Hatalmas magyar siker: Tiborcz István – japán nagykövetség 1-0 – Mindössze egy "lakossági bejelentés" kellett hozzá

Visszautasíthatatlan lakossági megkeresés érkezett a Budapest Közút Zrt.-hez. Furcsa üzenet jelent meg a budapesti japán nagykövetség oldalán február 7-én: arról tájékoztatták a hozzájuk érkezőket, hogy kevés náluk a parkolóhely, ezért jobb ha látogatóik taxival vagy tömegközlekedéssel érkeznek. A követség egy térképet is mellékelt a látogatóknak, arról, hogy a 156-os busz végállomásától hogyan juthatnak el gyalogosan a XII. kerületi épületig - írja az egyébként kormány által pénzelt szélsőbalos Népszava. Alább közüljük a cikk folytatását.

Nem volt ez mindig így: úgy tudjuk, hogy év elejéig a nagykövetség használhatta a képviselet melletti kis zsákutca végében lévő parkolót. Olyannyira, hogy korábban csak a követségi dolgozóknak volt oda behajtási engedélyük. A helyzet azután változott meg, hogy új szembeszomszédja lett a japán követségnek. Mint azt korábban az Átlátszó megtudta, a kis utcában a szemben lévő luxusvillát 2017 júniusában Orbán Viktor kormányfő veje, Tiborcz István vette meg. Ezután nagy átalakítások kezdődtek el az ingatlanon.



Fotók: Molnár Ádám / Népszava

Ekkor újították fel az épülethez tartozó, az addigi követségi parkolóra nyíló oldalsó bejáratot is. A házhoz tartozó garázsba, parkolóba nem innen állnak be a tulajdonosok, az oldalsó bejáratot és a kis utcát csak vendégeik használják. Úgy értesültünk, hogy a Tiborczékhoz érkező vendégek rendszeresen azt a parkolóhelyet kezdték használni, ahol korábban a nagykövetségre érkezők, ott dolgozók tették le autóikat.

Úgy tudjuk, hogy az ügyben a követség levelet küldött a Külügyminisztériumnak. Azt egyelőre nem tudni, hogy a külügytől érkezett-e válasz erre.

Különös módon a levél benyújtása után nem sokkal – információink szerint idén január végén – a XII. kerületi kis zsákutcában „várakozni tilos” táblákat szereltek fel. Mindjárt hármat is, méghozzá úgy, hogy a japán nagykövetség oldalára teljes várakozási tilalom vonatkozik – ilyenkor a KRESZ szerint az autó legfeljebb öt perce állhat meg és úgy, hogy közben a vezető a volánnál marad. A Tiborcz-ingatlan felőli oldalra kirakott tábla viszont – a kiegészítő jelzés alapján – lehetővé teszi, hogy ott négy órán keresztül várakozzanak. Így a követségen nyolc órában dolgozók, vagy az oda hosszabb időre érkező vendégek már nem parkolhatnak az utcán. Forrásaink szerint a zsákutcába érvényes korábbi, kizárólagos követségi behajtási engedély is érvényét vesztette. Ellenben a Tiborczékhoz érkező ismerősök, üzleti partnerek már akadálytalanul be tudtak parkolni a Tiborcz-rezidencia kapujába, hogy utána csak néhány lépéssel már bent is legyenek a házban.

Ottjártunkkor is éppen egy nagy fekete luxusautó gurult Tiborczék kapuja elé, amelyből Száraz István szállt ki, a kormánypropaganda-portállá alakított Origo egyik volt tulajdonosa. „Húsz perc múlva jövök” – szólt oda Száraz a Tiborczék bejárata előtt várakozó sofőrnek. Lehetett miről tárgyalniuk, mivel a fiatal vállalkozónak számos beruházása van a turizmus és idegenforgalomban, azt pedig már többször megírtuk, hogy a Tiborcz-Orbán Ráhel párnak mára meghatározó befolyása van a területen.

A Japán Nagykövetség lapunk érdeklődésére azt közölte, hogy hivatalból kötelesek tájékoztatni Külügyminisztériumot minden olyan ügyben, amely érinti a képviseletet, és ezúttal is ennek megfelelően jártak el. A követség válaszában felhívta a figyelmet, hogy képviseletük bejáratához vezető útszakasz közútnak minősül, a jelzőtáblák cseréjével kapcsolatban pedig a kerületi önkormányzat tájékoztatta őket. „A Nagykövetség kiépített parkolóval rendelkezik a követség területén belül, így a közúton található parkolóhelyek elérhetőségével, illetve használatával kapcsolatosan különösebb változást a mindennapokban nem tapasztalt” – írták diplomatikus válaszukban.

Megkerestük a XII. kerületi önkormányzatot, hogy megtudjuk, mi szükség volt az eldugott, Tiborczékon és a követségen kívül senki más által nem használt kis utcában várakozni tilos táblákat felszerelni. Az önkormányzat a Budapesti Közlekedési Központhoz, az pedig a főváros cégéhez, a Budapest Közút Zrt.-hez irányította lapunkat. A társaság megerősítette, hogy a kis utca forgalmi rendjét lakossági megkeresésre, tavaly októberben vizsgálták felül. Arra jutottak: „A korábbi forgalmi rend csak a zsákutcában lévő Japán Nagykövetség járművei számára engedélyezte a behajtást, ami egy közterületi utca esetén jogi szempontból nem volt alátámasztható megoldás, így a felülvizsgálat során a célforgalom számára engedélyeztük a behajtást.” A cég szerint egyébként nem számít egyedinek a forgalmi rend ilyen és ehhez hasonló változtatása. (Érdemes megemlíteni, hogy a Budapest Közút Zrt.-től Almássy Kornél vezérigazgató válaszolt, aki az MDF egykori alelnöke, a párt volt vezetőjének, Dávid Ibolyának kihívója volt, végül pedig kizárták a demokrata fórumból.)

Céges e-mailjén keresztül megkerestük Tiborcz Istvánt is, és azt kérdeztük, ők kérték-e az önkormányzattól a táblák felszerelését, ám tőle nem kaptunk választ.