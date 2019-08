Anyaország, Cigánybűnözés :: 2019. augusztus 30. 10:21 ::

Nem a felesége védelmében, hanem szexvideós zsarolás sikertelensége miatt gyilkolt a vadászpuskás Cigány Miki

– Jani mindig mosolygós férfi volt, de pár hete jól láthatóan megváltozott, feszült lett, rettegett valamitől – mondta a Borsnak a férfi egyik ismerőse.



Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

A panziós környezetében most már nyíltan úgy tartják: későbbi gyilkosa zsarolhatta a férfit. "H." Miklós felesége, Mariann nem csak félrelépett, de szexvideókat is készített N. Jánossal, az ismerősök szerint a nő és férje ezekért a felvételekért várt volna "anyagi ellenjuttatást". Ezért többször is a panziós nyakára jártak az elmúlt hónapban, egy idő után a vadász fenyegette is őt.

– Jani félt, hogy csorba esik a becsületén, ha nyilvánosságra kerül a felvétel. Vélhetően közvetlenül a gyilkosság előtt Mariann is ezért látogatta meg Jánost, aki ekkor már idegesen kergette el az asszonyt, aki mindezt elpanaszolta a férjének – mondta az ismerős.

A bulvárlap szerint a rendőrség megvizsgálja Ma­riann szerepét is az ügyben. A nőt egyelőre csak tanúként hallgatják meg.

"H." Miklós előzetes letartóztatásban van, akár életfogytiglani börtönt is kaphat.



Fotó: Balázs Attila/MTI

A bulvárlap értesüléseit támasztja alá egyik olvasónk levele is, aki az alábbiakat írja:



Szervusztok, kurucok!

Egy kis kiegészítés a napokban történt két nyíregyházi esethez:

Az orosi kettős gyilkosság gyanúsítottja igazi putris cigány (a településen mindenki Cigány Mikiként ismeri), bár ez, gondolom, mindenki számára egyértelmű volt a kikockázás ellenére is. Legalább 20 éve orvvadászik Oros határában, a viszonylag pontos lövések is valószínűleg ezzel magyarázhatók. Ha a fegyverére valóban volt engedélye, akkor azt legfeljebb csak nemrég szerezhette meg.

Adok egy tippet a hatóságoknak: a helyükben én átkutatnám a portát egy-két fegyver-fődarab reményében. Bár ha eddig sem érdekelte őket, talán ezután sem fogja, főleg hogy már el is tüntethette azokat a család.

Egyébként nem egy vérengzős fajta, inkább félős sunyi dög, a cigánygyilkosságok idején csak világosban mert közlekedni, szürkületkor bebújt az út melletti bokorba, ha jött szembe egy kocsi.

bozótvágós elkövető biztosan nem cigány, sem az áldozat. A szamurájnak van egy drogos gyökér fia, aki mindenkibe beleköt, aztán ha szorul a hurok, akkor jön a "Nem tudjátok, ki az én apám!" szöveg. Aki egyébként szintén senki, csak egy, még a 90-es években edződött zsivány, akkoriban meg még ez volt a divat. Ráadásul állítólag diliflepnis, akár meg is úszhatja.

Üdvözlet a Vadkeletről, Kinyíregyházáról!