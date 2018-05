Anyaország :: 2018. május 9. 23:00 ::

Sneider arra kéri társait, fontolják meg, akarnak-e olyanokkal tüntetni, akik papokra és bocskait viselőkre támadnak

"Arra kérem a jobbikos tagtársaimat és szimpatizánsainkat, hogy alaposan fontolják meg, el kívánnak-e menni olyan tüntetésre, ahol nemzeti öltözete miatt támadhatnak rá emberekre, egyházi vezetőkre! Megjegyzem, a legnagyobb ellenzéki párt képviselőit vezetve magam is nemzeti viseletben jelentem meg az alakuló ülésen" - írja a Jobbik alelnöke, alább olvasható a teljes bejegyzés.

Minden tiszteletem azok előtt, akik az elmúlt időszakban százezres nagyságrendben mentek el a civil tüntetésekre, és éltek alapjogaikkal.

Számomra is jó érzés volt látni a több tízezernyi tiszta szívű fiatalt és sok-sok ezer idősebb honfitársunkat. Szükség is volt a választások után erre, hogy láthassa “Kétharmadia” kormánya: van erő azokban is, akik nem rájuk szavaztak! És ne feledje el a hatalom, hogy nem csak a saját választóik véleményét kell figyelembe venniük!

Harminc éve tartom magam közügyekkel tudatosan foglalkozó állampolgárnak, huszonkilenc éve vettem részt az első tüntetésen. Azóta megszámlálhatatlan mozgalmat, szervezetet, pártot, civil kezdeményezést láttam közelről, némelyiknek vezetője vagy tisztségviselője is voltam. Ennek ellenére természetesen nem hordom a tarsolyomban a bölcsek kövét, de borítékoltam, hogy a jelenlegi civil tüntetések sorsa a szélsőséges, frusztrált elemek megjelenése lesz. Az Országgyűlés alakuló ülésére összehívott tüntetések már ezt a képet mutatták.

Kedves szervezők és minden tisztességes résztvevő!

Mivel korrupcióellenes elveim miatt már harminc éve ellenzékiként tevékenykedek, így természetes, hogy szimpatizálok a tisztességes civilekkel. Engedjétek meg, hogy felhívjam a figyelmeteket a következőkre:

- A tüntetések, megmozdulások folytatása a jelenlegi szervezetséggel káoszba vagy inkább nevetségbe fullad.

- Két lehetőség adott. Vagy vasszigorral szerveződnek meg a tüntetések, nagyon erélyes rendezőgárdával, akik kiszűrik az anarchista, szélsőséges elemeket, vagy elkezdődik a hétköznapi fáradságos munka a jelenlegi korrupt rendszer lebontására.

Látva a megjelent civil társadalom összetételét, kizártnak tartom az első verziót, ezért arra kérem a jobbikos tagtársaimat és szimpatizánsainkat, hogy alaposan fontolják meg, el kívánnak-e menni olyan tüntetésre, ahol nemzeti öltözete miatt támadhatnak rá emberekre, egyházi vezetőkre! Megjegyzem, a legnagyobb ellenzéki párt képviselőit vezetve magam is nemzeti viseletben jelentem meg az alakuló ülésen. A nemzeti jelképeink nem lehetnek megvetés tárgyai még akkor sem, ha azokkal időnként korrupt politikusok vissza is élnek.

A fentiektől függetlenül a tisztességes civil mozgalmaknak segítő kezet kell nyújtanunk a maffiállamot működtető, hazánkat Európa legszegényebb országává tévő intoleráns vezetéssel szemben.

A magyarságnak vannak közös értékei. Ezen értékek mentén - tiszteletben tartva a szólás és a véleménynyilvánítás szabadságát -együtt kell működnünk! Jöjjön a szívekből kisarjadó lassú forradalom, melyet a szabadság lángja és a mindennapok munkája táplál!

