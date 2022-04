Anyaország, Videók :: 2022. április 8. 08:25 ::

Kunhalmi: Jakab Péter megszabadult 300 ezer fasisztától, ők átmentek a Mi Hazánkhoz

Főleg a választási eredményekről kérdeztek ellenzéki politikusokat az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Karácsony Gergely, a Párbeszéd, társelnöke elmondta, hogy nem volt még olyan választás, amit ennyire benézett volna, pedig 20 éve ezzel foglalkozik. Tanácstalan, mi az, amit ennyire nem értettek, és véleménye szerint gyorsan nem is lehet megtalálni a kiutat. Ezért a tanácstalanságot javasolja most maguknak, az ellenzéknek, és azt, hogy maradjanak együtt.



Arra a kérdésre, lenne-e még miniszterelnök-jelölt, Karácsony azt válaszolta: fogalma sincs, nem hiszi, mert ez annyira távolinak tűnik. Szerinte az a kérdés inkább: le lehet-e váltani ezt a rendszert parlamenti választással. Azt is elmondta: nem bánta meg, hogy visszalépett Márki-Zay Péter javára az előválasztáson. Az biztos, hogy országgyűlési mandátumát nem veszi fel, Szabó Rebeka lesz helyette képviselő.

Karácsony közölte azt is: jövő héten lesz az önkormányzati ciklus közepe, ezért számot vetett magával, és arra jutott, hogy büszke a mérlegére, csakúgy, mint arra, hogy Budapestet mégiscsak elhozta az ellenzék. A főpolgármesteri mozgásterével kapcsolatban nem tudja, mi lesz, mert parlamenti kétharmados többséggel bármit meg lehet változtatni, de ezzel nem is szeretne foglalkozni. Annak, hogy Orbán Viktor máris belengette a városligeti munkák folytatását, Karácsony szerint az volt az értelme, hogy a miniszterelnök megmutassa, ki az úr a háznál.

Kunhalmi Ágnes és a fasiszták

A választást közösen buktuk el, nem lehet csak Márki-Zay Pétert felelőssé tenni, mondta az eredményről Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke. Hozzátette: a háborúra adtak rossz választ, „ami Budán, Belpesten működött, Délpesten úgy szedte le a szavazatot róluk, mint a huzat”, utalva a „putyinozásra”. Kifejtve közölte: nem lehet egy kampányban azt mondani rögtön a háború kitörésnél, hogy Orbán határolódjon el, anélkül, hogy szociális biztonságot és békét ajánlanának. Mindenki azt kérdezgette tőle is a lakótelepeken, hogy ugye nem keveredünk bele a háborúba.

Márki-Zay Péter hibájának rótta fel, hogy ódzkodott minden szociális intézkedéstől, a programban a szociális intézkedések teljesen elsikkadtak. A kampányban egy szűk jobboldali szavazóréteget szólítottak meg, a kiábrándult fideszeseket, ami összesen 1% lehet szerinte. Kunhalmi szerint kiderült az is, hogy a magyar társadalom nem olyan oroszellenes, mint a lengyel. Orbán megértette mit akarnak a magyarok (békét), el is mondta, az ellenzék is elmondhatta volna ezt, de nem tették, szögezte le.

Jakab Pétert sem lehet önmagában felelőssé tenni a vereségért Kunhalmi szerint, mert ha nem váltott volna, akkor nem tudtak volna összefogni. Lehetett sejteni, közölte, „ha a fasisztáktól megszabadulunk, azok máshol keresnek pártot, például a Fidesznél vagy a Mi Hazánknál”. Arra a kérdésre, hogy most lefasisztázott-e 300 ezer embert, Kunhalmi fasisztoidra módosított.

Arra a kérdésre, lemond-e a kudarc miatt, Kunhalmi azt válaszolta, megvárja a szombatot, biztosan megvan-e a mandátuma, és akkor tér rá vissza. Húsvétkor tisztújítás lesz a pártban, akkor eldöntik, mi legyen.

Fekete-Győr Jakabék helyett is bocsánatot kért

Fekete-Győr András, a Momentum, korábbi elnöke bocsánatot kért minden politikus kollégája nevében a választási eredmények miatt, azok nevében is, akik mások hibáztatásával kezdték. Hozzátette: az emberekben nagy az elkeseredettség, csalódottság, de ő nem osztja a fásultságot, hitehagyottságot. Mint mondta, ő itt marad és dolgozik, mert nem akar Magyarország helyén egy elnéptelenedett pusztát látni 30 év múlva, a közepén egy „Állítsuk meg Brüsszelt!” táblával.

Fekete-Győr szerint a Momentum folytatni fogja a Parlamenten kívüli akciókat. Hozzátette azt is: az elmúlt évek megmutatták néhány képviselő (pl. Szél Bernadett, Hadházy Ákos, Ungár Péter) esetében, hogy a parlamenten belül is lehet munkát végezni. Számít arra, hogy a párt növekedni fog, azt állította, több százan jöttek hozzájuk az elmúlt napokban. Hát persze...

(Telex nyomán)