hogy egy esetleges vizsgálat, kialakult jogi eljárás esetén, az anonimitásukat, személyi adataikat megőrizve vállalják a történeteiket.

Batházi szerint Széchy egyre veszélyesebb „ragadozóvá” vált, ahogy jöttek a sikerek, az olimpiai érmek.

Széchy Tamás tanítványai közé öt olimpiai bajnok úszót sorolhatunk, köztük Wladár Sándor jelenlegi MÚSZ-elnököt, de olimpiai bajnokokon kívül megannyi olyan növendéke volt Széchynek, akik nem kerültek középpontba. Ők nem voltak annyira tehetségesek, nem lettek válogatottak, de még hazai szinten sem értek el kiemelkedő eredményeket, ugyanakkor sokukkal elkövette, elkövethette ugyanazokat a bűnöket, amiket több tanítványával.

– Ez azért borzasztó, mert a szülők által Széchy Tamásra bízott gyermekekkel – az értékrendem szerint – a lehető legnagyobb bűnt követte el. Visszaélt a szülők bizalmával, hogy szexuálisan molesztálta őket. A könyvvel ez a legnagyobb probléma, hogy megjelent. Ezzel évtizedes sebeket tépett fel több tucat tanítványában, amelyeket soha nem lehet feldogozni. Döbbenetes és elfogadhatatlan, hogy egy ilyen pedofil ragadozót még mindig dicsőítenek, méltatnak eredményei miatt, holott rengeteg fiatal tanítványát zaklatta szexuálisan – folytatta Batházi, akinek több ismerőse is áldozata volt Széchynek – mindössze 10-13 éves korában.

„Jelenleg ezek a férfiak 40-50-es éveikben járnak, felfoghatatlanul hosszú ideje cipelik magukban a terheket, amiket ugyan sosem felejtenek el, de a könyv megjelenésével újra a mélyre rántotta őket. Volt olyan barátom, akiben az öngyilkosság gondolata is megfogalmazódott a könyv megjelenése miatt, mert újra előjöttek benne a traumatikus élmények. Akkoriban teljesen más világ volt, ezekről nem beszéltek, a fiatal gyerekek talán nem is voltak tudatában annak, hogy mit művel velük Széchy. Amikor pedig mégis közel jártunk ahhoz, hogy nyilvánosságra kerüljön egy-két ilyen eset, az akkori sportvezetés azonnal szőnyeg alá söpörte azokat. Mert Széchy mellett ott voltak az eredményei, az olimpiai aranyérmei, ami mindennél többet ért akkoriban, és ezzel egyben legalizálta a bűneit. Ezért megdöbbentő, hogy 2025-ben, a mai világban mégis megjelenhetett egy ilyen könyv, amelyben csak a szakmai örökségét előtérbe helyezve magasztalnak egy ilyen szexuális ragadozót, miközben az edzői munkásságának nemcsak az olimpiai érmei voltak a részei, hanem az is, hogy gyermek- fiatalkorú úszó fiúkat szexuálisan molesztált.”

Batházi kihangsúlyozta: az ő célja nem a 2004-ben meghalt Széchy Tamás nevének megszégyenítése, hanem az, hogy az elmondása alapján minden bizonnyal több tucat áldozata erkölcsi elégtételt kapjon, a magyar sportvezetés pedig sokkal keményebben lépjen fel a hasonló esetekben, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda húsz évvel ezelőtti bővítése során a tőszomszédságába épített, Széchy Tamás nevét viselő uszodát pedig nevezzék át, és a jövőben ne is nevezhessenek el róla semmilyen létesítményt, illetve a tiszteletére ne nevezhessenek el egyetlen versenyt sem a magyar úszósportban.

Batházi szerint – több szakpszichológussal átbeszélve, és közös véleményre jutva – az is probléma, hogy az igazán sikeres úszók, akiket abuzált Széchy, abban a hitben élnek, azt gondolják, hogy minden, amit az úszópápa elkövetett velük, annak érdekében volt, hogy ők a sportban eredményeket érjenek el, úszóként a csúcsra érjenek, győzzenek, aranyérmesek legyenek. Ezeket a gondolatokat erősíti az is, hogy sikereik miatt társadalmai megbecsülésben és egzisztenciális honoráriumban részesülnek, a közvéleményben pedig nemzeti hősként emlékeznek rájuk, nem pedig Széchy áldozataként. Viszont azok a fiatal úszók, akik nem lettek olimpiai bajnokok, de talán még magyar bajnokok sem, ők közben egyedül maradtak, és bármiféle anyagi, valamint erkölcsi támogatás, elismerés nélkül kénytelenek azóta is küzdeni a terhekkel – a történtek hiteles feltárásával rajtuk szeretne segíteni Batházi.



