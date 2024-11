Szíria középső része felé nyomulnak előre a fegyveres lázadók, akik a hét közepén indítottak nagyszabású offenzívát a kormányerők ellen az ország északi részén - jelentette szombaton az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH).

A Hajat Tahrír as-Sám (HTS) nevű dzsihadista csoport és a vele szövetséges lázadószervezetek fegyveresei már elérték a középnyugat-szíriai Hama tartományt, amelynek északi térségében több települést elfoglaltak. Az OSDH értesülései szerint a szíriai kormányerők kivonultak Hama városból.

A lázadók ezt megelőzően kulcsfontosságú területeket vontak ellenőrzésük alá az északnyugat-szíriai Aleppó és Idlíb tartományokban. Az OSDH közlése szerint a HTS elfoglalta az aleppói nemzetközi repülőteret.

A londoni székhelyű, kiterjedt szíriai aktivista hálózattal rendelkező szervezet azt is közölte, hogy a lázadók előretörése a térségbeli erők jelentős átcsoportosítását idézte elő: több helyen visszavonultak az Irán által támogatott milíciák, és a kurd alakulatok is elmozdultak eddigi állásaikból Aleppó északnyugati elővárosaiban.

Rámi Abdel-Rahmán, az OSDH vezetője azt mondta: a szíriai kormányerők "teljes összeomlása" folyik éppen Szíriában. A helyzetet elemezve Abdel-Rahmán feltette a kérdést: "vajon hol van most a Bassár el-Aszad szíriai elnökkel szövetséges Irán és Oroszország?"

A szíriai védelmi minisztérium szombat este közleményt adott ki, amelyben azt állította, alaptalanok azok a hírek, amelyek szerint a hadsereg kivonult volna Hama tartományból.

"Megerősítjük, hogy fegyveres alakulataink tartják pozícióikat Hama tartomány északi és keleti részében, és készen állnak arra, hogy visszaverjék az esetleges terrortámadásokat" - közölte a tárca.

Korábban a szíriai hadsereg bejelentette, hogy átmenetileg kivonja csapatait Aleppóból, hogy ellenoffenzívát készítsen elő a „terroristák” ellen.

A HTS és a vele szövetséges szervezetek szerdán indítottak offenzívát a kormányerők ellen Szíria északi részén. A harcokban már több mint 300 ember vesztette életét. A mostani a felkelők első területi előretörése 2020 márciusa óta, amikor az Oroszország és Törökország védnöksége alatt megkötött tűzszünetnek megfelelően leálltak a harci tevékenységek a lázadók utolsó fellegvárának számító északnyugat-szíriai területen.

(MTI)

Demkó: Szíria, Irán és Oroszország kudarca

Hatalmas az iszlamisták áttörése, ez Szíria az irániak és az oroszok óriási kudarca. Úgy látszik hamarosan Hama is elesik, az egyértelműen drukker Suriyakmaps oldal különben nem mondaná ezt.

"It was not possible to consolidate the defense lines in Qomhana. Hama is likely to fall in the next few hours and with it the road to Homs will be opened for terrorism." (Azaz: "Nem volt lehetséges megszilárdítani a védelmi vonalakat Qomhanában. Hama következő órákban várhatóan elesik, és ezzel megnyílik az út Homsz felé a terrorizmus előtt" - szerk.).

Az eredmény egyébként egy újabb menekültválság is lehet Szíriából, ha ez így megy tovább.