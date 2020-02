Friss hírek :: 2020. február 10. 21:38 ::

"Mivel fehérek vagyunk, a nagyobb szervezetek sz...ak ránk" - olvasónk segítségkérése

Olvasónk írja:

Sziasztok, kedves Kurucok!

Sajnos végső elkeseredésemben fordulok hozzátok.

Lassan 3 éve úgy hozta a sors, hogy 2 gyermekkel egyedül maradtam. Sajnos anyuka alkoholista lett, így megszűntek velünk kapcsolatos jogai, amit a bíróság is kimondott. Az utóbbi években ránk jár a rúd, de rendesen, így leírni elég sok lenne, és talán még egy könyv is össze jönne belőle. A lényeg, hogy most egy olyan (nevezzük szükséglakásnak) házban élünk, ahonnan mennünk kell.

Sikerült egy nagyon jó embertől kapnunk egy zárt kertet, ezen van egy házacska. Közmű is van. Igaz, Miskolcnak nem a legjobb helyén van, de nem izgat, hiszen a miénk. Viszont itt a bukkanó, fel kell újítani, mivel lakhatatlan, addig be se költözhetünk, és addig munka után se tudok nézni, pedig jó szakmám van (szerkezetlakatos). 35 éves vagyok, de már most 17 év tapasztalatom van benne, hiszen mindig ezt csináltam. A fiam 8, a lányom 3 éves.

Amit szeretnénk, az nem pénz: építőanyagra lenne szükségünk.

Mivel fehérek vagyunk, a nagyobb szervezetek sz...ak ránk. Ígéret az annyi van tőlük, hogy Dunát rekeszthetnék velük.

Ha tudtok segíteni, azt nagyon szépen köszönjük mind a hárman!

Tisztelettel,

(név és cím a szerkesztőségben)

Segítségre szoruló olvasónkkal az alábbi elérhetőségeken vehetik fel a kapcsolatot a jó akaratú emberek: