Extra :: 2024. március 11. 12:28 ::

Betiltás, kitiltás, zsidók, oroszok és gyíkemberek - olvasóink kérdeztek, mi válaszoltunk

Amint ígértük, megválaszoltuk a 18. születésnapunk alkalmából beérkezett kérdéseket. Itt szeretnénk megköszönni a rengeteg gratulációt és jókívánságot is, hihetetlen erőt adnak olvasóink elismerő, biztató szavai. Alább olvasható a kérdezz-felelek, reméljük, sikerült némi betekintést engedni az észjárásunkba, lelkivilágunkba, és abba, hogyan működünk, mit miért teszük. 18 év múlva megismételjük!



Kérdés: Mióta az eszemet tudom, szélsőjobboldali beállítottságú egyén vagyok. (46 éves.) Sajnos soha nem volt egyetlen sajtó- vagy médiatermék sem, amely hűen osztott volna meg híreket a hasonló elveket valló emberek között! Amiket lehetett olvasni, látni, ideig-óráig voltak csak valósághű tartalommal ellátva, aztán "beszürkültek középre vagy balra". A Kuruc.infót pár éve kezdtem olvasni, eddig még nem csalódtam! Viszont, mint minden téren, itt is elkerülhetetlen az öregedés! Látni egy új generációt már, akik mondjuk a cikkírók helyét át fogják venni? Lesz utánpótlása az oldalnak a működéshez? Nagyon remélem, hogy igen!

Válaszunk: E tekintetben meg tudjuk nyugtatni a kedves olvasót: bár minden korosztály megtalálható köreinkben, az átlagéletkor kifejezetten biztató, s ha Orbán Viktor 2034-ig tervez, mi akár a 2050-et sem tartjuk lehetetlennek, méghozzá a jelenlegi felállással. Vannak fiatal kollégáink, és mindig vannak lelkes olvasóink, akik olyan színvonalas írásokat küldenek be, amelyeket bármelyik másik portál megirigyelhet - tehát nem az öregedés vagy az utánpótlás hiánya merülhet fel hosszú távon, sokkal inkább anyagi gondok, belefáradás, vagy az, hogy esetleg mégis el tud lehetetleníteni valamelyik politikai erő vagy az őket átszövő zsidóság, ahogy sikerrel jártak például a Facebook-oldalunk lelövésében, sok ezer olvasótól fosztva meg így bennünket - és őket is tőlünk.

Kérdés: Miért van az hogy az Európába érkező muszlimokat sáskának titulálja a Kuruc, de ugyanezen megszálló közel-keleti "sáskákat" már szentté avatja Izraelben, és a zsidók a rosszak?

Válaszunk: Végtelenül egyszerű: mi minden embert szeretünk, amíg otthon marad, és teszi a dolgát. Aki ide jön élősködni, bűnözni, nőket erőszakolni vagy az iszlám hódítás eszközévé válni, az nyilván kap ilyen-olyan negatív jelzőt, hiszen ellenség. Ellensége Európának, a kultúránknak, a jogrendszerünknek, a vallásunknak és nemzetünknek is, ezt bővebben kifejteni fölösleges. A Közel-Keleten viszont nyilván nem megszállók az arabok, hanem otthon vannak, a palesztinok pedig a saját államukért és szabadságukért harcolnak. Azáltal, hogy a hazai fideszes és balliberális sajtótól eltérően bemutatjuk a cionista elnyomást, jogfosztást és népirtást, még nem avatjuk szentté őket. Viszont a jelenlegi helyzetben nem bonyolult a képlet: a zsidók a megszállók (még az ENSZ határozatai szerint is), ők pedig a szabadságharcosok - amíg otthon vannak. És, bár ők valóban menekültnek számítanának, ha a zsidó terror és háború elől menekülnének Európába, nekik sem örülnénk, hiszen számos arab vagy muszlim ország van a környékükön, amely befogadhatná őket. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy minimális a palesztin menekültek száma, többnyire azok az arabok/muszlimok jönnek más országokból, akik otthon sem jók semmire, és belőlük lesznek a bűnözők és élősködők.

