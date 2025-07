Videók, LMBTQP+ :: 2025. július 6. 12:50 ::

Válaszcsapás vlog: csatlakozz a lobbi elleni harchoz!

Barcsa-Turner Gábor bemutatja, hogy milyen eredményeket értek már el eddig is a lobbistákkal szemben. A félreértéseket is tisztázza. A HVIM 25 éves küzdelme is szóba kerül. De miért is kell a "témát" ennyire túltolni? Mi szükség van a vitára egy lobbistával?