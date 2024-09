Anyaország, Extra :: 2024. szeptember 27. 16:04 ::

Hangfelvétel: Orbán öccse szerint a Rogán-féle titkosszolgálat anyagokat szivárogtat ki Magyar Péternek

Exkluzív hangfelvétel jutott a Kuruc.info birtokába. Orbán Viktor öccse a Miniszterelnöki Kabinetirodában sérelmezte kormányzati megfenyegetését, miszerint a Duna mélyén köthet ki, ha szórakozik Rogán, illetve Pintér embereivel. A miniszterelnöki biztos zsidó származására hivatkozva (és orrára mutogatva) mentegetőzött, de Orbán Áron azt is sérelmezte neki, hogy Rogán és köre „miután a köztársasági elnököt kiütötte” (Novák Katalinra gondol), most Szijjártóra fog rászállni.



2024. május 23-át írunk. Orbán Viktor kisebbik öccse egy jogász társaságában elment a Miniszterelnöki Kabinetirodába, hogy beszéljenek Héjj Dáviddal, aki miniszterelnöki biztosként Orbán Viktor személye körüli titkár, de társadalmi, kormányzati egyeztetéseket is összehangol a miniszterelnököt érintő kérdésekben.



Orbán Áron, a miniszterelnök ifjabbik öccse (fotó: Facebook)

A beszélgetés során Héjj rátért arra, hogy Orbán Áronnak (Orbán Viktor öccse) mi a problémája Balogh Radosztinával, azzal a bolgár származású üzletasszonnyal, aki Rogán Antal évfolyamtársa volt a Corvinus Egyetemen a ’90-es évek első felében, ám a közvéleménynek a letelepedési kötvények körüli botrány miatt lehet ismerős, amikor is cégével, az Arton Capital Hungary Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel százmilliókat keresett e kötvényeken. Az ország számára talán ekkor derült ki leginkább, hogy a bevándorlás ellenzése csupán csak olcsó politikai fogás, és a kötvényeken keresztül „bármi megoldható”.

Információink szerint – a botrány miatt – Rogán és Balogh Radosztina most titokban dolgozik együtt (erre az alább hallható hangfelvételben is utalnak), Héjj pedig az ominózus találkozón azt mondta Orbán Áronnak, hogy „ne szálljanak szembe Balogh Radosztinával, mert egy nagyon veszélyes ember, aki pedig így tesz, az a Duna fenekén végzi”, majd hozzátette, hogy az üzletasszony valójában Pintér Sándor embere, nem Rogáné.

Információink szerint a beszélgetés után Orbán Áron felvette a kapcsolatot az Alkotmányvédelmi Hivatallal, de semmi nem történt. Hovatovább értesítve lett maga Orbán Viktor is, ám a bizonyíthatóság ellenére Héjj letagadta, hogy Orbán Áron ott járt. A következő héten (május végén) Orbán Áron ismét elment Héjj Dávidhoz, hogy „megbeszéljék a történteket” (ezt egyébként Orbán Viktor kérésére tette, hogy „beszéljék meg, ki fenyegette meg”), erről szól a hangfelvétel, ahol egyébként jól kihallható Orbán Áron beszéde, hiszen hangja rendkívül hasonlít testvére hangjához, Orbán Viktoréhoz.

Itt ismét elhangzik, hogy Héjj múltkor azt mondta, hogy „aki hozzá akar érni Balogh Radosztinához, az a Dunában végzi, vagy az erdőben”, valamint az is, hogy Héjj letagadta Orbán Viktornál, hogy találkoztak Orbán Áronnal, majd Héjj azt kérdezi a kisebbik Orbántól, hogy neki mégis mi köze Balogh Radosztinához? (4:35-5:36)

Ezt követően Orbán Áron azt állítja, hogy egy embercsempész banda fenyegeti, hogy „börtönbe zárja”, e csapat tagja pedig – többek között – Balogh Radosztina, Magyar Levente, Lehőcz Gábor vietnámi főkonzul (Ho Si Minh – városi főkonzulátus) és dr. Pető Alexandra, szintén vietnámi konzul. Magyar Levente esetében Orbán Áron az államtitkárra gondol, aki „mozgatja a két konzult” (ő egyébként szintén a Corvinusra járt). (7:52-9:53)



Fotó: SNS Kanjiza

Érdekes, hogy Orbán Viktor kisebbik testvére nem igazán áll a helyzet magaslatán, ha nevekről, tisztségekről van szó. Saját maga is bevallja a felvételen, hogy „nem ért a politikához”, de (15:15-től hallható) állítása szerint Rogán és köre, „miután a köztársasági elnököt kiütötte” (Novák Katalinra gondol), most Szijjártóra fog rászállni. Megemlíti azt is, hogy a Rogán-féle titkosszolgálat anyagokat szivárogtat ki Magyar Péternek, amely elsőre talán furcsa lehet, mégis teljesen beleillik abba a képletbe, amit Magyar Péter eddigi pályafutásáról sejteni vélünk.

Héjj egyébként zsidó származású, ezt ő maga mondja, amikor arról beszél, hogy nem mondott ilyet, hogy bárki a Dunában végzi. Egészen pontosan ezt mondja: „...ha megnézed, mondom, a Dávid név meg ez az orr, nekem az őseim közül néhányat kiküldtek a Dunába, én nem szoktam ezzel humorizálni…” (16:30-16:45)

A felvétel második szakaszában Orbán és Héjj Balogh Radosztináról, illetőleg Rogánról és köréről beszélgetnek továbbra is.

Ebből kiderül, hogy Orbán Áron és társai a vietnámi nemzetközi kapcsolataik és ügyleteik (erről Orbánt azt mondja, hogy mind legálisak, egyetem is mögöttük áll) miatt vannak útban Rogán körének, valamint Orbán Viktor öccse ismét egy hálózat meglétéről beszél, melynek része Balogh Radosztina, Rogán és Magyar Levente is, és akik sokáig akadályozták a C vízum (schengeni vízum, melyet egy schengeni állam ad ki abból a célból, hogy a célszemély beléphessen az övezetbe rövid tartózkodás vagy átutazás céljából) kiállítását vietnámiak számára. Orbán Áront feltehetőleg zsarolja is valamivel Rogán.



Fotó: Facebook

Különös, hogy a Szijjártóra való rászállás ismét előkerül, Orbán Áron szerint „nagyon rámentek szerencsétlenre”. Szijjártó elleni titkosszolgálati dokumentumok kiszivárgásáról beszél, ellenben Héjj azt mondja, hogy Magyar Levente Szijjártó embere, hogyan merne vele szembemenni. (Érdekes az is, hogy kettejük között is előkerül egy régi pletyka Szijjártó nemi hovatartozásáról és Dzsudzsák Balázzsal való kapcsolatáról.) (28:21-29:30)

Informátorunk szerint Balogh Radosztináék havonta 500-700 vietnámit hoznak be az országba, egyetlen egy sem marad Magyarországon belőlük. Embercsempész hálózatot működtet, egy ember után 7 ezer eurót kap állítólag.

Pintér Sándor pedig úgy érintett az ügyben, hogy Balogh Radosztina egyik alkalmazottja dr. Konyhás Szilvia r. ezredes (az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vezetője) férje, aki Pintér régi cimborája. Noha egy ideig kispadon volt, Konyhás most Mészáros Lőrincnél járt, valószínűleg a fentebb olvasható ügyletekkel kapcsolatban.

Így áll tehát a hazai „jobboldali, bevándorlásellenes” politika.

Esze Tamás – Kuruc.info