Kereszténydemokrácia a javából: megbüntették az egyetemet, mert nem adott helyet a buzipropagandának

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) 100 ezer forintra büntette a Debreceni Egyetemet, amiért kitiltottak az intézményből egy "LMBTQI" témájú kerekasztal-beszélgetést.



Az Itt vagyunk! című országos kampány során 2015-2016-ban vidéki városokban mutatták be helyi csoportokkal "LMBTQI-emberek helyzetét", és tartottak kerekasztal-beszélgetéseket. 2016 áprilisában a Debreceni Egyetem lett volna a helyszín, azonban az egyetem vezetése a témáról értesülve kitiltotta a beszélgetést nem csak az egyetem épületéből, hanem a kampuszról is. Végül a Nagyerdei Víztoronyban lett volna az esemény, de ezt is lemondták "az egyetem vezetésének hozzáállása miatt".

Az egyetem a teremfoglalás mikéntjére fogta a kitiltást, de arra semmi magyarázatot nem adtak, hogy miért nem adtak lehetőséget a korrigálásra. Egymásnak ellentmondó nyilatkoztatokat tett a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. azzal kapcsolatban, hogy szükséges-e az egyetem jóváhagyása minden Víztoronyban tartott rendezvényhez.

A szervezet az EBH-hoz fordult, az eljárás során pedig megállapították, hogy "szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést hajtott végre" a debreceni egyetem, és a jövőben tartózkodnia kell a hasonló "jogsértésektől", illetve az ítéletet is nyilvánosságra kell hozniuk.

(Index nyomán)