Nincs már tele csövessel a Deák Ferenc téri aluljáró (sem)

Hétfőn lépett életbe a szabálycsomag, ami tiltja az életvitelszerű utcán lakást – ennek értelmében nem lehet közterületen tartózkodni, és aki onnan a hatóságok felszólítása ellenére sem távozik, az szabálysértést követ el.



Fotó: Szabó Péter

A szabálycsomag életbe lépésének napján Budapest több frekventált helyéről is eltűntek a hajléktalanok, így a Deák Ferenc téri aluljáróból is. Vasárnap még több hajléktalan is ebben az aluljáróban húzta meg magát, hétfőre viszont új helyet találtak maguknak.

Hogy ne is térjenek vissza, arról az aluljáróban folyamatosan jelen levő járőrök gondoskodnak a Deák téren – késő estére leváltották őket, a jelenlét viszont maradt - írja az Index.