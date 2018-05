Anyaország, Cigánybűnözés :: 2018. május 12. 10:11 ::

Nem csak öt hónapos csecsemőjét ölte meg a drogos csongrádi cigány: öngyilkos lett a halálra drogozott baba védőnője

Alig estek túl az első nagy megrázkódtatáson a csongrádiak a bedrogozott 5 hónapos Melodi halála kapcsán, máris újabb helybélit gyászol a település.



Hivatásának tekintette a szakmáját

A kislány védőnője, a köztiszteletben álló családanya, V. M. ugyanis pár napja önkezével vetett véget életének – mindössze napokkal azután, hogy kiderült, kábítószer miatt halt meg a baba. Hogy van-e összefüggés a két dráma között, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy az asszony többször járt a családnál, és a helyiek úgy tudják, hogy a napokban hallgatta volna meg a rendőrség a tragédia kapcsán - írja a Blikk.

Csongrádon mindenki elismeréssel beszélt a védőnőről, akit kiváló és rendkívül lelkiismeretes szakembernek tartottak. A helyiek azt mondták róla: az asszony a munkája megszállottja volt, és minden gyerekre úgy vigyázott, mint saját, már fiatal felnőtt fiára.

A városban a nő tragédiáját hallva mindenki csak találgat, hogy vajon miért dobja el magától az életet egy sikeres és megbecsült ember, akiről mindenki kizárólag a legjobbat mondja. Sokak szerint amellett, hogy családi gondok is állhattak a háttérben, M. lelkileg nem tudta feldolgozni kis pártfogoltja, Melodi halálát.

– A világ legcsodálatosabb embere volt, családtagként szerettük – mondta a bulvárlapnak a kis Melodi nagymamája. – Rendszeresen járt hozzánk, és örömmel állapította meg, hogy a kislány nagyon szépen fejlődik. Az utóbbi időben azonban többször is beszéltem vele arról, hogy a picinek talán jobb dolga lenne nevelőszülőknél, mert a lányom drogproblémái egyre súlyosbodnak, és ez hatással lehet a gyereknevelésre is. Meg is állapodtunk abban, hogy a lányom kap még egy utolsó esélyt, hogy leszokjon, hiszen a kábítószer-függőségét leszámítva rajongásig szerette a gyermekét – mentegette a gyilkost a nagymama.



A nagymama (fotó: Grnák László)

Mint arról már beszámoltunk , a kislány egy szegedi panzióban halt meg. Anyja és annak élettársa vitték oda és eddig tisztázatlan körülmények között drogot adtak be neki, amibe a kislány belehalt. A kicsi anyja jelenleg előzetes letartóztatásban van.

Cracket fogyasztott az "anya"

A nagymama szerint lánya cracket fogyasztott. Ez az egyik legerősebb drogfajta.

A kábítószeresek a szert felhevítik és belélegzik. Onnan kapta a nevét, hogy hevítés közben roppanó, pattogó hangot ad ki.