Megtörtént a nagy MSZP-DK-Együtt-összeborulás: 14 helyen lépnek vissza egymásnak - Gyurcsány szerint még nincs vége

Csepelen az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó, a XVI. kerületben a DK-s Nemes Gábor lép vissza az Együtt jelöltje javára. Cserébe az Együtt 11 helyen lép vissza, például Molnár Gyula, Hiller István, Szabó Tímea, Niedermüller Péter és Gy. Németh Erzsébet javára. Az MSZP-Párbeszéd belvárosi jelöltje bejelentette, egyoldalúan visszalép a megállapodásban részt nem vevő LMP javára.

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Molnár Gyula, az MSZP elnöke, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és Juhász Péter, az Együtt elnöke szerda délután közös sajtótájékoztatót tartott a visszalépésekről, a szél miatt sistergős felvételt itt nézhetik meg:

Tucatnyi visszalépés

Juhász Péter, Együtt-elnök a következő visszalépéseket jelentette be:

Szabó Szabolcs, XXI. kerület - egyedül állhat szemben a fideszes Németh Szilárddal. Itt Bangóné Borbély Ildikó (MSZP-Párbeszéd) lép vissza.

Vajda Zoltán, XVI. kerület - egyedül állhat szemben a fideszes Szatmáry Kristóffal szemben. Itt a DK-s Nemes Gábor lép vissza.

Bod Tamás, Orosháza - várhatóan egyedül állhat szemben a fideszes Simonka Györggyel, erre egyelőre csak ígéret van. "A helyiekre bízzuk, hogy ott születhessen megállapodás" - mondta Juhász. Ez azt jelenti, hogy itt majd a helyiek döntik el a visszalépést.

Az Együtt-jelöltek a következő MSZP-Párbeszédesek javára lépnek vissza: Hiller István (XX. kerület), Szabó Tímea (III. kerület), Molnár Gyula (XXII. kerület), Csabai Lászlóné (Nyíregyháza), Gurmai Zita (Debrecen), Stefanik Zsolt (Szigetszentmiklós) javára

Az Együtt-jelöltek a következő DK-s jelöltek javára lépnek vissza: Niedermüller Péter (II. kerület), Bauer Tamás (XII. kerület), Gy. Németh Erzsébet (XI. kerület), Glázer Tímea (Győr), Rónai Sándor (Dunakeszi) javára.

Juhász Péter szerint az Együtt októberben is megállapodott volna, de "jobb később, mint soha". Juhász szerint egy lépéssel közelebb jutott az ellenzék a kormányváltáshoz. A legtöbb választókerületben komolyan vehetetlen törpepárt ezzel már nagy kegyesen 76 helyen nem állít jelöltet (eleve a lehetséges helyek felén sem állítottak jelöltet, de erről persze azt állították , hogy nem is akartak mind a 106 körzetben indulni).

"A jelen nem lévő pártok nagy felelősséget visznek a hátukon, az LMP-nek 103, a Momentumnak 90 helyen áll a jelöltje" - jegyezte meg Juhász, aki szerint ez az ellenzéki tábor csökkentését hozza a Fidesz előnyére. Juhász arra kérte a Momentumot és az LMP-t, hogy ha tárgyalásos úton nem született megállapodás, tegyenek egyoldalúan visszalépéseket.

Egy problémás körzetet nem említett Juhász, ez pedig a VII-IX. kerület, ahol a DK-s Ara-Kovács Attila mellett Baranyi Krisztina Együtt-jelölt is erős. Eszerint itt nincs megállapodás, mindketten állva maradnak.



Kari Geri tavaly szeptemberben a Közös Ország Mozgalom rendezvényén is barátkozott az utált elvtársakkal (fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet) A belvárosban az LMP javára lépett vissza a szoci jelölt A belvárosban az LMP javára lépett vissza a szoci jelölt

Ezután V. Naszályi Márta, az MSZP-Párbeszéd belvárosi jelöltje bejelentette, hogy az MSZP-Párbeszéd Budapest 1. választókerületében egyoldalúan visszalép az LMP-s Csárdi Antal javára.

