Anyaország :: 2017. december 27. 07:26 ::

Fazekas: a boltokban 80-85 százalék a hazai aránya, sőt még a Coca-Cola is magyar termék

Az élelmiszereknél már elérte a kormány, hogy a boltokban 80 százalék legyen a hazai termékek aránya, és földhasználatban is közelítenek a kabinet által meghatározott célhoz, vagyis folyamatosan nő a családi gazdaságok által művelt terület a nagygazdaságok rovására – közölte Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Világgazdasággal.

A napilap szerdai számában megjelent interjúban a miniszter elmondta, hogy 80-85 százalék a magyarországi termék a boltok polcain, de kiemelte, hogy aki Coca-Colát iszik, az is magyar terméket fogyaszt, mert az ital minden összetevője hazai. Ennél a szintnél már aligha mehet lejjebb az import aránya, mert gyarmatárú és idényjellegű importtermék mindig lesz.

A miniszter nagy eredménynek tartja az importbor arányának visszaszorítását, de például az ízesített joghurtnál is a külföldi termékek visszaszorulására számít, mert az élelmiszeripari beruházásoknak köszönhetően a hazai tejipar fejleszteni fog a következő években.

Még mindig azt hazudják, hogy a külföldiek nem tudnak földet vásárolni

Közölte, hogy a földforgalmi törvény elérte céljait, a külföldiek nem tudnak földet vásárolni, a nagybirtokok, illetve a közepes birtokok arányát pedig módosítják, mert az szeretnék, hogy a földhasználatból 80 százalék legyen a családi gazdaságoké, 20 százalék pedig a nagybirtokoké.

A földhasználat a családi gazdálkodók irányába tolódott el, 2010-ben 50-50 százalék volt az arány, most 40-60, de a valóságban ennél is jobb az arány, ha figyelembe veszik, hogy a jogi személyek egy része kisvállalkozás. Fazekas Sándor közölte, hogy a kisebb üzemek térhódításának is köszönhető, hogy 2010 óta ötvenezerrel többen dolgoznak a mezőgazdaságban.

A miniszter a sertéspestis kapcsán elmondta, hogy van védelmi tervük, annak alapján korlátozzák a magánforgalmú élelmiszer-behozatalt, fokozottan ellenőrzik a határsávot és állategészségügyi képzést tartanak. Mindent megtesznek, hogy Magyarországra ne jusson be a fertőzés – jelentette ki.

(MTI nyomán)