Továbbá a Szentföld helyzete is rendkívül bonyolult, hiszen Jeruzsálem maga is három vallás szent városa, és az ókori zsidó állammal is lehet érvelni, de az tagadhatatlan, hogy a zsidók hódítók módjára lépnek fel napjainkban is az évszázadok óta ott élő arabok ellen. Emellett fontos megemlíteni azt is, hogy a palesztinok között vannak keresztények is, sőt az arányuk jelentős lecsökkenése éppen a XX. századi zsidó fellépés eredménye.

Ezzel egyetemben érdekes és beszédes jelenség az is, hogy amíg az európai kóserjobboldal Izrael-lázban ég, addig a mi kontinensünkön javarészt arabok azok, akik Izrael-ellenes, antiszemita szólamokat pengetnek. Ez sajnos sokat elárul Európa helyzetéről, a kóserjobboldal destruktív mivoltáról, valamint a szélsőjobboldal nehéz helyzetéről.

*

Kérdés: Miért lettem letiltva a Kuruc.infóról?

Válaszunk: A konkrét eset ismerete nélkül is: egészen biztosan nem ok nélkül (hacsak nem a Disqus valamilyen magánakciója volt). Ezt célszerű tanulmányozni, csak persze fel, és el is kell ismerni, ha beletartozunk valamelyik halmazba (alább pedig részletesebben is kitérünk a kérdésre): A konkrét eset ismerete nélkül is: egészen biztosan nem ok nélkül (hacsak nem a Disqus valamilyen magánakciója volt). Ezt célszerű tanulmányozni, csak persze fel, és el is kell ismerni, ha beletartozunk valamelyik halmazba (alább pedig részletesebben is kitérünk a kérdésre): Moderálási alapelveink, avagy hogyan szóljon hozzá, ha nem akarja, hogy kitiltsuk?

*

Kérdés: A színvonalas cikkek, alapos és hiánypótló tanulmányok elismerésre méltók. Ugyanakkor néha kiábrándító, sőt egyenesen riasztó az egyes cikkek alatti hozzászólások színvonala. Néha látszik, hogy próbálnak tenni ellene, de mintha hiába lenne minden, időnként láthatóan elmebeteg őrjöngők próbálják pöcegödörré változtatni a fórumot. Hogyan tovább, mi a megoldás? Nem lenne jobb egyszerűen bezárni az egészet?

Sajnos az egész interneten tapasztalható, hogy sokan magukból kivetkőzve fogalmazzák meg a véleményüket vagy inkább fröcsögésüket. Szeretnénk fenntartani a hozzászólás lehetőségét és szabadságát, amennyire csak lehet, de éppen az őrjöngők, egymást szidalmazók miatt kénytelenek vagyunk rendszeresen moderálni. (És még így is elmondhatjuk magunkról, hogy a miénk a legszabadabb fórum hazánkban, olyan témákról lehet itt eszmét cserélni, és olyan álláspontokat lehet megfogalmazni, amelyekért máshol simán tiltás járna - hiszen nem a téma, hanem a stílus miatt lépünk fel, amikor fellépünk -, ezért kellene megbecsülni ezt a lehetőséget.) Ez azonban nem lehetséges számunkra éjjel-nappal folyamatosan, de igyekszünk lehetőségeinkhez képest mindent megtenni a kezelhető állapotokért. Ebben a Disqus jó és rossz értelemben is segít. Az új hozzászólók egy ideig így nem szólhatnak hozzá, mert sok kitiltott - köztük vissza-visszatérő ámokfutók - újraregisztrálnak, és időnként botok is támadnak. Ugyanezért van szükség bizonyos szavak szűrésére is, sok bot akadt fenn azokon is, és a legkevésbé ékesszóló jelzők is jellemzően moderálandó perpatvar során hangzanak el. Ettől függetlenül sok esetben szándékunk ellenére akadnak fenn a hozzászólások, mert a Disqus önkényesen is szűr, valamint hajlamos spamnek venni bizonyos kommenteket. Sok hozzászólás így kézi engedélyezésre vár a rendszer miatt, fölösleges ezért cenzúrát kiáltani, az a hozzászóló pedig saját magával szúr ki, ha ezért olyan hangvételű leveleket írogat, mint amilyen a napokban is érkezett: "Ezt a hozzászólást elkaszáltátok. És van pofátok szólásszabadságot követelni.". Megkönnyíti a munkánkat, ha olvasóink jelölik az igazán problémás, a diskurzust tönkretevő hozzászólásokat, és az is, ha kommentben panaszkodás helyett a moderalas@kuruc.info e-mail-címen jelzik, ha valami vélt vagy valós sérelem érte őket a moderátor vagy a Disqus részéről. Útmutatónak pedig ezúttal is ajánljuk moderálási alapelveinket

Továbbá felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy csupán az eltérő vélemény miatt senkit sem fogunk kitiltani. Ugyanis miközben cenzúrával vádolnak minket, rendszeresen követelik tőlünk ezt is. Nem, nem a zsidó gyíkemberek, hanem maguk az olvasók...

