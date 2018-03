Anyaország :: 2018. március 14. 21:31 ::

Vona: "cél, hogy a pártok versenyében győzzön a Jobbik, míg a képviselőjelöltek közül az ellenzéki jelölt legyen a befutó"

A Jobbik kormányra kerülése esetén az emberek valódi problémáival akar foglalkozni, és "nem csupán a Soros-tervtől, de az Orbán-tervtől is megvédi Magyarországot" - jelentette ki az ellenzéki párt elnöke szerdán a Heves megyei Pétervásárán.



Vona Gábor a helyi művelődési ház színháztermében tartott lakossági fórumon kiemelte: bár számukra is Magyarország biztonsága az első, az április 8-i választás igazi tétje nem az, hogy "bevándorlóországgá válunk-e, hanem hogy kivándorlóország leszünk-e". Orbán Viktor és politikája elől ugyanis a magyar fiatalok külföldre menekülnek, a kint élők pedig nem térnek haza, noha mindannyian szeretnének itthon boldogulni - tette hozzá.

- Talán most is "valami forradalmi dologra volna szükség" a változáshoz, mert az ország jelenleg rossz irányba halad - mondta Vona.

Nem hisznek a kormánypropagandának, azt tartják igaznak, amit országjáró kampányuk során tapasztalnak - mondta, megjegyezve: a jobbikos fórumok jellegzetessége, hogy minden résztvevő véleményt mondhat és felteheti kérdéseit, ellentétben a Fidesz és a miniszterelnök országjárásával, amely "imitáció". A Jobbikot gyakran érik ilyenkor provokációk, de "jól van ez így, hiszen akkor van egy politikus komoly válságban, ha már nem tud a választók szemébe nézni" - közölte.

Arra, hogy mindezt a polgárok hogyan ítélik meg, a voksolás ad majd választ, ahol cél, hogy a pártok versenyében győzzön a Jobbik, míg a képviselőjelöltek közül az ellenzéki jelölt legyen a befutó - húzta alá. "Erős baloldali jelölt híján a képlet ebben a választókerületben egyszerű: én vagyok az esélyes kihívó, vagy én tudom legyőzni a fideszes Horváth Lászlót, vagy senki" - mondta.

Kifejtette: hazugság, hogy lebontanák a kerítést. Nem csupán fenntartanák, határőrséget is telepítenének mellé. Semmiféle kvótát nem fogadnak el, és elutasítják a kötvényes betelepítést is, amellyel a kormány 20 ezer embert fogadott be. Ezt a pénzt kamatostul a magyar embereknek kellene visszafizetni, de a Jobbik szerint ez az ügylet bűncselekmény, így azoknak kell fizetniük, akik elkövették - jegyezte meg.

Mindezeket kormányra kerülve úgy hajtanák végre, hogy ne ettől legyen hangos az ország, mert bár nem szeretik Soros Györgyöt és a migrációt, abból már elegük van az embereknek, hogy "a nap huszonnégy órájában erről szól minden" - hangsúlyozta. Legyen szó egészségügyről, oktatásról, közutakról, energiabiztonságról, nyugdíjakról, külpolitikáról, kivándorlásról, bérekről, szociális rendszerről, nyolc év kormányzás után Orbán Viktornak mindenre Soros György a válasza - fűzte hozzá.

Kitért arra is, kormányra kerülve tisztelné az ellenzéket és tárgyalna, nem háborúzna velük. Olyan pártokkal viszont, amelyek az elmúlt 28 évért felelősek, nem lépnek szövetségre - jelentette ki. "Van már mögöttünk annyi munka, hogy kapjunk egy esélyt annak bebizonyítására: a politika több annál, mint aminek most látszik" - mondta.

Szólt arról is: fontosnak tartják a politikai elszámoltatást, Polt Péter helyére új legfőbb ügyészt ültetnének, román mintára korrupcióellenes ügyészséget állítanának fel, csatlakoznának az európai ügyészséghez, eltörölnék a mentelmi jogot és az elévülési időt. Feloldanák a titkosításokat, a választási ciklusok elején és végén is vizsgálnák a politikusok vagyonosodását - sorolta. "A végén pedig a Maradj talpon műsor mintájára megnézzük, ki marad állva" - fogalmazott.

(MTI)