Széchy Tamás (fotó: Rózsahegyi Tibor / MTI)

Beszélgetésünk folyamán a korábbi olimpikon úszó két írott jegyzetből készült hangfelvételt játszott le, amelyeket az áldozatoktól kapott az elmúlt hetekben.

Az egyik így szól:

11 éves voltam, amikor az Öreg, nevezzük így Széchyt, felhívott az irodájába, hogy Arena fürdőnadrágot kapjak jutalomból, mert ügyes voltam az edzésen (ezt mondta). Felmentünk. Hiába telt el több mint 40 év, a mai napig görcsbe rándul a gyomrom, ha visszagondolok. Felmentünk, és kérte, vetkőzzek le. Mivel zavarba jöttem, segített levetkőzni, közben jól megsimogatott mindenhol, beleértve a nemi szervemet is, a feje kínosan közel került hozzá. (...) Ezután többször körbejárt, kérte, fogjam meg bokámat, amikor mögém állt, mondta, meg kell állapítania a pontos méretemet. Ezután kínos percekig, sokkban álltam kiegyenesedve. Nem tudom, mennyi idő telt el, de percekig mögöttem állhatott és furcsa hangokat hallottam a fülemben. A szüleimnek nem mertem elmesélni. Felnőtt fejjel is csak a legjobb barátomnak mertem eddig elmesélni. A lelkem egy része összetört, főleg amikor később érettebb fejjel rájöttem, mi történt velem. Az Öreg pár hét múlva újra fel akart hívni az irodába, hogy megjött az Arena gatya a méretemben. Nem mentem fel, elszaladtam az edzésről, és a szüleimet kérleltem, hogy ne kelljen többet mennem úszni. Abbahagytam az úszást, más sportágat kezdtem.

A második szövegből készült hangfelvétel – amit számára ismeretlen áldozattól kapott az e-mail-fiókjára – az alábbiakat taglalja:

Több mint 60 éve rendszeresen úszni jártam a Sportba. Egy alkalommal a tusolóba jött Széchy, és beszélgetni kezdett, említve, hogy igazi úszó alkat vagyok... Beszéljünk erről többet, találkozzunk kint, mondta. Meghívott a lakására, ahol az édesanyjával lakott. Egy kis, feltehetően cselédszobába vezetett, ahol egy rekamié volt, szék nem. Keresztbe ültem, a hátamat a falnak támasztva, hasonló pozícióban mellém ült. Keze közben egyre közelebb került a combomhoz, majd megfogta. Világosan közöltem, nem vonzódom a hímnemhez. Azonnal abbahagyta, pár perc zavart beszélgetés után elmentem. Tehát egyértelmű, hogy a fiatal fiúkat szerette.

A megdöbbentő részletek csak a jéghegy csúcsa. Ehhez hasonló több eset, feljegyzés, anyag van Batházi birtokában, amelyeket az áldozatok küldtek neki.

Korábban, 2021-ben, a MÚSZ Gyermekvédelmi Bizottságának egyik meghallgatásán kérte, hogy jegyzőkönyvezzék, és tárják elnökség elé, hogy a közvélemény, valamint a média kizárásával, de szüntessék meg, hogy a magyar felnőttbajnokság a Széchy Tamás-emlékverseny nevet viseli. Batházi azt is kérte, kezdeményezzék a margitszigeti Nemzeti Sportuszoda már említett részének átnevezését annak tekintetében, hogy Széchy Tamásnak ne állítsanak emléket. A bizottság tagjainak arra a kérdésére, hogy ezeket a felvetéseket kik tudják igazolni, azt válaszolta, hogy az akkori elnökség több tagja sokkal hitelesebb nála ebben a kérdésben, tekintve, hogy versenyzőként személyes tapasztalata volt arról, Széchy Tamás szexuálisan miként közeledett a tanítványaihoz.