*

Kérdés: Miért nem lehet benneteket valamilyen kriptovalutával (pl. Litecoin) támogatni? Rendszeres olvasótok vagyok, de szeretnék teljesen anonim maradni és így anyagilag támogatni benneteket, hogy még sokáig legyen egy valóban független és mindkét politikai oldalt egyformás (jogosan) kritizáló híroldal, de jelenleg, ha anonimitást szeretne az ember, csak a kriptón keresztül lehetséges, illetve az adományozással nem szeretnék egyik karvalytőkés nyugati céget (Paypal, Visa, Mastercard) sem támogatni, így ezen tekintetben is a kriptós támogatás lenne a célszerű, és ez nektek mint fogadó félnek is adna egy anonimitást, illetve ilyet bárki tud vásárolni, hiszen több Kripto ATM is van már Magyarországon (is), ahol bárki bármilyen összegű kriptót meg tud vásárolni készpénzért, majd ezt elküldeni nektek, így támogatva benneteket.

Válaszunk: Köszönjük, több próbálkozásunk volt adománygyűjtésre korábban, de a nagy részüket letiltották vagy ellehetelenítették. Gondolkodunk új lehetőségeken, ezt az ötletet is felhasználva akár. A támogatás egy működő formája egyébként a hirdetés portálunkon, melyről magyarországi áfás számlát ad a közvetítő cég.

*

Kérdés: Önök szerint miért szűnt meg az oldal üldöztetése évekkel ezelőtt, egyik napról a másikra? Az időpontra már nem emlékszem, de azóta különböző nevek alatt egész kommenthadseregek vannak az oldalon, amelyek mindenféle irányokba terelik a témát. Elég csak megnézni, hogy mennyi hozzászólása van egy-egy profilnak, és rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy nem egy személy van a név mögött!

A kérdésemmel arra kívánok célozni hogy nem lehet hogy az oldal már régen nem független, hanem például a Magyar Kormány jóváhagyásával üzemel? Olyan okokból például hogy megfigyelje/kiszűrje a globalista érdekek ellenzőit? És ha “nem” a válasz, akkor hogy lehet, hogy gond és támadások nélkül üzemel az oldal még mindig?

Válaszunk: Sokat gondolkodtunk, válaszoljunk-e erre a levélre, egyrészt, mert aki azt akarja hinni, hogy titokban megvettek bennünket a zsidók / a Fidesz / a gyíkemberek / az oroszok / az ukránok / bárki más, annak hiába írunk bármit, mert csak megerősödik hitében, felkiáltva: na nézd csak, még tagadják is!

Másrészt azért, mert a nagy elmélet, amire épít, arról szól, hogy a kedves olvasó nem bírja elviselni, ha az övétől eltérő véleménnyel találkozik. Külön levelet is írt nekünk, hogy mennyire felháborította az eutanáziás cikk alatt ez a hozzászólás: "Szüleim rákban haltak meg több éves szenvedés után. Az eutanázia ellenzői reménykedjenek, hogy nekik nem kell hasonlót átélni." Aki kíváncsi, megnézheti, a kedves levélíró milyen őrjöngést rendezett le ennek kapcsán, melyek közül a lődd fejbe magad, halj meg, mocskos zsidó patkány, "Rettegj, zsidó! Rettegj! Vár a pokol, te zsidó!" csak a legenyhébbek közé tartoznak, sőt a végén még a felhasználónevét is megváltoztatta erre: "A kuruc modjai libsik lettek?". Szó lesz még később a hozzászólások közötti mániákus őrjöngésekről és az ezeket kiváltó valószínűsíthető mentális betegségekről, több szót erre most nem pocsékolnánk. Viszont az ő logikája alapján mi is felvethetnénk, hogy biztos valaki ideküldte, hogy elriasszon minden normális embert a fórumtól, hogy rossz fényben tüntesse fel a portálunkat, de nem tesszük, mert tudjuk, hogy vannak ilyen emberek. Sajnos egyre többen.

