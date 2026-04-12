Lehengerlő Tisza-előny, hárompárti parlament Mi Hazánkkal - a viccpártok a szemétdombon

Az alábbi grafikákkal kezdte meg az eredményközlést a valasztas.hu. Az alacsony részvétel miatt még legfeljebb jelzésértékűnek tekinthetőek az adatok. /Frissülő cikk./

Az ábrák közötti feldolgozottság eltérő, illetve az egyéni képviselőknél való állás is számít, ezért ellentmondhatnak egymásnak. A nemzetiségi listák közül a cigányoké később érdekes lehet, de az ő mandátumukkal majd akkor számolnak, ha összeszámoltak kellő érvényes szavazatot.

Magyar Péter: Orbán felhívott

Telefonon gratulált a Tisza Párt győzelméhez Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke - közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnap este a Facebook-oldalán.

Orbán a hívei előtt is gratulált a győztesnek

Orbán Viktor beszédében gratulált Magyar Péternek. Köszönetett mondott a határon túli szavazóknak, és ígéretet tett, hogy ellenzékből is képviselni fogják a magyarságot. A leköszönő miniszterelnök úgy fogalmazott, szavazóikat nem fogják cserben hagyni.

„Mi nem adjuk fel soha, soha, de soha nem adjuk fel!” – fogalmazott Orbán, és megígérte, hogy a sebek nyalogatása után folytatják a munkát.

Érik a Tisza kétharmad

Egyre valószínűbb, hogy a Tiszának megvan a kétharmad, jelen állás szerint 95 egyéni körzetet nyertek, ami 42 listás mandátummal egészül ki. Ez természetesen még módosulhat, de ahogy nő a feldolgozottság, úgy válik egyre biztosabbá az eredmény.

Alulmérték a Mi Hazánkat

Jelen állás szerint a Mi Hazánk stabilan a bejutási küszöb felett áll, ez pedig azt mutatja: a közvélemény-kutatók ezúttal is alul mérték.

A nemzeti ellenzéki párt eredménye már csak azért is jelentős, mivel egy végletekig polarizált országban, két nagy tábor kereszttüzében tudott helyt állni.

Kari Geri nagyon boldog, de persze most sem az alig létező pártja nem létező listája miatt

Gratulált a Tisza Párt elsöprő győzelméhez, és megköszönte Budapest hozzájárulását ehhez vasárnap esti Facebook-posztjában a főpolgármester.

"Óriási győzelem, óriási felelősség! A nemzeti színű Lánchíddal üdvözöljük a reményt, hogy mostantól nem az életünk fog szólni a politikáról, hanem a politika az életünkről" - tette hozzá Karácsony Gergely, bejegyzéséhez mellékelve egy videót, amelyen felkapcsolják a híd nemzeti színű díszkivilágítását.