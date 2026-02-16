Anyaország :: 2026. február 16. 15:17 ::

Hát persze hogy nem tartóztatják le a győri tragédiát okozó Aston Martin-sofőrt

Nem kerül rács mögé annak a luxusautónak a sofőrje, aki halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó asszonyt Győr szívében, a Szent István úton. A sofőrt jómódú család sarjaként ismerik a helyiek, és több cég is van a férfi nevén. A 24.hu kiderítette, hogy korábban nem volt büntetve a tragédiát okozó férfi, és sem drogot, sem alkoholt nem fogyasztott a tragédia előtt.



Kép forrása: TikTok

Nagy felzúdulást keltett Győrben, hogy – mint korábban megírtuk – egy 33 éves férfi az észak-dunántúli megyeszékhely belvárosában egy Aston Martint vezetve nagy sebességgel áttért a szemközti sávba, és halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó 76 éves asszonyt. A gázolót a rendőrség előállította, halálos közúti baleset okozásának gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették. A hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását is.

Az ütközésben a kocsi utasa, a sofőr várandós barántője is megsérült a beszámolók szerint.

Cs. (azaz Csapó - a szerk.) Dávid a cégnyilvántartás szerint több ingatlanos cégben is érdekelt, de vendéglátós vállalkozás is van a nevén.

Jómódú családból származik, s mind őt, mind autózási szokásait sokan ismerték a városban. A konkrét esettől függetlenül is elmondható, hogy van egy olyan, helyi „aranyifjakból” álló csoport, amely illegális gyorsulási versenyeivel, luxusautós kivagyiságával rendszeresen borzolja a helyiek idegeit, írja a lap.