A felvetés másik része ugyanakkor lehet, hogy több olvasót is érdekelhet, persze nem ebben a formában, hiszen már maga a kérdés téves állítást tartalmaz ("miért szűnt meg az oldal üldöztetése évekkel ezelőtt, egyik napról a másikra"). Ugyanis nem egyik napról a másikra, és nem szűnt meg, csak továbbra is eredménytelen.

Kezdjük az elsővel. Amint a felhívásunkban írtuk, Gyurcsányék éveken át próbáltak letiltani, Draskovics még az FBI-tól is segítséget kért. Íme, hogyan csevegtek erről a Napkeltében, Orosz Jozefina rettegése közepette:

Egyszer sikerrel is jártak, de feltámadtunk, jobbak lettünk, és azóta - még - nem találtak fogást rajtunk.



Lendvai Ildikó kinyomtatott Kuruc-cikkekkel a kezében tartott sajtótájékoztatót

Aztán jött a Fidesz. Orbán Viktor ötven amerikai képviselőnek írt levelet , hogy érjék el portálunk felszámolását. Ezt írta:

Ezen a portálon jelentős antiszemita támadások érik a Fideszt és személy szerint őt is, a támadások során a szélsőséges erők zsidóbérencnek titulálnak bennünket.

Nem csak Orbán próbálkozott, hanem Pintér, Navracsics, Gál András Levente, a fent hivatkozott cikkben olvashatók a részletek. Mindenkit elutasítottak. Miért?

"A szólásszabadság mindennél előrébb való az amerikaiak számára" - kommentálta Stumpf Anna, a washingtoni magyar nagykövetség sajtómunkatársa az amerikaiak általános hozzáállását a Kuruc.info lekapcsolására vonatkozó magyar kérésekhez. (...) Az amerikai hatóságok arra hivatkozva utasították vissza a kérést, hogy csak akkor léphetnek, azaz csak akkor korlátozhatják a szólásszabadságot, ha a gyűlöletkeltés közvetlen és azonnali veszélyt jelent valakire nézve.

Bizony, ilyen egyszerű, vannak azért jó dolgok is Amerikában.

Deutsch Tamás ultimátummal követelőzött az ügyészségnél a lekapcsolásunkért, mi történt? Ma is üzemelünk, cserébe kitettük a telefonszámát, olvasóink éjjel-nappal elárasztották hívásokkal és üzenetekkel ( itt olvasható a panaszkodása), és rajta röhögött a nemzeti oldal:

Ennyi látványos kudarc után ki akarja még ezredszer is bizonyítani, hogy képtelen betartani a hangzatos ígéreteit, ki akar újabb hasonló helyzetbe keveredve megszégyenülni, amikor sem a hazai, sem a külföldi hatóságok nem tudnak segíteni?... A válasz egyszerű, bár kétségtelen, hogy izgalmasabb mindenféle titkos megvásárlás-ötletet kitalálni. Az, hogy nem beszélnek róla, nem azt jelenti, hogy nem próbálkoznak. De azt már megtanulták, hogy az előzetes bejelentéseknek pofára esés a végük.

Még egyszer hangsúlyozzuk, ezzel a válasszal a többi olvasót tiszteltük meg, akikben szintén felmerülhettek hasonló kérdések, az őrjöngőkkel és rágalmazókkal (akik azért válnak azzá, mert nem bírnak elviselni más véleményt, vagy nem képesek megérteni dolgokat, és ilyen stílussal próbálják ezt leplezni vagy kompenzálni) továbbra sincs miről tárgyalnunk.

*

Kérdés: Gratulálok a 18 évhez! Egy kérdésem lenne: mekkora az egyedi látogatottsága a portálnak? Hány főt ér el jelenleg?

