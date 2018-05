Anyaország :: 2018. május 13. 09:47 ::

Egyelőre mégsem hagyták teljesen az út szélén Simicskát: 2,3 milliárdos szerződés élesedett az év elején, de ezt a választások miatt jogsértően titkolni kellett

Szilveszter utáni első napon a Hung-Ister Zrt. esetében összesen 2,3, míg a Trinity Kft.-nél egy 5,5 milliárd forintos megállapodás lépett érvénybe.



Miközben az ország jelentékeny része a szilveszteri mulatság után próbálta összeszedni magát, a Szerencsejáték Zrt.-nél néhány szerződés máris „élesedett”. Az állami monopólium oldalán feltüntetett adatsor szerint január 1-jén a Simicska Lajos érdekeltségében lévő Hung-Ister Zrt.-vel, s még ugyanaznap a kormány egyik kedvenc PR-ügynökségével, a korábbi fidelitasos Kuna Tibor Trinity Communications Kft.-jével is új megállapodás lépett érvénybe.

Előbbi cég esetében valamivel több, mint 2,3 milliárd forintos keretösszegű megállapodásról van szó, míg utóbbinál 5,5 milliárd forint – szintén keretösszeg – került a szerződésbe.



Mindkét vállalkozás esetében egy korábban megkötött megállapodás, idei évre érvényes „lehívásáról" van szó. A Simicska-cég esetében ugyanakkor az összeg két tételből tevődik össze. A Hung-Isternél „a sorsolási műsorok gyártásáról" szól a nagyobb tétel, ami csaknem pontosan 1,9 milliárd forint, míg közel 410 millió forintos megállapodás „a sorsolási műsorokhoz kapcsolódó üzemeltetési költséget" fedezi.

Kuna Tibor vállalkozásának az említett összegért „integrált marketing és kommunikációs faladatokat” kell elvégeznie az idei év során. Az adatokból kiderül, hogy az év elejei időszakban ezen három szerződés volt messze a legnagyobb összegű. A megállapodással, a kiválasztással és az elvégzendő feladatokkal kapcsolatban a Zoom elküldte kérdéseit a Szerencsejáték Zrt.-nek, ám a cikkük megjelenéséig nem kaptak választ, és úgy néz ki, később sem: azóta sem tudták azt az állami cég reakciójával frissíteni.

Nem állnak rosszul



Kuna Tibor egyébként a Napi.hu friss, A 100 leggazdagabb kiadványa szerint Magyarország 83. legvagyonosabb embere 12,5 milliárdos becsült vagyonnal, míg Simicska Lajos 77 milliárd forinttal a 13. helyen áll.

Ami a Trinity esetében feltűnő, hogy a vállalattal már tavaly is kötöttek pontosan erre a feladatra egy megállapodást. Annak a keretösszege forintra ugyanannyi volt, mint a mostani kontraktusé. Ebből akár arra is lehetne következtetni, hogy ez az összeg több éves együttműködést fed le. Ugyanakkor az oldalon feltüntettek szerint ez a „szerződés 2018 évi keretösszege”. Arról nem beszélve, hogy tavaly év közben – a 2017. évre szóló – kontraktus keretösszegét 5,5 milliárdról 9,33 milliárd forintra emelték. Az emelés pontos okát nem ismerjük – a cég ugyanis nem korábban nem válaszolt kérdéseinkre –, ám a tavaly budapesti vizes-vb akár magyarázhatná a többlet reklámköltést. Bár nem tudjuk, ám ha abból indulunk ki, hogy idén a Szerencsejáték Zrt. árbevételeit rendszerint előnyösen befolyásoló labdarúgó világbajnokság is lesz, akkor nem zárható ki, hogy a Trinity keretösszegét az idén is megemelik.

További érdekes fejlemény is akad a megállapodások körül. Ezek ugyanis – bár az eredeti szerződések nem most születtek, legalább is ez tetszik ki a bejegyzésekből – az év első napján „élesedtek”, azaz idei kontraktusnak minősülnek.

A Szerencsejáték Zrt. oldalán viszont csak április 23-án jelentek meg.

Április első napjaiban ezeknek még nyomát sem találták az oldalon. (Idővel aztán közzétettek januári szerződéseket, ám a jelek szerint az nem volt teljeskörű.) Ez azt jelenti, hogy a vállalat jócskán 60 napon túl tette közzé az adatokat. Ez azért érdekes, mert érvényben van „a gazdasági társaságok takarékosabb működéséről” szóló törvény, amely alól az állami szerencsejátékszervező sem húzhatja ki magát. Ez pedig elég egyértelműen fogalmaz a gazdálkodást érintő adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban: „a szerződés létrejöttét, illetve a (3) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség alá eső adatokban történő változás bekövetkezését követő 60 napon belül kell teljesíteni.”

Vagyis a Simicska- és a Kuna-cég szerződéseire vonatkozó adatokat jóval a választások előtt ismertetni kellett volna tenni.

Ez azonban – a feltöltés dátuma szerint – jóval a választások után történt meg. Nem tudhatjuk bizonyosan, csak véleményezhetjük, de úgy tűnik, mintha ez nem véletlen lett volna.

A cégbírósági adatokat böngészve az kiderült, hogy a Hung-Ister árbevétele 2016-ban 2,33 milliárd forint volt, míg az adózott eredménye 722 milliót tett ki. Ebből a tulajdonosok 700 millió forint osztalékot vettek ki. A mostani szerződés nagyságát figyelve úgy tűnik a Hung-Ister teljes éves forgalmát a Szerencsejáték Zrt.-s megrendelések biztosítják.

A Trinity esetében azért már nem egészen ez a helyzet: a legutolsó, 2016-os mérleg szerint a vállalat 15,26 milliárd árbevételt és 1,96 milliárdos adózott eredményt produkált. A már említett 2017 évi Szrt.-s szerződés bizonyosan nagyot dobott a vállalat forgalmán. Hiába azonban azonban a nagyon nagy megállapodás arról azért nincs szó, hogy ez a tétel adná az árbevétel szinte teljes részét.

