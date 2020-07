Anyaország :: 2020. július 26. 06:54 ::

Egy hónap alatt félmillióan vonatoztak el a Balatonra

Reklám





Félmillióan utaztak vonattal a Balatonra az elmúlt egy hónapban, sikeresek az új balatoni jegytípusok, és a megnövelt szállítókapacitásnak köszönhetően folyamatosan emelkedik a vonatozó kerékpárosok száma is - közölte a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága szombaton az MTI vel.

Mint írták, a Magyarországon nyaralók továbbra is számítanak a vasúttársaságra az adatok alapján.

A Balaton déli partjára 335 ezren, az északi partra pedig közel 164 ezren érkeztek vonattal az elmúlt egy hónapban. A MÁV-START több új jegytípust vezetett be, például már lehetőség van a Balaton 24 és a Balaton 72 jegyekkel is utazni, bevezetésük óta már ötezernél is több kelt el belőlük.

A MÁV-START folyamatosan bővíti a kerékpárszállítási szolgáltatását a növekvő igényeknek megfelelően, ezt évente több mint háromszázezren veszik igénybe országszerte, a vasúttársaság 655 kerékpárszállító funkcióval is rendelkező járművén.

Az egyik kiemelt célpont a Balaton-part, ahol a közelmúltban végrehajtott pályafejlesztésekkel megtöbbszöröződött a vasúti kínálat, a kerékpárszállítási kapacitás, és rövidült a menetidő, 30-45 perccel közelebb került a térség a fővároshoz.

Nyáron már mintegy 24 ezer biciklit szállítottak a vonatokon, majdnem negyedével többet, mint tavaly - írták.

Az étkezőkocsikban az utasok átlagosan 1390 forintért fogyasztottak a streetfood jellegű ételekből. A különböző burgerekből a szezon kezdetétől az első hónapban már 649, csapolt sörből pedig 2107 korsó fogyott.

A vasúttársaság továbbra is arra kéri az utasokat: a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben a MÁV-applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását.

(MTI)