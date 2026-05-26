2026. május 26. 19:09

Az újdonsült kormányfő megint nem bírt csendben maradni: odasétált a volt barátjához, hogy folytathassa a mondókáját

Az Országgyűlés keddi ülésén, az interpellációk után Magyar Péter eredetileg ügyrendi hozzászólást tett volna, viszont az őszödi beszéd évfordulójára emlékeztetett, megemlítve Gulyás Gergelyt is: „nem gondoltam volna, amikor frakcióvezető úrral együtt küzdöttünk a Kossuth tér műveleti területté nyilvánítása ellen, hogy húsz évvel később a mostani MSZP frakcióját fogja vezetni, amely frakció hazudik reggel, délben meg este.”

– Ugyanazt csinálják, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban, és ugyanúgy végzik. El fognak tűnni a magyar politikai életből. Sajnálom a frakcióvezető urat – közölte a miniszterelnök.

Válaszában Gulyás Gergely jelezte: „jól emlékszem azokra az időkre, amikor a Kossuth térre talán ketten jelentettünk be tüntetéseket az alkotmányellenes lezárás elleni tiltakozásul.”

– Arra a kérdésre még választ adhatna, hogy miért nevezte ki Gergényi Péter helyettesét rendészeti államtitkárnak – jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője, ami után érezhetően feszültebbé vált a hangulat az ülésteremben, Forsthoffer Ágnes házelnök közbe is szólt: „kérem, fejezzék be a vitát, tisztelt képviselőtársaim, és próbáljuk megőrizni a ház méltóságát. Nem erre adtak felhatalmazást a magyar emberek.”

Végül Magyar Péter felállt a helyéről, odasétált Gulyás Gergelyhez, napirenden kívül válaszolt a frakcióvezetőnek. Az egyelőre nem világos, hogy pontosan mi hangzott el ezekben a pillanatokban, írja az Index.