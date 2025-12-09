Cigánybűnözés, Videók :: 2025. december 9. 22:22 ::

Videó: tomboló cigánybűnözők megfegyelmezése miatt hullatja könnyeit a fél ország

Meglehetősen nehéz feketén és fehéren látni az újabb Szőlő utcai botrányt. Mert az kétségtelenül igaz, egy pillanatig nem vonható kétségbe, hogy Magyarországon a gyermekvédelem katasztrofális állapotban van. Az sem állítható, hogy a magyar kormány megfelelően lép fel a gyermekeket megrontó pedofilok ellen. Egy percig nem akarom, hogy úgy tűnjön, mintha ezeket akarnám relativizálni, de azt gondoltam, az igazság megköveteli, hogy a ma kikerült videófelvételről olyan módon is írjak, ahol portálunkon kívül talán sehol máshol nem fognak.

Tehát attól hangos a sajtó, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben – a videó tanúsága szerint – az egyik nevelő meglehetősen drasztikusan lép fel egy fiatallal szemben. Ezt a videót a globalista hálózathoz bekötött Juhász Péter hozta nyilvánosságra, Magyar Péter már a kormány lemondását követeli (megint), a TEK viszont kiszállt a helyszínre, és több embert is előállítottak.

Mindezen információk nem ismeretlenek már olvasóink számára sem, így azok részletezésébe most nem is mennék bele. Jöjjön akkor az a rész, amit máshol nem fognak olvasni.

A közhiedelemmel ellentétben a Szőlő utcában nem egy gyermekotthon van, hanem kvázi egy büntetés-végrehajtási intézmény (még ha hivatalosan nem is így nevezik), egy javítóintézet fiatalkorú bűnelkövetők számára.

A felvételeken látható fiatal is az, éspedig egy cigány származású bűnöző, aki gyilkossági kísérlet miatt került oda! Mellesleg a videó több éves, úgyhogy már szabadlábon van, ha ugyan nem került át a felnőttek börtönébe azóta...

Érdemes megnézni az alábbi videót is, adalékként szolgál a „szegény, ártatlanul bántalmazott fiú” meséjéhez:

Ugyanez "Juhinál":

Érdemes még Barcsa-Turner Gábornak, a HVIM társvezetőjének legújabb bejegyzését is elolvasnunk, hogy teljesen tiszta legyen a kép, íme:

Henney Viktor – Kuruc.info