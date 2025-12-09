Meglehetősen nehéz feketén és fehéren látni az újabb Szőlő utcai botrányt. Mert az kétségtelenül igaz, egy pillanatig nem vonható kétségbe, hogy Magyarországon a gyermekvédelem katasztrofális állapotban van. Az sem állítható, hogy a magyar kormány megfelelően lép fel a gyermekeket megrontó pedofilok ellen. Egy percig nem akarom, hogy úgy tűnjön, mintha ezeket akarnám relativizálni, de azt gondoltam, az igazság megköveteli, hogy a ma kikerült videófelvételről olyan módon is írjak, ahol portálunkon kívül talán sehol máshol nem fognak.
Tehát attól hangos a sajtó, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben – a videó tanúsága szerint – az egyik nevelő meglehetősen drasztikusan lép fel egy fiatallal szemben. Ezt a videót a globalista hálózathoz bekötött Juhász Péter hozta nyilvánosságra, Magyar Péter már a kormány lemondását követeli (megint), a TEK viszont kiszállt a helyszínre, és több embert is előállítottak.
Mindezen információk nem ismeretlenek már olvasóink számára sem, így azok részletezésébe most nem is mennék bele. Jöjjön akkor az a rész, amit máshol nem fognak olvasni.
A közhiedelemmel ellentétben a Szőlő utcában nem egy gyermekotthon van, hanem kvázi egy büntetés-végrehajtási intézmény (még ha hivatalosan nem is így nevezik), egy javítóintézet fiatalkorú bűnelkövetők számára.
A felvételeken látható fiatal is az, éspedig egy cigány származású bűnöző, aki gyilkossági kísérlet miatt került oda! Mellesleg a videó több éves, úgyhogy már szabadlábon van, ha ugyan nem került át a felnőttek börtönébe azóta...
Érdemes megnézni az alábbi videót is, adalékként szolgál a „szegény, ártatlanul bántalmazott fiú” meséjéhez:
Ugyanez "Juhinál":
Érdemes még Barcsa-Turner Gábornak, a HVIM társvezetőjének legújabb bejegyzését is elolvasnunk, hogy teljesen tiszta legyen a kép, íme:
Henney Viktor – Kuruc.info