Válaszunk: Mióta a Facebookon még a nevünket sem lehet leírni, elmondhatatlanul hátrányos helyzetbe kerültünk a közösségimédia-függők világában. Kíváncsiak lennénk, hogy alakulna a többi híroldal látogatottsága, ha olvasóiknak minden egyes alkalommal be kellene pötyögniük, vagy könyvjelzők közül kiválasztaniuk a nevüket... (Ez is azt mutatja, milyen erős olvasóink hűsége és kitartása, igazán büszkék vagyunk rájuk.) Természetesen más szempontból sem lehet bennünket összehasonlítani más oldalakkal, sem a maroknyi szerkesztőség létszáma, sem az anyagi lehetőségek tekintetében, nincsenek aloldalaink stb. Mindezek ellenére körülbelül 70 ezer IP-címről keresnek fel bennünket naponta, gyakran ennél kimagaslóbb rohammal, és más portálokhoz képest jóval több cikket olvasnak el nálunk a hűséges olvasók.

*

Kérdés: Tisztelt kurucok, ha felütöm az internetet, csak a Kurucot és az NSO-t olvasom, semmi egyebet. Hálásan köszönöm, hogy vannak. A kérdésem: társadalmi munkában szerkesztik, csinálják az újságot, vagy jár-e Önöknek ezért fizetés valahonnan, esetleg csak az adományokból jutnak megélhetéshez? A kérdés furcsának tűnhet, de érdekel, mert szerintem ilyen színvonalas honlapot nem lehet csak úgy ingyen csinálni.

Válaszunk: Nem akarunk szerénytelenek lenni, de ilyen alacsony költségvetésből és ekkora létszámmal biztos, hogy senki más tudna működni huzamosabb ideig, legalábbis a színvonal és az olvasottság megőrzésével. A részleteket azonban biztonsági okokból nem tárhatjuk olvasóink elé.

*

A kérdés: Miért nem emlékeztek meg minden éven Szögi Lajos halálának évfordulójáról? Isten áldjon titeket!

Válaszunk: Több okból kifolyólag. Egyrészt lehetetlen újat írni ugyanarról minden évben, másrészt sajnos számtalan Szögi Lajosunk van már, és hogyan, mi alapján tegyünk különbséget? Szögi Lajosról meg kell emlékezni, de arról a 88 éves Több okból kifolyólagEgyrészt lehetetlen újat írni ugyanarról minden évben, másrészt sajnos számtalan Szögi Lajosunk van már, és hogyan, mi alapján tegyünk különbséget? Szögi Lajosról meg kell emlékezni, de arról a 88 éves gadnai asszonyról nem, akit egy cigánybűnöző megerőszakolt, késsel összeszurkált, kinyomta a szemét, levágta a lábát, majd baltával széthasította a fejét? És hány ilyen eset van még... Írogathatnánk a megemlékezéseket mindennap, de akkor ki foglalkozna az újabb ügyekkel? Ugyanakkor mindig is kiemelten kezeltük a témát, ez az exkluzív anyagunk például 2020-ban jelent meg: Soha nem látott képek az olaszliszkai lincselés helyszíni tárgyalásáról

*

Kérdés: Hogyan sikerült ennyi éven keresztül elkerülni az oldal betiltását? A külföldi szerver ennyire biztos megoldást jelent?

Válaszunk: A jelek szerint részben igen. Másrészt pedig minden téren a legszigorúbb óvintézkedéseket tartjuk be a portállal kapcsolatos munkánk során és a magánéletünkben egyaránt, amelyeket itt értelemszerűen nem részletezhetünk (ugyanakkor egy kisebb kalandregény kikerekedhetne egyes esetekből). De például nem úgy szoktunk elköszönni a kocsmában, hogy mennem kell, mert holnap én leszek ügyeletben a Kurucon :)

*

Kérdés: Nincs még itt az idő, hogy az olvasótábor megismerje a szerkesztők valódi neveit?

Válaszunk: Nincs. Ha Bosnyák Zoltán sorsára jutunk, akkor nem lesz több Kuruc.info, lehet majd Origót vagy 444-et olvasni, esetleg termelési híradókat nézni a köztévében :)

*

Kérdés: Egy gyors kérdésem lenne, ha írok egy cikket az oroszok által elkövetett civil gyilkosságokról( forrás megjelöléssel ,videókkal , képekkel stb.....) azt kiteszitek az oldalra?

