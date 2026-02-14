Anyaország :: 2026. február 14. 12:35 ::

Aston Martinnal tarolták le a buszmegállót Győr legforgalmasabb útján - egy ember meghalt, többen megsérültek

Szombat délelőtt Győr legforgalmasabb útján buszmegállóba csapódott egy Aston Martin sportautó, több embert elütve. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai és a városi tűzoltók is a helyszínre vonultak. Egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek.



Képek: Kisalföld

Súlyos közlekedési baleset történt Győrben szombat délelőtt a Szent István úton, a Jókai utca és a Munkácsy Mihály utca közötti szakaszon – számolt be a katasztrófavédelem alapján a Kisalföld, melyet az Index szemlézett.

A portál információi szerint egy Aston Martin sportautó tört össze a baleset során. A társhatóságokkal együttműködve a város tűzoltói dolgoznak a helyszínen. A beavatkozás idejére az Abda felé vezető irányban lezárták az érintett útszakaszt.