Az ukrán külügyér azt állítja, a magyar hatóságok "túszul ejtettek" hét ukránt, és "elloptak" 40 millió dollárt és 35 millió eurót

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha állítása szerint a magyar hatóságok csütörtökön túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt, akiknek az állapotáról jelenleg nem tud semmit az ukrán állam.

Szibiha szavait Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének Facebook-oldala tette közzé péntek hajnalban, de a miniszter erről szóló X-bejegyzése még csütörtökön jelent meg nem sokkal éjfél előtt.

– Ma Budapesten a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Ennek az okai jelenleg ismeretlenek, akárcsak az állapotuk, vagy az, hogy kapcsolatba lehet-e lépni velük – tette közzé Andrij Szibiha.

Az ukrán miniszter szerint a szóbanforgó ukrán állampolgárok az Oschadbank (az ukrán állami Takarékbank) alkalmazottjai, akik két banki járművel épp Ausztria felé tartottak, készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.

– Gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az az erő, amiről ma Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás – jelentette ki Szibiha, egyúttal bejelentve azt is, hogy Ukrajna már kérvényezte hivatalosan az ukrán állampolgárok azonnali szabadon engedését, továbbá értesítette az Európai Uniót is, hogy az „világos jogi értékelést adjon” a magyar fél általuk törvénytelennek minősített lépéseiről.

Az Oschadbank oldalán szintén megjelent egy közlemény, melyben azt állítják, hogy a pénzintézet hét alkalmazottját „jogtalanul feltartóztatták Magyarországon”. Közlésük szerint az említett ukránok holléte ismeretlen, a bank járművei viszont állításuk szerint (GPS-adatok alapján) Budapest központjában, „az egyik magyarországi biztonsági szerv közelében” lelhetők fel.

„A pénzeszközök és értékek szállítását az Oschadbank az osztrák Raiffeisen Bankkal kötött nemzetközi megállapodása keretében és annak végrehajtása céljából végezte. A rakományt a nemzetközi szállítási szabályoknak és a hatályos európai vámeljárásoknak megfelelően állították elő” – közölte az ukrán pénzintézet, mely állítása szerint a feltartóztatott járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.

„Az Oschadbank követeli az alkalmazottjai azonnali szabadon bocsátását és a vagyona visszaszolgáltatását, valamint azok Ukrajnába való visszatérítését” – olvasható a pénzintézet közleményében.

Frissítés: a TEK csaphatott le a pénzszállító autókra

A Telex információja szerint csütörtök napközben az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál a Terrorelhárítási Központ ukrán rendszámú pénzszállító autókra csapott le.

Úgy tudják, hogy az autókból fekete ruhába öltözött embereket rángattak ki és vittek földre. A rajtaütésnek több szemtanúja is volt.

Az akció után a TEK-es konvoj Budapest felé vette az irányt. Ezzel kapcsolatban még csütörtök napközben küldtek kérdéseket a rendőrségnek és a TEK-nek, de egyelőre nem kaptak választ.