Válaszunk: Tesztel a kedves ukránbarát olvasó, hogy ha a kormány nem is, de az oroszok legalább megvásároltak-e. Nos, nem vásároltak meg, és oroszimádók sem vagyunk, mint ahogy palesztinimádók sem (lásd fent). Viszont ahogy Palesztina esetében a zsidók a megszállók és a népirtók, úgy Ukrajna esetében nehéz lenne még mesterséges intelligenciával is megalkotni ellenszenvesebb, pökhendibb, magyarellenesebb rezsimet, mint a kijevi, amely addig provokálja a medvét, amíg az odacsap (mint ahogy Amerika sem tűrné a Tesztel a kedves ukránbarát olvasó, hogy ha a kormány nem is, de az oroszok legalább megvásároltak-e. Nos, nem vásároltak meg, és oroszimádók sem vagyunk, mint ahogy palesztinimádók sem (lásd fent). Viszont ahogy Palesztina esetében a zsidók a megszállók és a népirtók, úgy Ukrajna esetében nehéz lenne még mesterséges intelligenciával is megalkotni ellenszenvesebb, pökhendibb, magyarellenesebb rezsimet, mint a kijevi, amely addig provokálja a medvét, amíg az odacsap (mint ahogy Amerika sem tűrné a 12 KGB-bázist a határán, hogy csak egyetlen példát említsünk, vagy elég csak a kubai rakétaválságra gondolni), és akkor azt hazudják, hogy Európát védik, pofátlanul követelőzve és tarhálva éjt nappallá téve. Visszataszító? Persze hogy az. Tehet erről az ukránok többsége, megérdemlik? Persze hogy nem. Megszakad a szívünk a szétlőtt településeket látva, és hősök azok a katonák, akik a hazájukat védik életük árán is, még akkor is, ha elsősorban Kijev a felelős ezért, és nem Moszkva. Oroszbarátok leszünk, ha rosszul vagyunk a kijevi aljasságtól? Nem leszünk azok, és ezt kellene megérteni, és kitörni ebből a kényszeres "ha egyiket utálja, akkor másikat imádja" gondolkodásból, szóljon az az izraeli-palesztin, az orosz-ukrán vagy bármilyen más konfliktusról, vagy akár a hazai politikai életről. Részben erről szól ez a nemrég általunk is közzétett paródia:

A konkrét kérdésre válaszolva: természetesen, mint ahogy mindig teret adunk mindegyik félnek, ezért tettük ki Kónya Endre bejegyzését is. Ugyanakkor vannak feltételek: egyrészt nem fogunk képeket és videókat kitenni semmilyen mészárlásról, másrészt minden nekünk küldött cikk felépítése, helyesírása (központozás stb.) rendben kell hogy legyen. A fenti levélke alapján vannak kétségeink ezzel kapcsolatban, de elvileg nyitottak vagyunk rá.

Kérdés: 2018-ban teljes mellszélességgel beleálltatok a libsikkel való koordinált indulásba, még Soros szervezeteket sajnáltató cikket is írtatok. Ezek után, hogy van pofátok nemzetinek hazudni magatokat?

Válaszunk: Úgy, hogy a fenti állítások nem fedik a valóságot. Fogalmunk sincs, milyen cikkeket értelmezett így a levélíró, mert konkrét linket vagy címet nem említett, hogy ne általánosságban válaszoljunk.

A 2018-as választás felé vezető úton a néppártosodás valóban rossz pályára tette a Jobbikot, amely során Vona Gábor akkori pártelnök az LMP-vel és a Momentummal közös kormányzásról delirált (miközben a "20. századi" pártokat elutasította). Erről tényszerűen beszámoltunk , ahogy arról is, hogy Toroczkai László már akkor is elhatárolódott a felvetéstől. A teljes koordináció viszont akkor tényszerűen nem valósult meg, a Jobbik, az LMP és az MKKP is bűnbak lett ezért a balliberális oldalon 2018-ban az újabb kétharmad miatt a Jobbik konkrétan senkit nem léptetett vissza , csak megköszönte, hogy az LMP egy helyen visszalépett a jelöltjüknek. Ennek fényében értelmezhetetlen, hogy mibe is álltunk bele pláne teljes mellszélességgel. Egyébiránt 2017 végén arról is hírt adtunk, hogy Morvai Krisztina szerint a Jobbik az eredeti értékrendjétől eltávolodott . Vona pedig még 2017 nyarán fogalmazott úgy, hogy tőlünk " folyamatosan kapja az ívet ". Természetesen nem is hagytuk kritika nélkül pl. Vonák hanukaüdvözletét: mások mellett szerzőnk, Csonthegyi Szilárd markáns cikkét közöltük. Korábban, a Vona-vétóval induló néppártosodásról is kritikával tudósítottunk , noha akkor még nem lehetett tudni, hova fog fajulni lépésről lépésre az akkor még csak finomhangolásnak és stílusváltásnak hazudott irány.

