Háború :: 2024. augusztus 8. 08:55 ::

Képtelenek felülkerekedni a védők a kurszki hadműveleten - a második világháború óta először német páncélosok léptek orosz földre

A héten elején Ukrajnából támadást indítottak Oroszország területei ellen Kurszk régió határánál. Egyelőre úgy látszik, hogy Moszkva képtelen felülkerekedni a helyzeten, írja a Portfólió.



Illusztráció: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images

Nem ez az első alkalom, hogy ukrán vagy ukrán-barát alakulatok átlépik Oroszország nemzetközi határát. A mostani támadás azonban a korábbiaknál is nagyobb feladat elé állítja az orosz védőket. Láthatóan napok óta nem tudnak felülkerekedni az eseményeken, a támadók pedig egyre nagyobb területet vesznek az ellenőrzésük alá.

Szudzsánál elfoglalták például az utolsó, működő gáztranzitállomást a két ország között, valamint más területeken is jelentős haladást értek el. A War Mapper látványos térképet készített a helyzet állásáról:





🇺🇦 is now confirmed to control at least 90km² of Kursk Oblast.



For reference, 🇷🇺 controls ~150km² north of Kharkiv.



The advance is far more extensive than previous incursions and has pushed through 2 lines of anti-vehicle ditches and trenches. #Kursk offensive update:🇺🇦 is now confirmed to control at least 90km² of Kursk Oblast.For reference, 🇷🇺 controls ~150km² north of Kharkiv.The advance is far more extensive than previous incursions and has pushed through 2 lines of anti-vehicle ditches and trenches. pic.twitter.com/kJK1hxZSKK August 8, 2024

Az ismertetett adatok szerint az ukránok néhány nap leforgása alatt közel 90 négyzetkilométernyi területet szereztek meg Oroszországban, ami megközelíti az oroszok harkivi offenzívájának sikereit. Ott a támadással Moszkva 150 négyzetkilométernyi terület felett szerzett felügyeletet.

Az orosz vezetés is érzi a helyzet súlyát: szükségállapotot hirdettek, valamint a helyi atomerőmű védelmére fordítanak nagyobb energiákat.

Német páncélosok léptek Oroszország földjére

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a kurszki ukrán támadásnál nem pusztán „ukránbarát” milicisták magánakciójáról, hanem az ukrán haderő tervezett beavatkozásáról van szó. Ezt a most nyilvánosságra került felvételek igazolják.

Ukrajna felől jelentős hadművelet indult Oroszország ellen Kurszk megyében, ahol a támadók jelentős terület felett vették át az ellenőrzést, vélhetően védelmi vonalakat is áttörtek az akció közben. Azt tudni lehetett, hogy jelentős számú páncélos is részt vesz a hadműveletben, ám eddig jellemzően olyan harcjárművekről volt szó, amilyen típusok korábban már más területeken is betörtek Oroszország területére. A most közzétett felvételen azonban nyilvánvalóvá válik, hogy olyan lövészpáncélosokat használnak a támadók, amelyeket Kijev Németországtól kapott az oroszok elleni hadművelethez.



Leider erneut ohne adäquate Flugabwehr und somit nach nur vier Kilometern Opfer russischer Kamikaze-Drohnen … Drei deutsche Marder im Dienste der ukrainischen Armee bei der Offensive in Kursk, im Westen Russlands.Leider erneut ohne adäquate Flugabwehr und somit nach nur vier Kilometern Opfer russischer Kamikaze-Drohnen … pic.twitter.com/Z8VlxQ5omC August 8, 2024

A Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző szerint Berlintől kapott Marder 1A3-ak nyomulnak előre Oroszországban.

Ezeknek a páncélosoknak a jelenléte azt bizonyítja, hogy egyértelműen Kijev nagy szerepet vállal a hadműveletekben. A korábbi alkalmak esetén – amikor az ukránbarát Szabad Oroszország Légiónak tulajdonították a műveleteket Belgorodnál – is nyilvánvaló volt, hogy minimum az ukrán hadvezetés engedélyét (és fegyvereit) kellett kérni az akció végrehajtásához. A mostani esetnél viszont a Marderek felbukkanásával szinte bizonyos, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen harcoló orosz nemzetiségű fegyveresek mellett a reguláris ukrán alakulatok is részt vesznek. A felvételeken egyébként az látható, hogy az orosz védelem Lancet drónokkal támadja meg a lövészpáncélosokat, amelyek – a csatolt leírás szerint – négy kilométerrel a határ átlépését követően megsemmisülnek.

Elmondta az orosz szakértő, szerinte mit akar elérni Ukrajna

Az ukrán haderő el akarja foglalni a kurszki atomerőművet, hogy elcseréljék ezt az Oroszország által megszállt zaporizzsjai erőműre – idézi az orosz állami média Makszim Singarkin nukleáris terrorizmussal foglalkozó szakértőt.

Singarkin azt állítja: a zaporizzsjai erőmű nemcsak Ukrajna áramellátása szempontjából fontos, hanem Oroszország amerikai tulajdonú nukleáris üzemanyagot is megszerzett a térségben, de Moszkva nem hajlandó visszaadni sem ezt, sem az erőművet a Nyugatnak.

A mostani ukrán invázió célja tehát Singarkin szerint az, hogy elfoglalják a kurszki erőművet és elcseréljék ezt a zaporizzsjai erőművel. Singarkin felhívta a figyelmet arra is, hogy a két erőmű egyébként nagyon hasonlít is egymásra.

Arra is kitért, hogy szerinte nem az európai gázvezetéket akarták elérni az ukránok, és nem is célja az akciónak a figyelem-elterelés.

Senki nem használ különleges műveleti erőket egy figyelem-elterelő akcióhoz. […] Ezek elit harcosok. Miért égetnének el elit képességet minden ok nélkül? – veti fel a kérdést Singarkin.