Vagyis a Belvárosban egyetlen baloldali, Csárdi Antal maradt állva a fideszes Hollik Istvánnal szemben. V. Naszályi azt mondta, meg tudta volna nyerni ezt a választókerületet, és tudja, hogy sok választója lehet csalódott, de arra kér mindenkit, hogy a Fidesz leváltása érdekében mindenki szavazzon Csárdi Antalra. Az LMP-t pedig arra kéri, viszonozza a gesztust a nyerhető körzetekben, például Óbudán, Szabó Tímea körzetében.

Karácsony Gergely ezt úgy kommentálta, hogy ez a szimbolikus gesztus "óriási terhet ró az LMP döntéshozóinak vállára". Karácsony büszke arra, hogy létrejött a megállapodás az MSZP-Párbeszéd-DK-Együtt között, és mindez azt bizonyítja, hogy ezeknek a pártoknak az "ország ügye fontosabb a sajátjuknál".

Gyurcsány szerint nincs még vége

Gyurcsány Ferenc DK-elnök a mostani megállapodást "fontos lépésnek" nevezte a kormányváltás felé vezető úton. Gyurcsány köszönetet mondott azoknak, akik visszalépnek, bármilyen pártban is vannak. A DK elnöke szerint sokszor kívülről veszekedésnek látszott az ellenzék tárgyalása, de nem mindannyian képviselő szeretnék a választóikat, és nem könnyű meghozni a döntést arról, hogy erről valaki lemondjon. Gyurcsány elárulta, hogy sokat hezitált például Nemes Gábor visszahívásán, akit alkalmas jelöltnek tart, ráadásul szimbolizálja a DK nyitását a szakszervezetek és a munkásképviseletek felé.

"Vannak még konzultációk a háttérben" - mondta Gyurcsány, aki szerint újabb bejelentések is lehetnek a következő napokban.

Kedden egy darabig úgy tűnt, hogy az MSZP az LMP-vel egyezik meg a visszalépésekről. Ám ez az egyezség végül nem jött létre, az MSZP elnöksége úgy döntött, az Együttnek és az LMP-nek kínál egy közös ajánlatot. Négy MSZP-s visszalépésért cserébe több tucat visszalépést kértek a két párttól.

Az LMP-s Ungár Péter kapásból visszautasította, és jelezte, hogy ez elfogadhatatlan pártjának. Az Együtt vezetése viszont éjszaka tárgyalt a szocialistákkal és a DK-sokkal. A sajtótájékoztató előtt ennek eredményeként Bangóné Borbély Ildikó a Facebookon bejelentette a visszalépését, ám azt nem írta le, hogy Szabó Szabolcs Együtt-jelölt javára lép vissza

Frissítés: Csepelen visszalépett az LMP-s is

Nem sokkal azután, hogy a baloldali ellenzéki pártok vezetői közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az MSZP-P jelöltje, Bangóné Borbély Ildikó visszalép Csepelen, az LMP is bejelentette, hogy ők is visszaléptetik jelöltjüket, Tenk Andrást. Ezek után az Együtt képviselője, Szabó Szabolcs lett a legesélyesebb kihívója a Fidesz jelöltjének, Németh Szilárdnak. A körzetben indul a Jobbik jelöltje, Berecki Miklós is, de a korábbi felmérések szerint Szabó nyerheti a választókerületet akár jobbikos visszalépés nélkül is.

A visszalépést az LMP szóvivője, Kanász-Nagy Máté erősítette meg a 444-nek. Mint mondta, kedden már zajlottak tárgyalások négy körzetben a visszalépésekről, de aztán este az MSZP-P elfogadhatatlan ajánlatot tett: három helyen léptek volna vissza az LMP javára, cserébe viszont 27 visszalépést kértek volna.