– Évek alatt az egyetlen előrelépés az ügyben, amit sikerült elérni, hogy az országos úszóbajnokság teljes nevében már nem szerepel az, hogy »Széchy Tamás emlékére«, holott 2018 és 2024 között az ő nevét viselte a verseny. Ennél több változás viszont nem történt, sőt, megjelent a róla szóló könyv, amiben egy árva szó sem esik Széchy sötét múltjáról – taglalta Batházi, aki arról is beszélt, amennyiben az úszószövetség és az elnök úr tényleg komolyan vette volna a saját maga által indított programot, és Széchy Tamásnak a múltja tisztázásra került volna, valószínű elkerülhető lett volna Pass Ferenc tavalyi esete. (A bajai úszóedző – ráadásul MÚSZ-elnökségi tag létére – félreérthető, privát üzeneteket küldött egy 14 éves lány növendékének.) Az eset kapcsán fontos megjegyezni, hogy Wladár Sándor még tavaly, az olimpia előtt egy podcastben szó szerint azt nyilatkozta, hogy a Pass Ferenc-féle esetek azért lehetnek az úszósportban, mert ezek az edzők Széchy Tamás viselkedésformáját másolják. Amennyiben ezek az esetek széles nyilvánosság előtt tisztázva és lezárva lennének, akkor nagy valószínűséggel az ilyen hajlamú emberek – látva a társadalom kivetését –, nem mernének a gyerekek felé így közeledni. Hacsak egy ilyen áldozatot meg tudunk menteni, akkor erkölcsi és morális kötelességünk ezeket a közvélemény ezt megvitatni, tette hozzá Batházi, aki azért mégsem volt teljesen egyedül, amikor Széchy-ügyben felvállalta a nyilvánosságot.

Hasonló véleményt fogalmazott meg ugyanis Törös Károly nemzetközi úszószaktekintély, olimpiai érmes, világbajnoki és paralimpiai aranyérmes edző, aki az MÚSZ Gyermekvédelmi Testületének is sportszakmai szakértője. Közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta:

Megdöbbenéssel fogadtam a hírt, az igazat megvallva, hogy könyvet írtak Széchyről, mert nyílt titok, hogy ki volt ő. Egy predátor, aki fiatal úszó fiúkra specializálta magát. Ez elfogadhatatlan. Ezt akkoriban mindenki felületesen tudta, és elfogadta, mert Széchy hozta az olimpiai aranyérmeket, de azt mondom, hogy ez erkölcsileg nulla és elfogadhatatlan. Az emberi méltóság nem engedi azt meg, hogy Széchynek emléket állítsunk és tovább vigyük nevét, emlékét. Ezt minden erkölcsös ember nevében mondhatom.

Vezető nemzetközi sportdiplomataként Wladár Sándor MÚSZ-elnök azt mondta június 6-án a Nemzeti Sport hasábjain, hogy Széchynek is voltak dolgai, de ezekkel nem kell foglalkozni, kizárólag a sportszakmai sikereit és örökséget kell továbbvinnünk, amit az úszósportra hagyott.

– Ez egyszerűen gyomorforgató, és az áldozatok teljes megalázása, a mai erkölcsi értékrenddel összeegyezhetetlen, mert mint korábban mondtam, Széchynél nem csak az olimpiai érmei, hanem a gyermek- fiatalkorú rábízott fiú versenyzők szexuális molesztálása, bántalmazása is az edzői munkásságának része. Azok a sportvezetők és sportdiplomaták pedig, akik így, az áldozatokkal nem törődve nyilatkoznak, el kell gondolkozni, hogy mind a társadalom, a sporttársadalom és a politikai vezetés támogathatja-e abban, hogy hazánkat képviseljék a nemzetközi és hazai sportdiplomáciai színtéren.

„A botrányoktól fertőzött magyar úszás évtizedek óta küzd hasonló problémákkal, és amíg részben Széchy Tamás nevét viseli a nemzeti uszoda, róla írnak könyvet, állítanak emléket, és magasztalják munkásságát, addig az égvilágon semmilyen változás nem fog történni. Ami pedig még szintén probléma, hogy Széchy a jelenlegi elnökségből is zaklatott két tagot, de ők sem tesznek semmit, csupán asszisztálnak ehhez az egészhez. Wladár Sándornak ráadásul elnökként ennél jóval direktebb információi is vannak Széchyről, a viselkedéséről, ahogyan erről 2017-ben egy készülő, de még meg nem jelent könyvhöz Simon Andrea oknyomozó újságírónak hangfelvételen nyilatkozott, és akkor hozzájárult annak publikálásához is. Wladár ebből kifolyólag biztosan tudta, és ismerte Széchy Tamásnak ilyen jellegű természetét. Ennek tisztázása azért lett volna fontos évekkel ezelőtt, mert korábban pont az elnök úr nyilatkozta, hogy az ő elnöksége alatt eltiltaná Széchy Tamást az edzősködéstől a természete és módszerei miatt. Illetve Pass Ferenc esetéről is azt nyilatkozta, hogy Széchy viselkedésformáját másolta, amikor 14 éves kislányt szexuálisan zaklatott” – taglalta Batházi.

Végezetül elmondta, nincsenek önös céljai, érdekei, hogy ismét a nyilvánosság elé lép, csupán a bántalmazott barátainak és az általa ismeretlen áldozatoknak szeretne erkölcsi elégtételt szerezni. Hacsak egyikük úgy fogja érezni magát ettől, hogy ezeket felszínre hozva lelki traumái egy picit elégtételt kapnak, akkor már megérte.