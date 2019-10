Anyaország :: 2019. október 29. 18:41 ::

Buzisimogató hisztérika egyetemről történő kirúgása miatt gyászol a ballib sajtó

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora október 17-én rendkívüli felmentéssel megszüntette a Rendészettudományi Kar egyik professzorának közalkalmazotti jogviszonyát. Kozáry Andrea egy "gyűlölet-bűncselekményekkel" foglalkozó nemzetközi konferencia miatt került konfliktusba az egyetem vezetésével - panaszolja el a 24.hu.



Kozáry Andrea, az érzékenyítő (fotó: NKE)

Mint írják, Kozáry Andrea az elmúlt években több nagyszabású uniós projektet bonyolított le az egyetem bevonásával. Januárban az NKE részvételével zajló Facing all the Facts – Nézzünk szembe a tényekkel! programban főkapitányi engedéllyel 550 rendőrnek tartottak az etnikai, nemzeti és vallási kisebbségekkel, "melegekkel és idegenekkel" szembeni "gyűlölet-bűncselekményekről" szóló online képzést. Ez az Európai Bizottság pénzéből finanszírozott projekt zökkenőmentesen befejeződött, ám a legutóbbi, amely többek között az "LMBTQI személyek" elleni "gyűlölet-bűncselekményekről" szólt, már nem.

A Háttér Társaság által indított Call It Hate – Nevezd nevén a gyűlöletet! című projektben az eredeti tervek szerint a zárókonferenciát tartották volna a Ludovika Campuson. A szervezettől már 2016-ban jelezték az együttműködési szándékot a Rendészettudományi Kar (RTK) vezetésének, 2019 elején pedig a szervezés is elindult Kozáry Andrea közreműködésével: a konferenciáról a szokásoknak megfelelően értesítést kapott Mészáros Bence, a nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, majd bekerült a kar éves rendezvénytervébe is.

Az RTK dékánja azonban szeptember 2-án, három héttel a kitűzött dátum előtt bejelentette, hogy nem járul hozzá a rendezvény megtartásához. A 80 fős nemzetközi konferenciának új helyszínt kellett keresni. A lemondás után a Háttér Társaság egy Koltay András rektornak küldött levélben fejezte ki megdöbbenését az indoklás nélküli döntés miatt.

"Nem tudjuk, mi lehet az a megfontolás, amely a lemondás mögött áll, hacsak nem az esemény LMBTQI-tematikája" – írta a szervezet. A tiltakozás nyomán az egyetemen belső vizsgálatot rendeltek el.

A kétnapos konferenciát végül a Bálint Házban tartották meg. Szakmai súlyára jellemző, hogy az ORFK is elküldött 11 rendőrt, a "gyűlölet-bűncselekmények szakvonaltartóit". Az egyetemről azonban egyetlen hallgató sem vett részt a programon, jóllehet a rektor a Háttér Társaságnak írt levelében ígéretet tett arra, hogy a szervezet a rendezvény visszamondása ellenére számíthat a hallgatók részvételére az eseményen, valamint az azt kísérő workshopokon is. A dékáni hivatal, illetve a kari tanulmányi osztály azonban nem tette közzé a meghívót.

Kozáry Andreánál ekkor szakadt el a cérna. A professzor a 24.hu-nak azt mondta, a konferencia másnapján az NKE oktatási központjának ebédlőjében érte el a tanulmányi osztály vezetőjét, akit az asztalnál kért számon, hogy miért bírálták felül a rektor kérését, a Háttér Társaságnak tett ígéretét, és miért nem hirdették meg az eseményt a Neptun rendszerben.

Kozáry állítása szerint tényleg megemelte a hangját, de az nem felel meg a valóságnak, hogy azt mondta volna:

Kapja be a dékán!

A hivatalos jelentésben ugyanis ez áll. Valamint az, hogy a professzornő az ebédlőben az ott lévő hallgatók körében nagy feltűnést keltett a hangos szóváltással, csapkodott, és idézett kijelentésével csorbította a dékán tekintélyét. Az incidenssel kapcsolatban őt meg sem hallgatták, annak ellenére, hogy a dékánnak írt levelében ezt kezdeményezte.

A rektor – hivatkozva arra, hogy a konferencia elmaradása miatt elrendelt, időközben lezárt belső vizsgálat is Kozáry Andreát marasztalta el, azt állítva, hogy az időpont kitűzésével kapcsolatos értesítéssel nem tartotta be a szolgálati utat – az elkövetett szabálytalanságok miatt rendkívüli felmentéssel megszüntette a közalkalmazotti jogviszonyát.

A professzornő több mint 25 éve dolgozott az egyetemen és annak jogelődjén, a Rendőrtiszti Főiskolán.