A Soros-szervezeteknél ismét nincs konkrétum. Jellemzően Soros-kritikát folytattunk akkor már évek óta, ahogyan azóta is, a Fidesz előtt kezdve (2017-ben a CEU-ügyben sem a néppárti reakciót adó Vonáék mellé álltunk, hanem a nemzeti választ adó Dúróék mellé). Amennyiben esetleg kritizálni merészeltünk egy-egy intézkedést vagy jogszabályt, amely mellesleg csípte a sorosisták szemét, azért nem fogunk elnézést kérni. Nem fog nekünk tetszeni minden rossz törvény, ami fáj az ellenségeinknek (is) az attól való rettegés miatt, hogy ebből egyes olvasók nem önálló gondolkodással, autonómiával, hanem árulással vádolnak meg minket.

Összefoglalva: gyakran tapasztaljuk azt, hogy ha valamiről semlegesen hírt adunk, azt már többen egyetértésnek veszik, de néhányan még azt is, ha csak kulturáltan kritizáljuk, nem ugrunk neki véres szájjal n+1. alkalommal, és már jön a kurucológia, hogy akkor biztos megvettek minket a zsidók... Utólag sem látjuk, hogy azért ne lennénk nemzetiek, mert egy kampányban hosszú évek barátsága után a Jobbikot nem köpködtük jobban, amely párt akkor még a soraiban tudott számos nemzeti radikális politikust is, akik nem adták fel a harcot a párt lelkéért (és ha összeszorított fogakkal többen kitartanak, sikerült is volna a 2018-as tisztújításon, nem sok hiányzott, ugyanakkor a korábban kilépőket is megértjük). Meggyőződésünk szerint az olcsó köpködés sokkal inkorrektebb lett volna, bármekkora divatja van a nemzeti oldalon belül is az egymás közötti viszályoknak.

*

Kérdés: Tiszteletem a portál üzemeltetőinek, szerkesztőinek! A kérdésem abból fogalmazódott meg, hogy mennyire és milyen mértékben próbálták már elhallgattatni a hírportált. Ez számomra ijesztő, hiszen az igazságot leírni nem kellene hogy bűn legyen. Van olyan felület, amit Ti olvastok, megbízhatónak találtok, és ajánlanátok egy megrögzött Kuruc.info-olvasónak? Nagyon köszönöm előre is a választ, Isten éltessen mindannyiótokat és tisztelettel köszönöm a munkátokat! További sikereket és kitartást kívánok!

Válaszunk: Nekünk hivatali kötelességünk minél többféle oldalt olvasni, és elhozni olvasóinknak mindazt, ami érdekeset találtunk. Mi önmagunkon kívül jóformán már senkiben sem bízunk meg, ezért igyekszünk lehámozni a hírekről a propagandát, ferdítéseket stb. Ugyanakkor természetesen a hazai nemzeti radikális felületeket nyugodt szívvel ajánlhatjuk.

*

Kérdések: Engem az alábbi három kérdés érdekelne, ha nem indiszkrét:

1. Van-e olyan ideológia, amit az oldal irányadónak tart (például a hungarizmus vagy más)?

2. Mi az oldal viszonya a Mi Hazánkkal?

3. Miben szegi meg a Kuruc.info a magyar törvényeket?

Válaszunk:

1. A szerkesztőségen belül is más-más ideológia áll közel hozzánk, és mivel minden eszme tökéletlen és valamennyire korlátozó, ezért inkább a saját, egyéni igazságaink konszenzusát igyekszünk közzétenni.

2. Jó a kapcsolatunk a Mi Hazánkkal, de a kritikai észrevételek publikálásának jogát természetesen velük szemben is fenntartjuk.

3. Holocáfolás, személyes adatok közzététele, gyűlöletbeszéd, hogy csak a leggyakoribbakat említsük.